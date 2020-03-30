20 долларов за баррель: как низкие цены на нефть влияли на экономику в разное время • 65 • Аналитика

Развал сделки ОПЕК+ привел к обвалу мировых цен на нефть. Но так ли это страшно для национальных экономик? Ведь далеко не всегда нефть стоила столько, за сколько она продавалась до текущего кризиса.



Как известно, «мерилом» стоимости нефти на мировом рынке является цена барреля марки Brent. В настоящее время, 30 марта 2020 года, стоимость барреля нефти данной марки опускалась ниже 23 долларов. Конечно, это впечатляющее падение по сравнению с концом 2019 года, когда баррель нефти торговался примерно в размере 55-60 долларов.







Но всегда ли нефть была столь дорогой? История мирового рынка последних десятилетий представляет собой историю постоянных изменений цен на нефть, которые определяются не только действиями нефтедобывающих стран, но и военными и политическими событиями на Ближнем Востоке.



Если брать последние полвека, то первый максимальный скачок цен на нефть наблюдался в начале 1970-х годов, в связи с очередной арабо-израильской войной. После поражения арабских стран в «Войне Судного дня» цены на нефть взлетели в 4 раза.



Развитые экономики мира (США, Япония, страны Западной Европы) ответили тогда на рост стоимости нефти энергосбережением: стали переходить на более экономичные модели автомобилей, более совершенные двигатели, что привело к снижению потребления нефти.



Своего пика цены на нефть достигли к началу 1980-х годов, после чего стали снижаться. Падение мировых цен на нефть стало одной из весомых причин экономического и политического кризиса в Советском Союзе, приведшего к распаду и советского государства, и социалистического лагеря в Восточной Европе. Операция «Буря в пустыне» лишь на краткое время подняла цены на нефть, а когда мир понял, что кроме Ирака или Кувейта есть, кому добывать и продавать нефть в большом количестве, цены вновь поползли вниз.



В 1998 году цены на нефть достигли минимума в 11 долларов за баррель, что стало одной из причин дефолта российской экономики. В результате дефолта курс рубля стал определяться рынком, государство практически отказалось от искусственного завышения стоимости российской валюты. Вместе с тем, именно после дефолта власть приступила к погашению долгов по заработной плате работникам бюджетных отраслей, а также стала сдерживать цены на продукцию естественных монополий, что привело к экономическому росту.



В начале 2000-х годов мировые цены на нефть значительно выросли, что привело к дальнейшей стабилизации российской экономики, улучшению благосостояния российских граждан в целом. Толчком к росту цен на нефть тогда послужило стремительное развитие Китая, Индии и других азиатских стран, потребление нефти которыми за двадцать лет выросло втрое.



К маю 2008 года была достигнута невероятная цена 135 долларов за баррель нефти. Однако уже осенью 2008 года цены на нефть обвалились в два раза, достигнув порога в 67 долларов за баррель и ниже. Тем не менее, вплоть до последнего времени ниже 20 долларов за баррель нефть не снижалась.



В настоящее время, как пишет основатель консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнэлли, мировой рынок переживает очень сложное время – с одной стороны, есть шок со стороны предложения, заключающийся в росте нефтедобычи, а с другой стороны – шок со стороны спроса, вызванный снижением потребления по причине распространения коронавируса и связанных с противодействием эпидемии карантинных мероприятий.



Стоит отметить, что в наши дни возможные последствия снижения стоимости нефти и сохранения ее цены на низком уровне могут быть совершенно иными, нежели в конце ХХ века. Все дело в том, что современные технологии все в меньшей степени зависимы от нефти как от основы топлива, особенно если говорить о развитых странах мира. С другой стороны, тем же США падение цен на нефть не сулит ничего хорошего, поскольку снижается и стоимость сланцевой нефти, которая, к тому же, куда более дорога в добыче.



Выигрывают страны Восточной Азии, в том числе Китай и Япония, которые не имеют собственных запасов нефти. Покупка нефти по ценам, в несколько раз дешевле прежних, приведет к снижению стоимости топлива, а значит – к сокращению расходов населения, даст очередной толчок к развитию экономики, особенно на фоне событий в Европе и США, где бушует пандемия коронавируса.



Однако для России снижение цен на нефть влечет за собой многочисленные риски, связанные с девальвацией рубля, сокращением покупательной способности населения, снижением привлекательности рубля для сбережений и вкладов, бюджетным дефицитом с неизбежным сокращением расходов государства, в том числе и на социальные нужды. Учитывая, что обвал цен на нефть происходит еще и на фоне пандемии коронавируса, о повышениях заработных плат и индексации социальных выплат, возможно, придется забыть. Позитивными такие последствия назвать сложно. Однако не стоит забывать о наличии у России крупных резервов, которые вполне могут стать подушкой безопасности на время кризиса в мировой экономике. Другой вопрос - сколько времени этот кризис может продлиться...



Развал сделки ОПЕК+ привел к обвалу мировых цен на нефть. Но так ли это страшно для национальных экономик? Ведь далеко не всегда нефть стоила столько, за сколько она продавалась до текущего кризиса.Как известно, «мерилом» стоимости нефти на мировом рынке является цена барреля марки Brent. В настоящее время, 30 марта 2020 года, стоимость барреля нефти данной марки опускалась ниже 23 долларов. Конечно, это впечатляющее падение по сравнению с концом 2019 года, когда баррель нефти торговался примерно в размере 55-60 долларов.Но всегда ли нефть была столь дорогой? История мирового рынка последних десятилетий представляет собой историю постоянных изменений цен на нефть, которые определяются не только действиями нефтедобывающих стран, но и военными и политическими событиями на Ближнем Востоке.Если брать последние полвека, то первый максимальный скачок цен на нефть наблюдался в начале 1970-х годов, в связи с очередной арабо-израильской войной. После поражения арабских стран в «Войне Судного дня» цены на нефть взлетели в 4 раза.Развитые экономики мира (США, Япония, страны Западной Европы) ответили тогда на рост стоимости нефти энергосбережением: стали переходить на более экономичные модели автомобилей, более совершенные двигатели, что привело к снижению потребления нефти.Своего пика цены на нефть достигли к началу 1980-х годов, после чего стали снижаться. Падение мировых цен на нефть стало одной из весомых причин экономического и политического кризиса в Советском Союзе, приведшего к распаду и советского государства, и социалистического лагеря в Восточной Европе. Операция «Буря в пустыне» лишь на краткое время подняла цены на нефть, а когда мир понял, что кроме Ирака или Кувейта есть, кому добывать и продавать нефть в большом количестве, цены вновь поползли вниз.В 1998 году цены на нефть достигли минимума в 11 долларов за баррель, что стало одной из причин дефолта российской экономики. В результате дефолта курс рубля стал определяться рынком, государство практически отказалось от искусственного завышения стоимости российской валюты. Вместе с тем, именно после дефолта власть приступила к погашению долгов по заработной плате работникам бюджетных отраслей, а также стала сдерживать цены на продукцию естественных монополий, что привело к экономическому росту.В начале 2000-х годов мировые цены на нефть значительно выросли, что привело к дальнейшей стабилизации российской экономики, улучшению благосостояния российских граждан в целом. Толчком к росту цен на нефть тогда послужило стремительное развитие Китая, Индии и других азиатских стран, потребление нефти которыми за двадцать лет выросло втрое.К маю 2008 года была достигнута невероятная цена 135 долларов за баррель нефти. Однако уже осенью 2008 года цены на нефть обвалились в два раза, достигнув порога в 67 долларов за баррель и ниже. Тем не менее, вплоть до последнего времени ниже 20 долларов за баррель нефть не снижалась.В настоящее время, как пишет основатель консалтинговой компании Rapidan Energy Боб Макнэлли, мировой рынок переживает очень сложное время – с одной стороны, есть шок со стороны предложения, заключающийся в росте нефтедобычи, а с другой стороны – шок со стороны спроса, вызванный снижением потребления по причине распространения коронавируса и связанных с противодействием эпидемии карантинных мероприятий.Стоит отметить, что в наши дни возможные последствия снижения стоимости нефти и сохранения ее цены на низком уровне могут быть совершенно иными, нежели в конце ХХ века. Все дело в том, что современные технологии все в меньшей степени зависимы от нефти как от основы топлива, особенно если говорить о развитых странах мира. С другой стороны, тем же США падение цен на нефть не сулит ничего хорошего, поскольку снижается и стоимость сланцевой нефти, которая, к тому же, куда более дорога в добыче.Выигрывают страны Восточной Азии, в том числе Китай и Япония, которые не имеют собственных запасов нефти. Покупка нефти по ценам, в несколько раз дешевле прежних, приведет к снижению стоимости топлива, а значит – к сокращению расходов населения, даст очередной толчок к развитию экономики, особенно на фоне событий в Европе и США, где бушует пандемия коронавируса.Однако для России снижение цен на нефть влечет за собой многочисленные риски, связанные с девальвацией рубля, сокращением покупательной способности населения, снижением привлекательности рубля для сбережений и вкладов, бюджетным дефицитом с неизбежным сокращением расходов государства, в том числе и на социальные нужды. Учитывая, что обвал цен на нефть происходит еще и на фоне пандемии коронавируса, о повышениях заработных плат и индексации социальных выплат, возможно, придется забыть. Позитивными такие последствия назвать сложно. Однако не стоит забывать о наличии у России крупных резервов, которые вполне могут стать подушкой безопасности на время кризиса в мировой экономике. Другой вопрос - сколько времени этот кризис может продлиться... Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





65 Источник Похожие новости "Штамм X": стало ясно, кто и как спасет мир от эпидемии Точка зрения специалиста: коронавирус — не самое страшное В Вашингтоне придумали, как восстановить глобальное лидерство Нерушимость границ в Восточной Европе Ситуация в Сирии: тревожная тишина и «вирусное» перемирие Военно-пассажирские перевозки: лучшие армейские грузовики Новости партнеров