18 невъездных: Франция объявила наказание Эр-Рияду за смерть Хашкаджи

В связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи власти Франции ввели санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии и объявили их невъездными.

Имена попавших под ограничения саудовцев не называются. Однако в МИД Франции пояснили, что решение о вводе санкций согласовано с европейскими партнерами. В частности, с Германией, которая ранее поступила аналогичным образом.

В ведомстве отметили, что убийство журналиста является преступлением «крайней тяжести». Кроме того, оно противоречит фундаментальным правам и свободе печати.

В МИД Франции добавили, что введенные санкции могут быть расширены в зависимости от прогресса в расследовании преступления.

Хашкаджи был убит в начале октября в ходе конфликта в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии следствия, журналист погиб из-за ссоры с одним из работников консульства. Турецкие власти считают убийство преднамеренным и призвали Эр-Рияд провести международное расследование. Саудовская Аравия отказалась.