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18 невъездных: Франция объявила наказание Эр-Рияду за смерть Хашкаджи

23 ноября 2018, 03:54  •  53 • Политика
В связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи власти Франции ввели санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии и объявили их невъездными.
Имена попавших под ограничения саудовцев не называются. Однако в МИД Франции пояснили, что решение о вводе санкций согласовано с европейскими партнерами. В частности, с Германией, которая ранее поступила аналогичным образом.
В ведомстве отметили, что убийство журналиста является преступлением «крайней тяжести». Кроме того, оно противоречит фундаментальным правам и свободе печати.
В МИД Франции добавили, что введенные санкции могут быть расширены в зависимости от прогресса в расследовании преступления.
Хашкаджи был убит в начале октября в ходе конфликта в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии следствия, журналист погиб из-за ссоры с одним из работников консульства. Турецкие власти считают убийство преднамеренным и призвали Эр-Рияд провести международное расследование. Саудовская Аравия отказалась.

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