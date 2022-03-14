180 иностранных наёмников Украины были уничтожены российскими войсками

Ударом российских ВС по учебным центрам украинских вооружённых формирований было уничтожено до 180 наёмников-иностранцев и крупная партия зарубежных вооружениё. Об этом на брифинге 13 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков«Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по учебным центрам Вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский», — заявил Конашенков.На поражённых объектах находится пункт подготовки и боевого слаживания иностранных наёмников, а также база хранения вооружений, поставленных Киеву странами Запада.«Уничтожение прибывших на территорию Украины иностранных наемников будет продолжено», — подчеркнул Конашенков.Ранее сообщалось, что наёмники на Украине совершают налёты на российскую военную технику и осуществляют диверсии. Атаки совершаются с использованием западного оружия — противотанковых комплексов Javelin (США), NLAW (Великобритания) и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, для освоения которых требуется серьезная подготовка, подчеркнули в Минобороны РФ.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что число иностранцев, пожелавших принять участие в конфликте на стороне киевской власти, составило 20 тысяч.Минобороны России призвало иностранцев "семь раз подумать", прежде чем отправиться воевать на Украину. Президент РФ Владимир Путин заявил, что националисты и иностранные наёмники прикрываются на Украине мирными жителями, используя их в качестве живого щита и размещают тяжёлую военную технику в жилых кварталах городов.