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«2 августа планируется произвести выплаты на 17 млн детей»: в России стартовало начисление пособий семьям со школьниками
02 августа 2021, 17:50 • 81 • В России
Пенсионный фонд России начал осуществлять единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми от шести до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным образовательным программам. Как сообщили в пресс-службе Минтруда, 2 августа планируется начислить пособия на 17 млн детей, при этом всего подобные выплаты получат родители более 20 млн детей школьного возраста. Для этого правительство выделило свыше 200 млрд рублей.
РИА Новости © Алексей Сухоруков
В понедельник, 2 августа, в России началось осуществление выплат в размере 10 тыс. рублей на каждого ребёнка в семьях с детьми школьного возраста (от шести до 18 лет), а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим российское гражданство и обучающимся по основным образовательным программам.
Как сообщает «Российская газета» пособие начисляет Пенсионный фонд.
В Минтруда также указали, что по состоянию на 29 июля в ПФР поступило свыше 12,7 тыс. заявлений от родителей, которые обратились за выплатами в общей сложности на 17,5 млн детей. В ведомстве пояснили, что большинство заявителей получат указанные средства перед началом учебного года, то есть до 1 сентября.
Подчёркивается, что заявления рассматриваются не более пяти дней, а зачисление средств осуществляется в течение трёх суток после принятия решения. Доход семьи не влияет на предоставление выплаты.Также на russian.rt.com «Раньше намеченного срока»: Владимир Путин поручил с 2 августа начать единовременные выплаты на школьников
Напомним, что вопрос необходимости поддержки семей с детьми в ходе ежегодного послания Федеральному собранию обозначил президент Владимир Путин. В частности, глава государства распорядился оказать дополнительную финансовую помощь семьям со школьниками.
«Предлагаю провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тыс. рублей на всех школьников. И более того, распространить эту меру на будущих первоклашек, на ребят, которые в этом году только пойдут учиться», — заявил Путин.
Российский лидер отмечал, что средства перечислят семьям в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребёнка в школу.
При этом в ходе прямой линии, состоявшейся 30 июня, Владимир Путин подчеркнул, что выплаты на детей от шести до 18 лет должны получить все семьи, даже если ребёнок не пойдёт в школу в этом году.
«Я считаю — и уверен, меня в правительстве услышат, — что нужно платить всем, в том числе и семьям, где шестилетние дети, даже если они в этом году в школу не пойдут. Но просто обращаю внимание родителей, что это разовая выплата, поэтому те деньги, которые будут получены в этом году, даже если ребёнок не пойдёт в школу, всё-таки нужно использовать на то, чтобы подготовить его к школе в следующем году и какие-то вещи уже заранее приобрести», — говорил он.
А уже спустя несколько дней, 2 июля, президент России подписал соответствующий указ. В нём говорится, что деньги будут перечислены одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей детей. Для получения пособия ребёнку должно исполниться шесть лет до 1 сентября 2021 года, а 18 лет — не раньше даты выхода указа. Как пояснили в Минтруда, средства предназначены для детей, рождённых в период с 3 июля 2001 года по 31 августа 2015-го.
«Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 года. Единовременная выплата не учитывается в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им иных мер социальной поддержки и не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам», — говорилось в документе.
15 июля правительство России направило на эти цели более 200 млрд рублей.Также на russian.rt.com Школьный бонус: правительство направит более 200 млрд рублей на единовременные выплаты семьям с детьми
28 июля в ходе совещания по вопросам подготовки к новому учебному году Владимир Путин попросил начать перечисление средств со 2, а не 16 августа, как это было запланировано изначально.
«Чтобы люди могли в плановом порядке, не спеша, имея больше времени, подготовиться к тому, чтобы с 1 сентября дети могли быть собраны в школу в соответствии с теми требованиями, которые сегодня к этому предъявляются», — пояснял российский лидер.
В свою очередь, министр труда и социальной защиты Антон Котяков отмечал, что технически уже всё готово к тому, чтобы со 2 августа начать осуществление выплат на 17 млн детей. По его словам, финансовые средства в полном объёме доведены до Пенсионного фонда России. Речь идёт о 204 млрд рублей.
31 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о начале осуществления президентской выплаты на школьников со 2 августа. По его словам, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от шести до 18 лет.
«Также на две недели раньше начнётся перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам», — отмечал глава кабмина.
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