$2 млн на "сведение счетов" с Роскосмосом: Рогозин рассказал, как лично отловил "заказчика"

"Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое", - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая в ЦНИИмаше.

Он уточнил, что столкнулся с такой ситуацией, когда прошла массовая посадка людей в связи с историей на космодроме "Восточный".

"Пришлось инициировать посадку более 40 человек - ответственных руководителей строительных организаций", - напомнил Рогозин.

Он же добавил, что после этого как раз и началась волна информационной атаки на саму госкорпорацию и на него лично.

"Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", - цитирует Рогозина РИА Новости.

Впрочем, спускать оскорбления, да еще публичные - в Сети, он не стал. А сам, лично, по его словам, нашел "заказчика".

"Не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его, - рассказал Рогозин. - И как корова языком слизнула - все исчезло".

Он также отметил, что на информационную атаку против Роскосмоса было потрачено $2 млн, и в основном речь шла именно о сведении "личных счетов".

"На публикации этого всего негатива, наши специалисты посчитали, было потрачено около $2 млн", - цитирует Рогозина ТАСС.