$20 миллионов за голову "непокорного" США президента - Мадуро

Попытка убить венесуэльского президента Николаса Мадуро во время парада в Каракасе 4 августа прошлого года поразила своей дерзостью. Тогда, напомним, убийцы пустили в ход беспилотники, начинённые взрывчаткой. Однако их успели вовремя сбить. Сам Мадуро не пострадал, а вот несколько защищавших его гвардейцев получили ранения.

Почти год спустя лидер Боливарианской Республики озвучил стоимость попытки его убийства тогда на параде. По его словам, речь шла о десятках миллионов долларов.

Судя по данным Мадуро, за голову "непокорного" Соединённым Штатам президента заплатили $20 миллионов.

"Проект моего убийства, (попытка) которого была совершена 4 августа, стоил несколько миллионов долларов, говорят о 20 миллионах долларов", - цитирует Мадуро РИА Новости.