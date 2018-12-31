Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт оценил заявление депутата Рады о жертвах ради транша МВФ
Бухарест обвиняет румынских венгров в сепаратизме
«Под завалами находятся от 36 до 40 человек»: Путин прибыл на место взрыва в Маг...
Как Донбасс пережил пятый год войны
Главная / В России

19 главных событий 2019 года, которые будут обсуждать россияне

31 декабря 2018, 16:39  •  121 • В России

Вообще прогнозы на год вперед - дело, конечно, неблагодарное. Никто не может с точностью предсказать мировые катаклизмы, цены на нефть и о чем будет свежая порция твитов от Дональда Трампа. Но к некоторым запланированным событиям можно готовиться уже сейчас. «КП» составила памятку для тех, кто хочет быть заранее в курсе важных тем.

1. Стартует пенсионная реформа

Когда: с 1 января

Суть: Начнется все за здравие - с первого месяца года пенсии по старости (для неработающих пенсионеров) вырастут на 7,05%. Если брать размер средней пенсии по стране, то прибавка составит как раз обещанную правительством тысячу рублей. Но в каждом конкретном случае - надо считать индивидуально.

Теперь что касается повышения пенсионного возраста. По выбранной схеме в первой половине 2019 года новых пенсионеров по старости в стране вообще не появится: мужчины 1959 года рождения будут уходить на заслуженный отдых в 60,5 лет (женщины 1964 г.р. - в 55,5 лет). Это значит, что если мужчина родился 1 января 1959 года, то пенсию ему назначат с 1 июля 2019 года (а не с 1 января, как было бы раньше). Поэтапное повышение пенсионного возраста продолжится в 2020-м и дальше. Например, последующий год рождения уходит на пенсию в 61,5 год для мужчин и 56,5 для женщин.

С 2028 года окончательно установится новый пенсионный возраст: 65 лет для мужчин и 60 - для женщин.

2. Вывоз мусора станет коммунальной услугой

Когда: с 1 января

Суть: Тарифы на вывоз мусора будут устанавливать региональные власти (как на воду или тепло). Кроме того, в каждой территории за утилизацию мусора будет отвечать одна организация - региональный оператор. По практике пилотных регионов стоимость вывоза твердых коммунальных отходов для населения, в среднем, возрастет (в некоторых пилотных регионах повышение составило около 100 рублей в месяц), зато, по задумке авторов реформы, в стране должна появится цивилизованная мусорная индустрия с раздельным сбором и переработкой, а не множество хаотичных свалок, как сейчас.

Впрочем, некоторым регионам, которые не успели подготовиться к реформе, в том числе Москве и Санкт-Петербургу, дали отсрочку до 2020 года.

Вывоз мусора станет коммунальной услугойФото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

3. 75 лет снятия блокады Ленинграда

Когда: 27 января

Суть: Юбилей освобождения в городе на Неве отметят широко: с международными гостями, парадом и салютом. Некоторые даже успели покритиковать уж слишком праздничные планы, ведь сама по себе блокада была одна из самых скорбных страниц в нашей истории. Но ветераны из Санкт-Петербурга уже сказали, что никакого кощунства здесь не видят: снятие блокады тоже можно считать военной победой.

«Основная версия — это бытовой газ»: что известно о взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске

4. Вся страна перейдет на цифровое телевидение

Когда: февраль - июнь

Суть: Попрощайтесь навсегда с рябью на экране телевизора и скудной программой передач. Окончательный переход российского ТВ на «цифру» означает изображение высокой четкости и минимальный бесплатный пакет из 20 федеральных каналов даже в самых удаленных уголках страны. Вот только одна закавыка - для совсем старых телевизоров придется покупать специальные приставки, чтобы ловить этот сигнал. Но для бедных семей региональные власти обещают давать субсидии.

5. Россия создаст элитный внедорожник.

Когда будет: февраль-март

Суть: Название модели - «Аурус Комендант», и это продолжение линейки президентской серии машин (проект «Кортеж»). В мае прошлого года первый изготовленный лимузин был передан в пользование Владимиру Путину - глава государства теперь берет его даже в зарубежные поездки. А седаны премиум-класса «Аурус Сенат» для широкой публики были представлены на Московском автосалоне в августе 2018-го.

Прототип элитного российского внедорожника обещают показать в начале этого года, а в серийное производство его запустят в 2020 году. Собирать машины будут на заводе в Татарстане.

6. Зимняя Универсиада в Красноярске

Когда: 2 - 12 марта.

Олимпиада в Сочи и чемпионат мира по футболу приучили россиян к большим международным спортивным праздникам на своей территории. В этом году повезет сибирякам.

В Универсиадах традиционно принимают участие многие восходящие звезды мирового спорта. На соревнования приедут около 3 тысяч атлетов, которые разыграют 76 комплектов медалей. Для Студенческих игр в Красноярске построили полную инфраструктуру для зимних видов спорта от сноуборда до биатлона.

7. Приговор Мамаеву и Кокорину

Эксперт: Задержанного американского шпиона могут обменять на Марию Бутину

Когда: первая половина года

Суть: Точная дата вынесения приговора экс-игрокам футбольной сборной России еще не назначена. Пока они на время следствия под арестом до 8 февраля. Без сомнений уголовный процесс над спортсменами-дебоширами привлечет огромное внимание общественности. Причем уже сейчас одни требуют для Кокорина и Мамаева максимального наказания, чтобы другим мажорам неповадно было, а другие считают, что они уже вполне искупили вину перед обществом.

Точная дата вынесения приговора экс-игрокам футбольной сборной России еще не назначенаФото: Михаил ФРОЛОВ

8. Выборы президента на Украине

Когда: 31 марта.

Суть: Главная интрига - сможет ли удержаться у власти Петр Порошенко. Пока он проигрывает по всем социологическим опросам. Причем не только опытной Юлии Порошенко, но и комику Владимиру Зеленскому, которого и политиком-то назвать сложно. Но избирательная кампания в незалежной еще может преподнести сюрпризы, в том числе и неприятные. Почти никто не сомневается, что для поднятия своих рейтингов Порошенко может пойти на все, даже на безумную попытку воевать с Россией.

«Под завалами находятся от 36 до 40 человек»: Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске

9. Владимир Путин едет в Китай

Когда: апрель

Суть: Если отношения с Америкой у нас сейчас на дне, то с Китаем, второй экономикой мира, - наоборот прекрасные. Владимир Путин их, например, называет привилегированными и уникальными. Дружба между российским и китайским лидерами этот союз только укрепляют. Весной Путин станет главным гостем форума «Один пояс - один путь» в Китае, а в июне Си Цзиньпин нанесет ответный визит в Россию и побывает на Петербургском экономическом форуме. Стоит ждать новых стратегических договоренностей.

Владимир Путин едет в КитайФото: REUTERS

«Лондон играет всё грязнее»: в МИД России опровергли получение жалобы от BBC на публикацию данных её сотрудников

10. На экраны выходит «Братство» Лунгина

Когда будет: 9 мая.

В год 30-летия завершения последней войны СССР афганская тема будет звучать особенно громко. В Госдуме проведут парламентские слушания, чтобы отменить резолюцию 1989 года, осуждающую ввод войск в Афганистан. Идея понятна - не нужно стыдливо замалчивать и вычеркивать из памяти подвиг целого поколения воинов.

Стоившая почти 300 миллионов в производстве картина Павла Лунгина должна стать первым со времен «9 роты» блокбастером на афганскую тему, а назначенный на День Победы релиз только подчеркивает преемственность разных поколений советских и российских воинов.

11. Запрет долевого строительства

Когда: 1 июля

Суть: Больше никаких платежей застройщикам до того момента, как дом сдан. Начиная с лета, при покупке квартиры на этапе строительства, деньги покупателей будут храниться на специальных счетах в банках, и в случае внезапной заморозки строительства их можно будет забрать. Таким образом армия обманутых дольщиков плодиться больше не будет. Правда, у этой монеты есть и своя темная сторона. Возможно, без доступа к «дешевым» деньгам от клиентов небольшие строительные компании разорятся, а те, что выживут задерут цены на жилье в новостройках (рост стоимости может составит 20-30%, предупреждают эксперты).

«Витязи» вместо С-300 и «Буков» защитят наши города с 2019-го

Больше никаких платежей застройщикам до того момента, как дом сданФото: Роман ИГНАТЬЕВ

12. Новая гонка вооружений

Когда: август

Суть: Аббревиатуру ДРСМД (договор о ракетах средней и меньшей дальности) за последние месяцы выучили многие. Все потому что Штаты решили в одностороннем порядке снять с себя ограничения, о которых договаривались еще Рейган и Горбачев. Это означает, что на натовских базах у границ России могут появиться новые ракетные комплексы, а время подлета вражеских боеголовок до наших стратегических объектов сократится до 10 минут и даже меньше. Нам придется отвечать тем же.

Предыдущая гонка вооружений сыграла важную роль в распаде Советского Союза, но едва ли у Америки получится войти в одну и ту же реку дважды. Хотя бы потому что мир за прошедшие 30 лет кардинально изменился: супердержавой стал Китай, а российская армия хоть и отстает по экономике, но по некоторым перспективным видам вооружений - впереди планеты всей.

Так что ряд экспертов еще рассчитывает, что США откажутся от своих «ястребиных» планов. В противном случае к концу лета (предполагаемый срок выхода американцев из ДРСМД) «новая холодная война» в мире начнет непредсказуемо разогреваться.

13. Будут выдавать новые автомобильные знаки

Когда: 4 августа

Суть: Новые стандарты коснутся не всех автолюбителей. Специальные регистрационные знаки получат ретромашины и спорткары: на табличке будут пометки «К» (классика) и «С» (спорт). Для американских и японских иномарок вводятся двухстрочные автономера, а для мопедов, мотоциклов и квадроциклов - почти квадратные. Официально это делается для удобства водителей: компактные таблички будет удобнее крепить на машине. Но некоторые усматривают в этом попытку дорожной инспекции подзаработать на продаже так называемых «красивых номеров» - не случайно же в 2019-м году ее могут в России узаконить.

«Снежная сказка»: какая погода ожидает россиян в новогодние праздники

14. В Казани пройдет международный конкурс WorldSkills 2019

Когда: 22-27 августа

Суть: Другое название этих соревнований - чемпионат мира по специальностям. Кто лучший столяр в мире? Смогут ли российские автомеханики утереть нос американским? И кто сумеет свергнуть с пьедестала китайских спецов, которые выиграли общий зачет предыдущего чемпионата WorldSkills с большим отрывом?

Соревнования пройдут с размахом спортивной олимпиады: полторы тысячи участников, 60 стран, 51 дисциплина со строгими правилами (направления самые разные - от графического дизайна до малярных работ).

15. В Санкт-Петербурге выберут нового губернатора

Когда: 8 сентября

Суть: В плане выборов наступивший год обещает быть чуть более спокойным, чем завершившийся. Не будет федеральных выборов, но руководителей выберут в 16 регионах страны (а если кто-то из действующих губернаторов уйдет в отставку, то и в большем количестве). Наибольшее внимание наверняка будет привлечено к выборам в северной столице, но главный вопрос - продолжится ли протестное голосование, которое прошлой осенью уже дало сенсационные результаты в Хакасии, Владимирской области и Хабаровском крае.

16. Запустят МЦД - Московские центральные диаметры

Когда: Конец 2019 года

Суть: МЦД - это «родственник» МЦК (Московского центрального кольца), такие же маршруты удобной и быстрой «наземки». Но теперь они будут уходить в ближнее Подмосковье. Первые два маршрута свяжут Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. А дальше планируется заменить старые электрички и модернизировать пути на всех остальных популярных пригородных направлениях.

Номер по паспорту: как МВД предлагает изменить правила регистрации автомобилей

После рекордного 2018-го года темпы открытия новых станций Московского метрополитена лишь немного замедлятся, но проект второго кольца станет еще ближе к реальности. Откроются новые остановки и в питерской подземке.

Транспортная доступность российских мегаполисов все ближе к лучшим мировым стандартам. Теперь перенести бы еще этот опыт и на нашу провинцию.

Первые два маршрута свяжут Одинцово с Лобней и Нахабино с ПодольскомФото: Михаил ФРОЛОВ

17. Открытие газопроводов в Европу и Азию

Когда: конец 2019

От Керчи до Симферополя: в Крыму открыли движение по первой очереди трассы «Таврида»

Суть: Как ни крути, но экспорт энергоносителей остается основным источником доходов российского бюджета и одновременно инструментом мягкой (а иногда напористой) силы нашей страны за рубежом. Поэтому и «Северный поток-2» в Германию, и устремленная в Китай «Сила Сибири» без всяких оговорок тянут на звание современных мегапроектов, равных советскому строительству БАМа. Оба газопровода, если все пойдет по плану, введут в строй в декабре, и это зацементирует наш статус главного поставщика газа в Европу и Азию еще, как минимум, на следующее десятилетие.

18. У нас появится самый мощный ледокол в мире

Когда: конец 2019

Суть: Россия, наконец, осознала, что выход к Северному Ледовитому океану - наше огромное богатство и стратегическое преимущество. Северный морской путь из Тихого в Атлантический океан может стать более короткой, а значит и экономически выгодной, альтернативой маршрута через Суэцкий канал. И уже сейчас по арктическим морям пошли крупнотоннажные танкеры с ямальским газом. Но задача в том, чтобы сделать навигацию здесь круглогодичной. Ледокольный флот России уже вне конкуренции в мире, а после того, как «Атомфлоту» будут переданы новейшие мощные ледоколы класса «Арктика» доминирование России в этой части планеты будет неоспоримым.

19. Открытие железнодорожного Крымского моста

Когда: декабрь

Суть: Открытие автомобильного моста из Краснодарского края в Крым, по опросам россиян, стало одним из главных событий 2018 года. И дело не только в том, что туристам стало легче добраться до курортов. Керченский мост стал символом окончательного возвращения Крыма в родную гавань, сделал его частью непрерывного российского пространства.

Прямая железная дорога на Тавриду, пожалуй, закроет первый, «переходный» этап в истории российского Крыма. Процесс адаптации завершается, дальше - обычная, спокойная жизнь.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
121
Источник
Похожие новости
30 декабря 2018, 12:54
«Лондон играет всё грязнее»: в МИД России опровергли получение жалобы от BBC на публикацию данных её сотрудников
30 декабря 2018, 21:09
Экс-депутат Рады Олег Царев: Порошенко встретит Новый год на родине украинского национализма
30 декабря 2018, 14:39
«Витязи» вместо С-300 и «Буков» защитят наши города с 2019-го

31 декабря 2018, 18:09
«Под завалами находятся от 36 до 40 человек»: Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске
30 декабря 2018, 17:54
Захарова: МИД не получал никаких жалоб от BBC
31 декабря 2018, 11:39
«Основная версия — это бытовой газ»: что известно о взрыве в многоквартирном доме в Магнитогорске
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
28 декабря 2018, 17:09
Путин простил россиянам половину штрафов
25 декабря 2018, 15:54
В Раде предложили «выгнать МВФ из страны»
25 декабря 2018, 03:10
В Киев из «Лефортово»: моряк ВМСУ попросил Украину о помощи
26 декабря 2018, 17:39
Последнее предупреждение донецкому олигарху
29 декабря 2018, 01:24
Новая "игрушка" Путина отправила в помойку всю противоракетную оборону США - американские СМИ
29 декабря 2018, 20:54
"Шутки заканчиваются": Эксперт об эмбарго для Украины и ужесточении политики России
30 декабря 2018, 19:39
"Потому что не надо было злить русских": Как арабы восхищались политическими талантами Путина
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.