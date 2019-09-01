17318 детей покинули Молдову

Страна продолжает терять подрастающее поколение

Накануне начала учебного года в Молдове подсчитали, сколько детей школьного возраста покинули страну за последние десять лет. Подсчитали и ужаснулись – за десятилетие из страны выехало 20 школ, именно столько учебных заведений можно было бы укомплектовать уехавшими школьниками.

Тема миграции – одна из самых больных тем в Молдове. Отмечая День независимости, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый заявил на праздничном митинге, что сегодня нельзя говорить о независимой Молдове в то время, когда из страны постоянно уезжают её граждане. Молдова может стать по-настоящему независимой лишь когда тысячи молдаван решат вернуться в страну, где их будут ждать рабочие места.

17318 детей покинули Молдавию вместе со своими семьями в период 2008 – 2019 годов, по данным чиновников от образования. Они подсчитали, что этого количества детей хватило бы, чтобы укомплектовать 20 учебных заведений. Причём процесс этот набирает скорость, что не может не беспокоить: если за весь 2009 год из Молдовы уехало 907 учеников средних школ, то за первые восемь месяцев 2019 года – 1468 школьников. И это только школьников, а сколько малышей увезли с собой молдавские семьи – не подсчитал пока никто.

«Число учащихся, которые уезжают за границу, достигло тревожного уровня и требуется участие всех лиц, принимающих решения, для выявления решений по сокращению оттока населения», –пишет г азета «Молдавские ведомости» .

А руководитель Управления по вопросам политики в области охраны труда Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Анна Герганова напомнила, что за границей сегодня находится от 800 тысяч до одного миллиона молдаван.

«И если некоторые временно покинули Молдову, чтобы учиться или работать, то многие наши соотечественники забрали с собой семьи. И навсегда обосновались на новой родине. А, значит, проблема не перестаёт быть острой», – отметила Г ерганова в эфире радиостанции Sputnik Молдова .

По мнению директора Центра стратегических исследований и реформ Галины Шеларь, отток населения из страны не остановить до тех пор, пока не изменится логика развития экономики.

«К моменту независимости мы получили Молдову, которая определялась, как страна индустриально-аграрная. Доля промышленности в общественном продукте (тогда ВВП не считался) была около 60%. Сегодня этот показатель составляет меньше 20 %», – напомнила Шеларь в интервью радиосту дии Sputnik Молдова .

Она отметила, что возврат к той Молдове, которая была до провозглашения независимости, сегодня невозможен, потому что уже не существует огромного единого рынка, частью которого и была Молдавская ССР. Однако ещё можно изменить структуру экономики. По словам эксперта, основной источник роста молдавской экономики сегодня – это торговля, причём не своими товарами, а привозными.

«Наше отношение к образованию и культуре всему виной. В каждом селе раньше был дворец культуры. У нас были большие сельские школы. Сегодня у нас вместо этого строятся торговые центры. Молодёжь уезжает, мы её ничем не удерживаем. Без увеличения расходов на культуру, образование, здравоохранение мы не сохраним малые города и сёла, а Кишинёв в один прекрасный день останется единственным населённым пунктом на всю страну», – сделала вывод Шеларь.

На пути «в Европу» Молдавия потеряла экономику и теряет подрастающее поколение. Заманчивые перспективы оказались ложными целями.