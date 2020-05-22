20 лет у руля: как хвалили и ругали Владимира Путина за это время • 62 • Аналитика

20 лет как Владимир Владимирович Путин управляет Российским государством. Это уже больше, чем руководил Леонид Ильич Брежнев, но пока что меньше, чем у Иосифа Виссарионовича Сталина. Сразу оговорюсь, что в этот срок я включил и четыре года с 2008 по 2012 год, когда страной де-юре руководил Дмитрий Медведев, а Путин занимал пост премьер-министра. Ведь в этот промежуток времени в России влияние главы правительства было ничуть не меньшим.





За время своего нахождения у руля о Путине можно было услышать и много хорошего, и много плохого. Это понятно...



Бывало даже, что одни и те же результаты одни считали победами, а другие провалами. Но большинство противников Путина, не говоря уже о сторонниках, считают, что за время его правления Россия сильно изменилась.



Давайте вспомним, за что мы хвалили и ругали Путина за последние двадцать лет. Понятно, за что – за его поступки и решения.



Чеченский узел

В августе 1999 года президент России Борис Ельцин назначил премьером молодого и мало кому известного директора ФСБ Владимира Путина. И уже через два дня после его назначения из Чечни, которая практически вышла из-под контроля российских властей, на территорию Дагестана вторглись полторы тысячи боевиков. Так началась Вторая Чеченская война, которая продолжилась, уже когда Путин стал президентом.



Не при Путине начался этот конфликт, но ему пришлось его заканчивать, причем сделал он это грамотно. И хотя боевые действия были кровопролитными, а потери большими, силовики действовали более продуманно и эффективно, чем в первую Чеченскую. Конечно, это добавило Путину авторитета не только среди военных, но и среди всего населения России.



Президенту удалось не только победить чеченских боевиков и помогающих бандитам иностранных наемников, но и сделать этот регион лояльным центральной власти. Для этого он привлек на сторону федеральных сил местных влиятельных лиц, в том числе и из числа бывших противников. Примером может служить полевой командир Ахмат Кадыров, которого впоследствии сменил на посту главы Чеченской Республики его сын Рамзан.



Конечно, установление надежного и крепкого мира в регионе, в котором прежние федеральные власти уже отчаялись что-то изменить, способствовало значительному росту авторитета Путина в стране.



Но при этом в ходе борьбы с чеченскими сепаратистами были допущены и значительные промахи, приведшие к значительному числу жертв среди гражданских лиц, погибших в результате терактов или при ликвидации боевиков. Тут можно вспомнить «Норд-Ост», Беслан и другие трагические моменты. Вину за них зачастую возлагают не только на силовиков, но и на Путина лично.



Однако при этом нельзя забывать и о значительном количестве предотвращенных терактов.





Трудно не заметить, что в годы правления Путина удалось свести проявления терроризма в России если не к нулю, то к минимуму за последние три десятилетия. Вряд ли это совпадение, не имеющее никакого отношения к деятельности президента.



Преображение Вооруженных сил РФ

Вряд ли даже самые убежденные противники действующего президента будут спорить с тем фактом, что эффективность и авторитет армии России за время нахождения Путина во главе государства значительно выросли. Наша армия сегодня стала гораздо сильнее, организованнее. Она получила самое современное и высокоэффективное оружие, не уступающее, а зачастую и превосходящее, зарубежные аналоги.



Значительно улучшилась выучка личного состава, его материальное обеспечение, стало больше порядка по сравнению с 90-ми годами. Сегодня быть военным стало престижно, в отличие от того времени.



Конечно, такое преображение армии – это большое достижение, которое многие считают в значительной мере личной заслугой Путина. Но существует мнение, что расходы на оборону в нашей стране чрезмерны. В России создаются новейшие системы вооружения, как считают эти люди, в ущерб народному хозяйству. Возможно, отчасти они правы. Иначе не появилось бы в нашей стране такое слово как «импортозамещение».



Но мир далек от совершенства, и лучшей гарантией безопасности в нем является наличие сильной армии, способной защитить население, ресурсы и интересы страны. Поэтому без расходов на оборону не обойтись, хоть и приходится тратить на них заметную часть бюджета. Хотя нельзя забывать и о том, что даже сильная армия не панацея. Это понятно на примере Советского Союза.



Стоить отметить и то, что, к сожалению, далеко не все средства, выделяемые на оборону, используются по назначению. Примером тому может служить произошедший в 2008 году коррупционный скандал (а он далеко не единственный) с компанией «Оборонсервис», которая имела имущественные отношения с Министерством обороны РФ.



Коррупция – это плохо, тем более в оборонной отрасли. Но преступления, вроде как раскрыты, и это хорошо. Поэтому информация о выявлении фактов злоупотреблений с финансами, выделяемыми на оборону, для одних служит поводом раскритиковать Путина, а для других – похвалить.



Кроме того, люди обсуждают продажу вооружений за рубеж. Одни считают, что это отличная статья доходов поступления в бюджет. А другие отмечают, что Россия поставляет оружие странам, которое не всегда будет использоваться во благо. А может даже будет применяться против самой России.



Борьба с коррупцией

Конечно, Россию нельзя назвать самой коррумпированной страной мира, но в число 50 государств-лидеров по коррупции она попала.

Правда, есть общественники, посвятившие себя борьбе с этим явлением. В частности, существует «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Он регулярно публикует сенсационные разоблачения о несметных богатствах высокопоставленных чиновников, большинство из которых приближены к президенту.



Конечно, можно заметить невооруженным взглядом, что амбиции Навального вряд ли ограничиваются борьбой с коррупцией. Этот политик, которого продолжают называть чуть ли не лидером российской оппозиции, явно стремится попасть во власть на волне «хайпа». И силовые структуры по какой-то причине ему активно подыгрывают. Почему-то его материалы не пытаются опровергать, а просто игнорируют. И когда он идет на провокации, ему помогают сформировать образ «мученика» и «борца за правду».



В общем, странно... Если у нас тоталитарное государство и «мордор», тогда почему Навальный чувствует себя вполне комфортно? Максимум, что ему обычно грозит, это кратковременные отсидки за нарушение порядка. А раз у нас демократия, свобода и правовое государство, тогда почему его расследования не проверяют? Если он прав, то пусть накажут коррупционеров, а если нет, то пусть сидит за клевету.



Это вообще сложный вопрос. С одной стороны, сажают за коррупцию губернаторов и других высокопоставленных чиновников, разоблачают полковников с квартирами, полностью забитыми деньгами. А с другой – всех же не посадили! Значит, остальных... или не могут , или не хотят...



Получается, что при Путине стали больше ловить и сажать взяточников, но одновременно с этим и объемы злоупотреблений достигли внушительных масштабов. Таким образом, одни ставят в заслугу Путину выявление этих самых злоупотреблений, а другие его критикуют за рост масштабов коррупции. Самоубийственная русофобия: как погиб американский супермилитарист



Экономика и социальная сфера

Иногда трудно сказать, что является причиной экономических успехов и неудач: чьи-то правильные или неправильные шаги, или просто так внешние условия сложились. Не стоит забывать, что наша страна обладает огромными углеводородными ресурсами и их экспорт является существенным источником пополнения бюджета.



Когда Путин только пришел к власти, цены на нефть были высокими. С 1999 по 2001 год они выросли примерно вдвое. Именно в период высоких цен на «черное золото», который продолжался до 2008 года, России удалось совершить значительный рывок. Рост ВВП на 7 процентов в год (в США в тот период он был на отметке 2,4 процента) давал возможность России развиваться и богатеть.





Люди рассуждали так: пришел Путин, и жизнь стала налаживаться. В большой степени его решения, и правда, улучшали ситуацию. Конечно, доходы от продажи нефти играли в этом не последнюю роль. Но нужно понимать, что мало оказаться в благоприятной среде, нужно еще с умом воспользоваться ситуацией. И команда Путина первоначально это сделала.



Деньги вкладывались в производство, образование, здравоохранение. В 2007 году семьи начали получать «Материнский капитал», а сегодня кажется, что он существовал в России всегда, ведь хорошее забывается быстро. Кстати, в этот год в стране была высокая рождаемость.



И хотя на производство деньги шли, они выделялись далеко не на все отрасли. Некоторые из них не развивались, ведь можно было просто продать нефть и купить на эти средства импортные товары и комплектующие. И когда Россия попала под санкции, ей пришлось заняться импортозамещением. Если бы не давление извне, Россия, возможно, стала бы еще более зависимой от экспорта углеводородов. А неблагоприятная ситуация вынудила страну развивать высокотехнологичное производство, сельское хозяйство, другие отрасли.



Кстати, в это время появилась возможность создать Стабилизационный фонд, который сейчас называется Фондом национального благосостояния. Именно его средства сегодня использует правительство во время эпидемии. Правда, сегодня Путина критикуют за недостаточную помощь пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией, сравнивают шаги Путина с мерами поддержки бизнеса и населения, одобренными Трампом. Но ведь никто не знает, как будут развиваться события, и можем ли мы сейчас позволить себе истратить накопления. Ведь потом брать средства, возможно, будет неоткуда.



Так что правильно поступают в данном случае власти или нет, мы, возможно, узнаем, только в тот момент, когда все закончится. Вот тогда уж вволю расхвалим или покритикуем президента-гаранта.



Большим ударом для россиян, а стало быть, и для рейтинга российского президента, было решение продлить пенсионный возраст. После этого решения поддержка населением страны Путина значительно снизилась. Пенсионную реформу забыть не сможет никто, и это понятно даже с бытовой точки зрения, ведь она касается каждого гражданина (денежных мешков можно вынести за скобки).



Внешнеполитическая обстановка

Уже мало кто помнит, но первые годы после вступления Путина в должность президента были отмечены сближением России с Западом.



Россия воевала с международным терроризмом в Чечне и других регионах страны, а Америка пережила трагедию 11 сентября.



Борьба с экстремизмом стала общей целью России и США, сделав две страны на короткое время фактическими союзниками. Россия не только с одобрением отнеслась к вводу американских войск в Афганистан, но и предоставила США свои военные базы для доставки грузов в эту страну. Тут надо отдать должное Путину, так как он не стал отправлять в Афганистан свой контингент. Наши солдаты там уже были, достаточно.



Правда, военную операцию американцев против Ирака в 2003 году Россия осудила. Абсолютное превосходство: американцы против биполярного мира



Похолодание в отношениях Российской Федерации с США и западным миром произошло примерно с 2007-2008 года. Все началось с речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, где Путин призвал другие страны отказаться от однополярного мироустройства. Дальнейшая политика России показала, что это были не просто слова.



Потом в 2008 году был дан отпор грузинской агрессии против Южной Осетии и Абхазии. Россия признала эти республики в качестве независимых государств. Блок НАТО не вступился за своего союзника, но Запад обрушился с критикой на Россию и Путина.



Еще одно достижение внешней политики Путина – сближение с Китаем, который стал для нас стратегическим партнером. Кто-то считает это правильной политикой, другие критикуют Путина, дескать, зря он так доверяет китайцам, от которых можно и нужно ждать подвоха.



В 2014 году после вооруженного переворота в Киеве с Россией воссоединился Крым после проведения референдума. Крымчане однозначно высказали свою позицию.



И хотя критика Путина за это решение была слышна и в России, и за ее пределами, такой шаг вызвал максимальный рост рейтинга действующего президента за все время его пребывания во власти в России.



Что касается Донбасса, жители которого также резко выступили против госпереворота на Украине, то политика Путина в отношении этого региона заключалась последние шесть лет в экономической, гуманитарной и моральной поддержке созданных там народных республик. При этом официального признания от России на Донбассе так и не дождались. При обсуждении политики Путина по отношению к Донбассу мнения россиян разделились. Одни говорят, что нужно оставить ЛДНР разбираться со своими проблемами самостоятельно. Другие считают, что надо было давно как минимум официально признать республики Донбасса, а то и включить их в состав РФ. А третьи полагают, что Путин знает, что делает, ведь у него всегда есть какой-нибудь хитроумный план (пресловутый "ХПП").



И, наконец, Сирия. Действия коалиции во главе с США против запрещенного в России «Исламского государства» были малорезультативными. Многое изменилось после ввода в эту ближневосточную страну по просьбе президента Башара Асада российского воинского контингента. Правда, существует версия, что эту идею подсказал Путину ныне покойный иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.



В результате Россия получила возможность разместить военные базы в Средиземноморье, устранить угрозу распространения терроризма с Ближнего Востока на Кавказ и Центральную Азию. Кстати, сирийским правительственным войскам при поддержке ВКС РФ удалось взять под контроль значительную часть страны и практически очистить ее от боевиков ИГ. Правда, до завершения конфликта и установления мира до сих пор еще слишком далеко.



И здесь нет единого мнения у россиян, прав или нет Путин. Одни считают его действия целесообразными, другие считают, что он зря ввязался в этот конфликт.



Чего ожидать от Путина

Хотя и раньше шаги Путина редко были предсказуемыми, в этом году он не перестает удивлять.



С нефтяным кризисом "всё совсем не так однозначно". Эксперты гадают: то ли это очередная многоходовка Путина против нефтяной отрасли США, то ли наши как-то не подумали, что делают, то ли Россия тут вообще не причем, а инициаторами срыва переговоров ОПЕК+ были саудиты. Так что здесь одни восхищаются прозорливостью или аналитическими способностями президента, другие критикуют его за непродуманные и ошибочные действия, а третьи просто находятся в шоковом состоянии от положения дел на мировых рынках.



Вообще-то год начался с ухода правительства в отставку вместе с его главой Дмитрием Медведевым. Одновременно с этим было решено внести множество поправок в Конституцию РФ. Впоследствии оказалось, что россияне проголосуют за них «оптом», то есть за все одновременно.



События оказались настолько неожиданными, что россияне просто растерялись, не понимая, хорошо это или плохо, и чем это им грозит. Некоторые пытаются расшифровать, в чем же здесь заключается "хитрость" Путина, выдвигая разные версии, одну причудливей другой. Большинство сошлись во мнении, что это связано с возможным продлением срока его президентский полномочий, чтобы он имел возможность управлять государством и после 2024 года. Предложение Валентины Терешковой не добавило популярности ни ей, ни действующему президенту, но это своего слова ещё не сказали штатные спецы по социологии... IT-технологии и человеческое тщеславие помогают бороться с фейками



Видимо, всех этих потрясений было недостаточно, поэтому нам на голову свалилась пандемия. Хуже всего, что мир с подобной проблемой еще не сталкивался. Поэтому никто толком не знает, как поступать правильно, но свое мнение по этому вопросу имеет каждый. Отсюда неизбежно появляются недовольные.



В этой ситуации очень трудно найти золотую середину, чтобы и о здоровье населения позаботиться, и экономику не угробить. Причем первая задача противоречит второй. Тут, как ни поступай, недовольных будет много. Причем недовольство оправдано. Одни потеряли работу, другие борются за жизнь, третьи испытывают финансовые затруднения, четвертые оказались в атмосфере страха и неопределенности. При этом никто толком не знает, что будет дальше.



И при любом развитии ситуации кто-то окажется крайним. И я даже догадываюсь, кто...





Отношение россиян к Путину зачастую диаметрально противоположное. Одни полагают, что все беды в стране из-за того, что Путин занимает пост президента. Другие считают, что Россия только на Путине и держится. Мол, уйдет Путин, и страна рухнет.



Я не согласен ни с одной точкой зрения, ни с другой. Считаю, что за двадцать лет своего правления Путин сделал страну сильнее. Конечно, были у него и ошибки, в том числе и большие. Но ошибок не совершает лишь тот, кто ничего не делает.



Этот человек двадцать лет управлял нашей огромной страной, и в целом, делал это достойно. Но уже наступает время, когда стоит подумать о достойной замене действующему президенту. Мы должны понимать, что на смену Путину рано или поздно придет новый лидер, которого нынешний президент, вероятно, уже готовит.



Идеальной для страны была бы система, когда государственная машина работает четко и слаженно - вне зависимости от того, кто в данный момент находится у руля. Хотелось бы верить, что такую модель всё же можно реализовать в России. 20 лет как Владимир Владимирович Путин управляет Российским государством. Это уже больше, чем руководил Леонид Ильич Брежнев, но пока что меньше, чем у Иосифа Виссарионовича Сталина. Сразу оговорюсь, что в этот срок я включил и четыре года с 2008 по 2012 год, когда страной де-юре руководил Дмитрий Медведев, а Путин занимал пост премьер-министра. Ведь в этот промежуток времени в России влияние главы правительства было ничуть не меньшим.За время своего нахождения у руля о Путине можно было услышать и много хорошего, и много плохого. Это понятно...Бывало даже, что одни и те же результаты одни считали победами, а другие провалами. Но большинство противников Путина, не говоря уже о сторонниках, считают, что за время его правления Россия сильно изменилась.Давайте вспомним, за что мы хвалили и ругали Путина за последние двадцать лет. Понятно, за что – за его поступки и решения.В августе 1999 года президент России Борис Ельцин назначил премьером молодого и мало кому известного директора ФСБ Владимира Путина. И уже через два дня после его назначения из Чечни, которая практически вышла из-под контроля российских властей, на территорию Дагестана вторглись полторы тысячи боевиков. Так началась Вторая Чеченская война, которая продолжилась, уже когда Путин стал президентом.Не при Путине начался этот конфликт, но ему пришлось его заканчивать, причем сделал он это грамотно. И хотя боевые действия были кровопролитными, а потери большими, силовики действовали более продуманно и эффективно, чем в первую Чеченскую. Конечно, это добавило Путину авторитета не только среди военных, но и среди всего населения России.Президенту удалось не только победить чеченских боевиков и помогающих бандитам иностранных наемников, но и сделать этот регион лояльным центральной власти. Для этого он привлек на сторону федеральных сил местных влиятельных лиц, в том числе и из числа бывших противников. Примером может служить полевой командир Ахмат Кадыров, которого впоследствии сменил на посту главы Чеченской Республики его сын Рамзан.Конечно, установление надежного и крепкого мира в регионе, в котором прежние федеральные власти уже отчаялись что-то изменить, способствовало значительному росту авторитета Путина в стране.Но при этом в ходе борьбы с чеченскими сепаратистами были допущены и значительные промахи, приведшие к значительному числу жертв среди гражданских лиц, погибших в результате терактов или при ликвидации боевиков. Тут можно вспомнить «Норд-Ост», Беслан и другие трагические моменты. Вину за них зачастую возлагают не только на силовиков, но и на Путина лично.Однако при этом нельзя забывать и о значительном количестве предотвращенных терактов.Трудно не заметить, что в годы правления Путина удалось свести проявления терроризма в России если не к нулю, то к минимуму за последние три десятилетия. Вряд ли это совпадение, не имеющее никакого отношения к деятельности президента.Вряд ли даже самые убежденные противники действующего президента будут спорить с тем фактом, что эффективность и авторитет армии России за время нахождения Путина во главе государства значительно выросли. Наша армия сегодня стала гораздо сильнее, организованнее. Она получила самое современное и высокоэффективное оружие, не уступающее, а зачастую и превосходящее, зарубежные аналоги.Значительно улучшилась выучка личного состава, его материальное обеспечение, стало больше порядка по сравнению с 90-ми годами. Сегодня быть военным стало престижно, в отличие от того времени.Конечно, такое преображение армии – это большое достижение, которое многие считают в значительной мере личной заслугой Путина. Но существует мнение, что расходы на оборону в нашей стране чрезмерны. В России создаются новейшие системы вооружения, как считают эти люди, в ущерб народному хозяйству. Возможно, отчасти они правы. Иначе не появилось бы в нашей стране такое слово как «импортозамещение».Но мир далек от совершенства, и лучшей гарантией безопасности в нем является наличие сильной армии, способной защитить население, ресурсы и интересы страны. Поэтому без расходов на оборону не обойтись, хоть и приходится тратить на них заметную часть бюджета. Хотя нельзя забывать и о том, что даже сильная армия не панацея. Это понятно на примере Советского Союза.Стоить отметить и то, что, к сожалению, далеко не все средства, выделяемые на оборону, используются по назначению. Примером тому может служить произошедший в 2008 году коррупционный скандал (а он далеко не единственный) с компанией «Оборонсервис», которая имела имущественные отношения с Министерством обороны РФ.Коррупция – это плохо, тем более в оборонной отрасли. Но преступления, вроде как раскрыты, и это хорошо. Поэтому информация о выявлении фактов злоупотреблений с финансами, выделяемыми на оборону, для одних служит поводом раскритиковать Путина, а для других – похвалить.Кроме того, люди обсуждают продажу вооружений за рубеж. Одни считают, что это отличная статья доходов поступления в бюджет. А другие отмечают, что Россия поставляет оружие странам, которое не всегда будет использоваться во благо. А может даже будет применяться против самой России.Конечно, Россию нельзя назвать самой коррумпированной страной мира, но в число 50 государств-лидеров по коррупции она попала.Правда, есть общественники, посвятившие себя борьбе с этим явлением. В частности, существует «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Он регулярно публикует сенсационные разоблачения о несметных богатствах высокопоставленных чиновников, большинство из которых приближены к президенту.Конечно, можно заметить невооруженным взглядом, что амбиции Навального вряд ли ограничиваются борьбой с коррупцией. Этот политик, которого продолжают называть чуть ли не лидером российской оппозиции, явно стремится попасть во власть на волне «хайпа». И силовые структуры по какой-то причине ему активно подыгрывают. Почему-то его материалы не пытаются опровергать, а просто игнорируют. И когда он идет на провокации, ему помогают сформировать образ «мученика» и «борца за правду».В общем, странно... Если у нас тоталитарное государство и «мордор», тогда почему Навальный чувствует себя вполне комфортно? Максимум, что ему обычно грозит, это кратковременные отсидки за нарушение порядка. А раз у нас демократия, свобода и правовое государство, тогда почему его расследования не проверяют? Если он прав, то пусть накажут коррупционеров, а если нет, то пусть сидит за клевету.Это вообще сложный вопрос. С одной стороны, сажают за коррупцию губернаторов и других высокопоставленных чиновников, разоблачают полковников с квартирами, полностью забитыми деньгами. А с другой – всех же не посадили! Значит, остальных... или не могут , или не хотят...Получается, что при Путине стали больше ловить и сажать взяточников, но одновременно с этим и объемы злоупотреблений достигли внушительных масштабов. Таким образом, одни ставят в заслугу Путину выявление этих самых злоупотреблений, а другие его критикуют за рост масштабов коррупции.Иногда трудно сказать, что является причиной экономических успехов и неудач: чьи-то правильные или неправильные шаги, или просто так внешние условия сложились. Не стоит забывать, что наша страна обладает огромными углеводородными ресурсами и их экспорт является существенным источником пополнения бюджета.Когда Путин только пришел к власти, цены на нефть были высокими. С 1999 по 2001 год они выросли примерно вдвое. Именно в период высоких цен на «черное золото», который продолжался до 2008 года, России удалось совершить значительный рывок. Рост ВВП на 7 процентов в год (в США в тот период он был на отметке 2,4 процента) давал возможность России развиваться и богатеть.Люди рассуждали так: пришел Путин, и жизнь стала налаживаться. В большой степени его решения, и правда, улучшали ситуацию. Конечно, доходы от продажи нефти играли в этом не последнюю роль. Но нужно понимать, что мало оказаться в благоприятной среде, нужно еще с умом воспользоваться ситуацией. И команда Путина первоначально это сделала.Деньги вкладывались в производство, образование, здравоохранение. В 2007 году семьи начали получать «Материнский капитал», а сегодня кажется, что он существовал в России всегда, ведь хорошее забывается быстро. Кстати, в этот год в стране была высокая рождаемость.И хотя на производство деньги шли, они выделялись далеко не на все отрасли. Некоторые из них не развивались, ведь можно было просто продать нефть и купить на эти средства импортные товары и комплектующие. И когда Россия попала под санкции, ей пришлось заняться импортозамещением. Если бы не давление извне, Россия, возможно, стала бы еще более зависимой от экспорта углеводородов. А неблагоприятная ситуация вынудила страну развивать высокотехнологичное производство, сельское хозяйство, другие отрасли.Кстати, в это время появилась возможность создать Стабилизационный фонд, который сейчас называется Фондом национального благосостояния. Именно его средства сегодня использует правительство во время эпидемии. Правда, сегодня Путина критикуют за недостаточную помощь пострадавшим от кризиса, вызванного пандемией, сравнивают шаги Путина с мерами поддержки бизнеса и населения, одобренными Трампом. Но ведь никто не знает, как будут развиваться события, и можем ли мы сейчас позволить себе истратить накопления. Ведь потом брать средства, возможно, будет неоткуда.Так что правильно поступают в данном случае власти или нет, мы, возможно, узнаем, только в тот момент, когда все закончится. Вот тогда уж вволю расхвалим или покритикуем президента-гаранта.Большим ударом для россиян, а стало быть, и для рейтинга российского президента, было решение продлить пенсионный возраст. После этого решения поддержка населением страны Путина значительно снизилась. Пенсионную реформу забыть не сможет никто, и это понятно даже с бытовой точки зрения, ведь она касается каждого гражданина (денежных мешков можно вынести за скобки).Уже мало кто помнит, но первые годы после вступления Путина в должность президента были отмечены сближением России с Западом.Россия воевала с международным терроризмом в Чечне и других регионах страны, а Америка пережила трагедию 11 сентября.Борьба с экстремизмом стала общей целью России и США, сделав две страны на короткое время фактическими союзниками. Россия не только с одобрением отнеслась к вводу американских войск в Афганистан, но и предоставила США свои военные базы для доставки грузов в эту страну. Тут надо отдать должное Путину, так как он не стал отправлять в Афганистан свой контингент. Наши солдаты там уже были, достаточно.Правда, военную операцию американцев против Ирака в 2003 году Россия осудила.Похолодание в отношениях Российской Федерации с США и западным миром произошло примерно с 2007-2008 года. Все началось с речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, где Путин призвал другие страны отказаться от однополярного мироустройства. Дальнейшая политика России показала, что это были не просто слова.Потом в 2008 году был дан отпор грузинской агрессии против Южной Осетии и Абхазии. Россия признала эти республики в качестве независимых государств. Блок НАТО не вступился за своего союзника, но Запад обрушился с критикой на Россию и Путина.Еще одно достижение внешней политики Путина – сближение с Китаем, который стал для нас стратегическим партнером. Кто-то считает это правильной политикой, другие критикуют Путина, дескать, зря он так доверяет китайцам, от которых можно и нужно ждать подвоха.В 2014 году после вооруженного переворота в Киеве с Россией воссоединился Крым после проведения референдума. Крымчане однозначно высказали свою позицию.И хотя критика Путина за это решение была слышна и в России, и за ее пределами, такой шаг вызвал максимальный рост рейтинга действующего президента за все время его пребывания во власти в России.Что касается Донбасса, жители которого также резко выступили против госпереворота на Украине, то политика Путина в отношении этого региона заключалась последние шесть лет в экономической, гуманитарной и моральной поддержке созданных там народных республик. При этом официального признания от России на Донбассе так и не дождались. При обсуждении политики Путина по отношению к Донбассу мнения россиян разделились. Одни говорят, что нужно оставить ЛДНР разбираться со своими проблемами самостоятельно. Другие считают, что надо было давно как минимум официально признать республики Донбасса, а то и включить их в состав РФ. А третьи полагают, что Путин знает, что делает, ведь у него всегда есть какой-нибудь хитроумный план (пресловутый "ХПП").И, наконец, Сирия. Действия коалиции во главе с США против запрещенного в России «Исламского государства» были малорезультативными. Многое изменилось после ввода в эту ближневосточную страну по просьбе президента Башара Асада российского воинского контингента. Правда, существует версия, что эту идею подсказал Путину ныне покойный иранский генерал КСИР Касем Сулеймани.В результате Россия получила возможность разместить военные базы в Средиземноморье, устранить угрозу распространения терроризма с Ближнего Востока на Кавказ и Центральную Азию. Кстати, сирийским правительственным войскам при поддержке ВКС РФ удалось взять под контроль значительную часть страны и практически очистить ее от боевиков ИГ. Правда, до завершения конфликта и установления мира до сих пор еще слишком далеко.И здесь нет единого мнения у россиян, прав или нет Путин. Одни считают его действия целесообразными, другие считают, что он зря ввязался в этот конфликт.Хотя и раньше шаги Путина редко были предсказуемыми, в этом году он не перестает удивлять.С нефтяным кризисом "всё совсем не так однозначно". Эксперты гадают: то ли это очередная многоходовка Путина против нефтяной отрасли США, то ли наши как-то не подумали, что делают, то ли Россия тут вообще не причем, а инициаторами срыва переговоров ОПЕК+ были саудиты. Так что здесь одни восхищаются прозорливостью или аналитическими способностями президента, другие критикуют его за непродуманные и ошибочные действия, а третьи просто находятся в шоковом состоянии от положения дел на мировых рынках.Вообще-то год начался с ухода правительства в отставку вместе с его главой Дмитрием Медведевым. Одновременно с этим было решено внести множество поправок в Конституцию РФ. Впоследствии оказалось, что россияне проголосуют за них «оптом», то есть за все одновременно.События оказались настолько неожиданными, что россияне просто растерялись, не понимая, хорошо это или плохо, и чем это им грозит. Некоторые пытаются расшифровать, в чем же здесь заключается "хитрость" Путина, выдвигая разные версии, одну причудливей другой. Большинство сошлись во мнении, что это связано с возможным продлением срока его президентский полномочий, чтобы он имел возможность управлять государством и после 2024 года. Предложение Валентины Терешковой не добавило популярности ни ей, ни действующему президенту, но это своего слова ещё не сказали штатные спецы по социологии...Видимо, всех этих потрясений было недостаточно, поэтому нам на голову свалилась пандемия. Хуже всего, что мир с подобной проблемой еще не сталкивался. Поэтому никто толком не знает, как поступать правильно, но свое мнение по этому вопросу имеет каждый. Отсюда неизбежно появляются недовольные.В этой ситуации очень трудно найти золотую середину, чтобы и о здоровье населения позаботиться, и экономику не угробить. Причем первая задача противоречит второй. Тут, как ни поступай, недовольных будет много. Причем недовольство оправдано. Одни потеряли работу, другие борются за жизнь, третьи испытывают финансовые затруднения, четвертые оказались в атмосфере страха и неопределенности. При этом никто толком не знает, что будет дальше.И при любом развитии ситуации кто-то окажется крайним. И я даже догадываюсь, кто...Отношение россиян к Путину зачастую диаметрально противоположное. Одни полагают, что все беды в стране из-за того, что Путин занимает пост президента. Другие считают, что Россия только на Путине и держится. Мол, уйдет Путин, и страна рухнет.Я не согласен ни с одной точкой зрения, ни с другой. Считаю, что за двадцать лет своего правления Путин сделал страну сильнее. Конечно, были у него и ошибки, в том числе и большие. Но ошибок не совершает лишь тот, кто ничего не делает.Этот человек двадцать лет управлял нашей огромной страной, и в целом, делал это достойно. Но уже наступает время, когда стоит подумать о достойной замене действующему президенту. Мы должны понимать, что на смену Путину рано или поздно придет новый лидер, которого нынешний президент, вероятно, уже готовит.Идеальной для страны была бы система, когда государственная машина работает четко и слаженно - вне зависимости от того, кто в данный момент находится у руля. Хотелось бы верить, что такую модель всё же можно реализовать в России. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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