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18 храмов, где встречал Рождество Владимир Путин

06 января 2020, 18:54  •  81 • В России

Президент России традиционно отмечает Рождество в одном из храмов за пределами столицы. За двадцать лет Владимир Путин объехал всю страну, побывав на праздничной службе в Якутске и Великом Новгороде, Сочи и Владимире, Челябинской и Тверской областях. В последние два года глава государства встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга.

«КП» собрала все рождественские поездки президента.

Все рождественские поездки президента.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

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