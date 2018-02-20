19 мин 120-го калибра: Боевики обстреляли российских военных в Дамаске

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Огонь боевиков пришелся на районы, где располагаются российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон.

Сирийские боевики провели прицельный минометный обстрел Дамаска. Огонь пришелся по району, где располагаются российские военные из Центра по примирению враждующих сторон.

В российский штаб в Дамаске попало порядка 19 мин 120-го калибра. К счастью, никто из российских военнослужащих не пострадал. По данным источников, в ближайшее время ожидается официальное заявление от Министерства обороны России.

Напомним, что это уже не первое подобное нарушение режима прекращения огня вблизи столицы. Только с начала этого года боевики осуществили целый ряд ракетных и артиллерийских обстрелов различных районов столицы Сирии. Жертвами этих атак нередко становились обычные мирные жители.