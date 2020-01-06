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18 храмов, где встречал Рождество Владимир Путин
06 января 2020, 18:54 • 81 • В России
Президент России традиционно отмечает Рождество в одном из храмов за пределами столицы. За двадцать лет Владимир Путин объехал всю страну, побывав на праздничной службе в Якутске и Великом Новгороде, Сочи и Владимире, Челябинской и Тверской областях. В последние два года глава государства встречает праздник на своей малой родине - в храмах Санкт-Петербурга.
«КП» собрала все рождественские поездки президента.
Все рождественские поездки президента.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН
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