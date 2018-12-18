181 страна за, 2 против: ООН проголосовала за Глобальный договор о беженцах

Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах. Документ должен помочь беженцам самостоятельно заботиться о себе и снизит нагрузку на принимающие страны. 181 страна проголосовала за, а две против.

Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла Глобальный договор о беженцах. Документ предусматривает создание в родных странах беженцев условий для их возвращения домой.

Договор поддержала 181 страна, две высказались против и три воздержались. Как отмечается, принятый договор поможет беженцам самостоятельно заботиться о себе, а также позволит снизить нагрузку на принимающие страны.

"Глобальный договор о беженцах станет наиболее сильным и справедливым международным откликом для миллионов людей, покинувших свои дома, и для сообществ, которые их приютили", - гласит сообщение ООН в Twitter.

Напомним, что последние годы Европу сотрясает сильнейший миграционный кризис. Миллионы людей из Африки и Ближнего востока постоянно прибывают в ЕС в поисках убежища и лучшей жизни. Это создаёт сильнейшую нагрузку на бюджет, а также вызывает социальные трения.