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20 лет Путина в большой политике: Степашин рассказал, как страна получила нового премьера

08 августа 2019, 03:24  •  33 • В России

20 лет назад, 9 августа 1999-го, Путин был назначен и. о. премьера. Как это на самом деле было, «КП» рассказал предыдущий премьер - Сергей Степашин.

«Перед тем как уйти, я приказал ударить по Басаеву и Хаттабу»

- Сергей Вадимович, вам-то, наверное, лучше, чем кому еще, запомнился этот день - 9 августа 1999-го. Почти все девятки и лишь одна - единица.

- Еще бы... Тогда, в ночь на 9 августа, я был в Махачкале и отдал распоряжение о нанесении ударов - мне такие полномочия дал Ельцин - по боевикам, которые вошли тогда в Дагестан, - это Хаттаб и Басаев, если ты помнишь.

- Да, конечно... И вот вы с утра 9-го уже в «Белом доме». Собрали правительство, журналистов... Никогда такого не было. Все премьеры уходили без прощальных речей. Указ об отставке - и все...

- Да, я сам предложил такой вариант ухода, ни с кем в Кремле не согласовывал. Сам рассказал о решении Ельцина… Дал характеристику Путину, сказал, что он надежный и опытный. Я сказал - надеюсь, Путин справится.

Ну а по-человечески - надо было просто сказать теплые слова людям, с которыми работал. И была там еще вторая часть моего прощания, мы ее не афишировали никогда.

- А нам расскажите!

- Ну я собрал узкий круг, не все министры там были, пригласил Путина за стол, пожелал ему удачи и попросил коллег его поддержать.

Хотя, конечно, радости мне этот день не доставил, скажу честно.

Два эпизода еще было. Мне позвонил Кучма (президент Украины. - Ред.), у меня с ним были и остаются личные хорошие отношения, ну и высказал слова поддержки.

И еще позвонил Лукашенко и говорит: слушай, а что за человек-то пришел - мы с ним на ты были тогда. Я говорю - нормальный, не переживай.

- А тогда вы Путина пригласили или Путин - вас?

- Я позвонил, он сразу же приехал: Сергей, какие вопросы? Ну и потом, решение было принято не им по поводу того, что он меняет Степашина. Он тоже мне об этом тогда и сказал. Я-то это прекрасно понимал. Это - жизнь. Это - политика.

- То есть у вас стол был накрыт, да, как положено?

- Да нет, ну скромно все было, какой там стол, скажешь тоже… Просто маленький фуршет. По стопочке выпили. Сухого закона не было.

Мне надо было собрать документы, вещи… Я никуда не сбежал, все свои наработки, все, что было, - передал. Кстати, мы потом, через два дня, с Путиным еще раз встретились, или через три, посидели вечером, поговорили обо всех делах.

- В этом же кабинете или…

- Нет, на служебной даче. У меня, кстати, такая же история была и с Максимычем. (Степашин менял Примакова на посту премьера в мае 1999-го.)

«Ельцин сказал: «Пишите заявление по собственному». Я ответил: «Не буду»

- А можно отмотать пленку немного назад? Вот интересно, вы от Путина узнали, что он вместо вас будет премьером, или от Ельцина?

- Нет, ну, во-первых, была информация в СМИ (что готовится отставка Степашина. - А. Г.).

А во-вторых, я все-таки поработал до премьер-министра, как ты догадываешься, в ФСБ, так что своя информация была.

В-третьих - я об этом готов теперь рассказать, - первый раз мне об этом сказал бывший тогда премьер Израиля Эхуд Барак, который был у нас с визитом, что вот, так и так, вы скоро ухОдите… Я говорю: ну ухожу или не ухожу - не ваша проблема…

- То есть вы от него услышали в первый раз?

- Да. Ну Моссад всегда была хорошей разведкой, там много нашего народа трудилось - бывшего. Может, и сейчас кто-то еще помогает им, не знаю.

И потом, когда я прилетел в Штаты на переговоры - а тогда комиссия была Гор - Степашин, и еще я там встречался с Клинтоном, - и в машине мне сказал об этом (о грядущей отставке. - А. Г.) зам госсекретаря США: мол, у нас есть информация. Я говорю - ну спасибо за информацию… Поэтому в принципе я понимал, что отставка не за горами.

Тем более 4 августа Борис Николаевич мне в первый раз предложил уйти - после долгого разговора один на один. Потом он сказал: ну работайте дальше.

Уже президент Владимир Путин в гостях у Сергея Степашина на его даче в Жуковке. Лето 2000-го года

- Скажите, и вот 9-го вы уже были у Бориса Николаевича?

- Да. У него на даче. Там был еще и Волошин (глава администрации президента. - Ред.), и Путин…

Собственно, мне сначала Ельцин предложил, как до этого Примакову, подать заявление об отставке, я сказал: ничего подавать не собираюсь, ваше право меня увольнять, вот и увольняйте.

Дальше он попросил завизировать проект указа о назначении Путина первым вице-премьером, потому что там сложная процедура была назначения премьера. Я говорю: по Путину у меня вопросов нет. И я это завизировал.

Попрощался и ушел.

- А почему Израиль, Америка так заинтересованы были в этой информации - кто будет премьером России? Потому что речь фактически шла о преемнике Ельцина?

- Конечно. Когда я прилетал (тем же летом. - А. Г.) на «большую восьмерку» вместо президента в Кельн, а затем уже и в Штаты, там все считали, что я и есть тот самый преемник.

Кстати, после Кельна было интересно - я когда встречался на даче с Ельциным, он так сурово на меня посмотрел, заиграл лицом, как он это умел делать, и сказал: ну как, они там вас хвалили на «большой восьмерке»? Особенно Клинтон? И я понял - да, попал я тут впросак с Клинтоном...

- Понятно. А вот разговор с Путиным был какой? Что он вам тогда сказал?

- Мы говорили с ним один на один, и пускай между нами это и останется.

- А еще я помню, Владимир Владимирович, когда я у него однажды спросил про Степашина, сказал, что вы надежный человек.

- Да, он сказал не надежный, он сказал - порядочный.

- Да, порядочный.

- Ну, спасибо, мне приятно.

20 лет назад, 9 августа 1999-го, Путин сменил Степашина на посту премьера. Сергей Степашин - Александру Гамову: «О том, что Борис Ельцин отправит меня в отставку, я узнал от премьера Израиля, замгоссекретаря США и от самого Владимира Путина»

«Решение принимал не Борис Николаевич»

- ...И вот теперь мы плавно подошли к историческому интервью, которое 20 лет назад я у вас взял сразу после отставки…

- Сейчас бы, наверное, я по горячим следам не стал давать такое интервью.

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- Если помните, тогда вы были блокированы своим бывшим аппаратом, ваши все телефоны молчали, но мне все-таки удалось позвонить вам - не буду раскрывать своих агентов… И вам передали трубку… И вы сказали: «Я не стал обслуживать интересы группы, которая посчитала, что в этой ситуации я ненадежен». А интервью называлось - «Меня убрали, потому что я не продаюсь».

- Ну, может, немножко эмоционально, но, по сути, я понимаю, что решение принимал, собственно, и не Борис Николаевич.

- А кто же тогда?

- Ладно, не будем углубляться. Время прошло, 20 лет уже.

- Ясно. И потом вы мне сказали: «Ты знаешь, это, наверное, самое лучшее интервью. Почему? Пока я с тобой беседовал, хлопнул три рюмки водки».

- Может, это убрать? Надо бороться с выпивкой-то.

- Давайте оставим - потому что это же жизнь такая…

- Ну жизнь такая, ладно, бог с ним.

Как Владимир Путин стал главой государства. Вспоминаем вместе с Сергеем Степашиным.Август традиционное время больших и неожиданных перемен в нашей стране. 9 августа 1999 года директор ФСБ Владимир Путин внезапно был назначен на должность премьер-министра правительства России. А сегодня вечером, через двадцать лет после этих событий у нас в гостях Сергей Степашин тот самый человек, которого тем летом 99-го года называли преемником Ельцина. И который уступил дорогу Путину.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«На обиженных воду возят»

- А вот чем объяснить, что… Сергей Вадимович, я ни разу за эти 20 лет не слышал от вас сожаления какого-то... Обиды, что вот - кто-то опередил, стал вместо вас преемником…

- Ну на обиженных воду возят - хорошая поговорка русская есть. Назад же не вернешь.

Ведь и Виктор Степанович Черномырдин достойно уходил. И Евгений Максимович Примаков, кстати. Его-то отставка действительно тогда потрясла всю страну.

И ведь никто из них не показал вот эту обиду. Потому что это - слабость.

- То есть в принципе у вас каких-то обид, сожалений…

- Ну какие обиды… Ты что? Посмотри, что было сделано за эти 20 лет. Ведь тогда тяжелейшая была страна, тяжелейшая! И Путин вытянул. Чего уж тут говорить... И поэтому сегодня мне за мою страну не стыдно. Несмотря на то, что есть много проблем.А в завтрашнем номере «КП» читайте большое интервью Владимира Путина, которое он дал нам ровно 20 лет назад.

P.S.

Редкий снимок - все премьеры «ельцинской» эпохи. Слева направо: Сергей Степашин (был премьером с мая по август 1999-го), Сергей Кириенко (с апреля по август 1998-го), Владимир Путин (с августа 1999-го по май 2000-го), Виктор Черномырдин (с декабря 1992-го по март 1998-го), Евгений Примаков (с сентября 1998-го по май 1999-го).

Все премьеры «ельцинской» эпохиФото: Личный архив

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