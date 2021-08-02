«2 августа планируется произвести выплаты на 17 млн детей»: в России стартовало начисление пособий семьям со школьниками

Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми от шести до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, 2 августа планируется начислить пособия на 17 млн детей, при этом всего подобные выплаты получат родители более 20 млн детей школьного возраста. Для этого правительство выделило свыше 200 млрд рублей.

В понедельник, 2 августа, в России началось осуществление выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным образовательным программам.

Как сообщает «Российская газета» пособие начисляет Пенсионный фонд.

«В понедельник, 2 августа, планируется произвести выплаты на 17 млн детей», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства труда и социальной защиты.

В Минтруда также указали, что по состоянию на 29 июля в ПФР поступило свыше 12,7 тыс. заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей. В ведомстве пояснили, что большинство заявителей получат указанные средства перед началом учебного года, то есть до 1 сентября.

Подчёркивается, что заявления рассматриваются не более пяти дней, а зачисление средств осуществляется в течение трёх суток после принятия решения. Доход семьи не влияет на предоставление выплаты.

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Напомним, что вопрос необходимости поддержки семей с детьми в ходе ежегодного послания Федеральному собранию обозначил президент Владимир Путин. В частности, глава государства распорядился оказать дополнительную финансовую помощь семьям со школьниками.

«Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — заявил Путин.

Российский лидер отмечал, что средства перечислят семьям в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.

При этом в ходе прямой линии, состоявшейся 30 июня, Владимир Путин подчеркнул, что выплаты на детей от шести до 18 лет должны получить все семьи, даже если ребёнок не пойдёт в школу в этом году.

«Я считаю — и уверен, меня в правительстве услышат, — что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что это разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребёнок не пойдёт в школу, всё-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести», — говорил он.

А уже спустя несколько дней, 2 июля, президент России подписал соответствующий указ. В нём говорится, что деньги будут перечислены одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей. Для получения пособия ребёнку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Как пояснили в Минтруда, средства предназначены для детей, рождённых в период с 3 июля 2001 года по 31 августа 2015-го.

«Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам», — говорилось в документе.

15 июля правительство России направило на эти цели более 200 млрд рублей.

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28 июля в ходе совещания по вопросам подготовки к новому учебному году Владимир Путин попросил начать перечисление средств со 2, а не 16 августа, как это было запланировано изначально.

«Чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются», — пояснял российский лидер.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что технически уже всё готово к тому, чтобы со 2 августа начать осуществление выплат на 17 млн детей. По его словам, финансовые средства в полном объёме доведены до Пенсионного фонда России. Речь идёт о 204 млрд рублей.

31 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о начале осуществления президентской выплаты на школьников со 2 августа. По его словам, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от шести до 18 лет.

«Также на две недели раньше начнётся перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам», — отмечал глава кабмина.