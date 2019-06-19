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$20 миллионов за голову "непокорного" США президента - Мадуро

19 июня 2019, 12:24  •  105 • Политика
Президент Венесуэлы Николас Мадуро озвучил стоимость попытки его убийства 4 августа 2018 года во время парада. Судя по словам лидера Боливарианской Республики, за голову "непокорного" Соединённым Штатам президента заплатили $20 миллионов.
Попытка убить венесуэльского президента Николаса Мадуро во время парада в Каракасе 4 августа прошлого года поразила своей дерзостью. Тогда, напомним, убийцы пустили в ход беспилотники, начинённые взрывчаткой. Однако их успели вовремя сбить. Сам Мадуро не пострадал, а вот несколько защищавших его гвардейцев получили ранения.
Почти год спустя лидер Боливарианской Республики озвучил стоимость попытки его убийства тогда на параде. По его словам, речь шла о десятках миллионов долларов.
Судя по данным Мадуро, за голову "непокорного" Соединённым Штатам президента заплатили $20 миллионов.
"Проект моего убийства, (попытка) которого была совершена 4 августа, стоил несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов", - цитирует Мадуро РИА Новости.

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