17 томов доказательств «агрессии»: Украина объявила в розыск восьмерых граждан России

Украинские власти объявили в розыск восьмерых граждан России, которые, как заявляют в Киеве, причастны к задержанию моряков в Керченском проливе. Как говорится в сообщении украинской Генпрокуратуры, в рамках досудебного расследования собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией «агрессии».

Киев объявил в розыск 8 граждан России, причастных к аресту украинских моряков. Об этом говорится в сообщении украинской Генпрокуратуры. В частности, как указывается в сообщении, речь идет о начальнике управления ФСБ Крыма и Севастополя контр-адмирале Сергее Станкевиче, замглавы Пограничной службы ФСБ РФ Геннадии Медведеве, начальнике службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю Руслане Ромашкине.

Также украинские правоохранители объявили в розыск участвовавших в задержании после провокации в Керченском проливе пятерых русских офицеров.

«Во время досудебного расследования собрано 17 томов доказательств совершения Российской Федерацией агрессии по отношению к украинским ВМС», - отметили в ведомстве.

Генпрокуратура Украины также сообщила, что намерена в ближайшее время предъявить обвинения еще 10 военнослужащим Черноморского флота, Пограничной службы, Воздушно-космических сил и войск ПВО ВС РФ «от младшего офицерского состава до генералов».