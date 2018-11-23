|
18 невъездных: Франция объявила наказание Эр-Рияду за смерть Хашкаджи
23 ноября 2018, 03:54 • 53 • Политика
В связи с убийством журналиста Джамаля Хашкаджи власти Франции ввели санкции в отношении 18 граждан Саудовской Аравии и объявили их невъездными.
Имена попавших под ограничения саудовцев не называются. Однако в МИД Франции пояснили, что решение о вводе санкций согласовано с европейскими партнерами. В частности, с Германией, которая ранее поступила аналогичным образом.
В ведомстве отметили, что убийство журналиста является преступлением «крайней тяжести». Кроме того, оно противоречит фундаментальным правам и свободе печати.
В МИД Франции добавили, что введенные санкции могут быть расширены в зависимости от прогресса в расследовании преступления.
Хашкаджи был убит в начале октября в ходе конфликта в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По версии следствия, журналист погиб из-за ссоры с одним из работников консульства. Турецкие власти считают убийство преднамеренным и призвали Эр-Рияд провести международное расследование. Саудовская Аравия отказалась.
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
16 ноября 2018, 10:54
|
17 ноября 2018, 07:54
|
20 ноября 2018, 04:25
|
17 ноября 2018, 14:39
|
20 ноября 2018, 20:39
|
19 ноября 2018, 15:24
|
19 ноября 2018, 01:39