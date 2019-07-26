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$2 млн на "сведение счетов" с Роскосмосом: Рогозин рассказал, как лично отловил "заказчика"
26 июля 2019, 18:09 • 107 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о заказчиках прошлогоднего информационного шума вокруг корпорации и его лично. Он отметил, что лично отловил одного "заказчика" и предупредил. В общей сложности, по версии Рогозина, на информационную атаку против Роскосмоса было потрачено $2 млн. И в основном это было "сведение личных счетов".
"Я тоже в 2018 году каждый день про себя читал такое", - рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая в ЦНИИмаше.
Он уточнил, что столкнулся с такой ситуацией, когда прошла массовая посадка людей в связи с историей на космодроме "Восточный".
"Пришлось инициировать посадку более 40 человек - ответственных руководителей строительных организаций", - напомнил Рогозин.
Он же добавил, что после этого как раз и началась волна информационной атаки на саму госкорпорацию и на него лично.
"Деньги, которые они украли, они вваливали в СМИ для дискредитации отрасли в целом и меня лично", - цитирует Рогозина РИА Новости.
Впрочем, спускать оскорбления, да еще публичные - в Сети, он не стал. А сам, лично, по его словам, нашел "заказчика".
"Не постеснялся и нашел заказчика, предупредил его, - рассказал Рогозин. - И как корова языком слизнула - все исчезло".
Он также отметил, что на информационную атаку против Роскосмоса было потрачено $2 млн, и в основном речь шла именно о сведении "личных счетов".
"На публикации этого всего негатива, наши специалисты посчитали, было потрачено около $2 млн", - цитирует Рогозина ТАСС.
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