1943-й – год коренного перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войн

75 лет спустя

В памяти народов России 1943 год живет как год коренного перелома, год решающих битв, изменивших ход Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Это год Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, Курской битвы, битвы за Днепр. Он начался с прорыва блокады Ленинграда, а завершился освобождением Красной армией двух третей временно оккупированной фашистами советской территории – 38 тысяч населённых пунктов, в том числе 162 городов.

Год 1943-й по масштабам, интенсивности и напряжённости вооруженной борьбы не имел себе равных. В схватке с главными силами фашистской Германии и её союзников Красная армия нанесла ряд сокрушительных поражений агрессору, что привело задолго до открытия второго фронта в Европе к коренному изменению в соотношении мировых воюющих сил. Решающие сражения 1943 года показали способность Советского Союза своими силами разгромить Германию и её сателлитов, Советские Вооружённые Силы успешно решили коренную проблему войны – завоевали и удержали стратегическую инициативу.

Оценивая результаты операции «Цитадель» – наступления вермахта в районе Курского выступа, генерал-фельдмаршал Э. Манштейн признавал: «Операция «Цитадель» была последней попыткой сохранить нашу инициативу на востоке. С ее прекращением, равнозначным провалу, инициатива окончательно перешла к советской стороне. В этом отношении «Цитадель» является решающим, поворотным пунктом войны на Восточном фронте».

Не только на советско-германском фронте, но и на всех фронтах Второй мировой войны вооружённые силы фашистского блока вынуждены были перейти к стратегической обороне. В ноябре 1943 года начальник оперативного отдела Верховного главнокомандования Вооруженными силами Германии (ОКВ) генерал-полковник Альфред Йодль признавал, что стратегическая инициатива утрачена германскими войсками и нет никакой возможности снова вырвать её из рук противника.

Развернувшиеся на советско-германском фронте события в 1943 году убедительно показали, что, как и прежде, он являлся главным фронтом Второй мировой войны. По количеству развёрнутых здесь сил, масштабам и результатам проводившихся операций, по потерям, понесенным вооружёнными силами фашистского блока, этот фронт намного превосходил показатели борьбы на всех других фронтах, вместе взятых. Достаточно сказать, что здесь действовало от 193 до 203 дивизий Германии и от 32 до 66 дивизий её союзников (почти три четверти всех войск фашистского блока), основная масса боевой техники и вооружения. «Ожесточенные и кровопролитные бои последних двух с половиной лет против большевизма, – отмечалось 3 ноября 1943 г. в директиве верховного командования вермахта, – потребовали от нас исключительного напряжения. На Восток была брошена основная масса наших военных сил».

Именно на советско-германском фронте противник понёс почти 80% своих общих боевых потерь: было разгромлено 218 дивизий вермахта и его союзников, уничтожено почти 7 тыс. танков, 14,3 тыс. боевых самолётов, около 50 тыс. орудий. Восполнение таких потерь стало для врага непосильным.

Исторические победы Красной армии явились решающим фактором дальнейшего укрепления и расширения антигитлеровской коалиции. В самый разгар Курской битвы президент США Ф.Д. Рузвельт в специальном послании главе Советского правительства И.В. Сталину писал: «В течение месяца гигантских боев Ваши вооруженные силы своим мастерством, своим мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия...»

Связанное по рукам и ногам на Восточном фронте гитлеровское командование не могло оказать серьёзного влияния на ход боевых действий на других театрах военных действий и перебрасывать туда сколько-нибудь значительные силы. Это прямо сказывалось на успехах англо-американского оружия. В Северной Атлантике союзное командование завладело безраздельным господством в воздухе, что резко снизило возможности люфтваффе по нанесению ударов по судам США и Великобритании, а также обеспечению боевой деятельности германского подводного флота. На Средиземноморском театре западные союзники, получив превосходство над противником в людях, боевой технике и вооружении, смогли в 1943 г. успешно завершить операции в Северной Африке, овладеть Сицилией и высадиться на Апеннинском полуострове.

В западной историографии утвердилась традиция противопоставлять по значению Сталинградскую битву и сражение у Эль-Аламейна, а Курскую битву – проводившейся в те же июльские дни 1943 года высадку союзников на Сицилии. Но ни по масштабам, ни по привлечённым силам и средствам, ни по результатам эти операции сравнивать невозможно. Достаточно сказать, что, например, в Сицилийской операции с обеих сторон участвовало около 720 тыс. человек против 4 млн. человек в Курской битве. И если в ходе первой были созданы лишь предпосылки для высадки союзных войск на континентальную часть Италии, то за провалом операции «Цитадель» последовал общий крах наступательной стратегии вермахта.

Поражения крупных стратегических группировок противника на советско-германском фронте в 1943 году были серьёзным ударом по всему блоку фашистских государств, ускорившим распад гитлеровской коалиции, выход из неё Италии. Назревал внутриполитический кризис в Венгрии, Румынии и других странах – сателлитах гитлеровской Германии. Они потеряли доверие к немецкому союзнику и надежду на победу. После поражений вермахта на советско-германском фронте заметно изменилась позиция Японии: она стала более сдержанной в осуществлении своих намерений вступить в войну с СССР.

Расширение масштабов вооружённой борьбы против государств оси вызвало настоятельную необходимость непосредственной координации военной политики и стратегии участников антигитлеровской коалиции на уровне глав правительств её ведущих держав.

С 19 по 30 октября 1943 года в Москве проходила конференция министров иностранных дел СССР, США и Великобритании. Она была созвана для согласования странами-членами антигитлеровской коалиции вопросов дальнейшего ведения войны. В Декларации по вопросу о всеобщей безопасности, принятой на конференции, впервые совместно была провозглашена формула безоговорочной капитуляции фашистских государств как непременное условие прекращения войны.

Московская конференция подготовила условия для первой встречи глав правительств трёх держав, которая состоялась в Тегеране с 28 ноября по 1 декабря 1943 года. Тегеранская конференция стала важнейшим международным событием, проходившим под непосредственным воздействием побед Красной армии в решающих сражениях под Сталинградом и Курском, на Кавказе и на Днепре. Участники конференции пришли к соглашению об открытии второго фронта, о сроках, масштабах и месте вторжения в Европу.