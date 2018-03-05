17 мгновений весны на Украине: Соцсети заметили "газовое" сходство между Порошенко и Гитлером

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Диалог из советского сериала 1973 года стал отражением ситуации на Украине 2018 года.

Интернет-пользователи нашли поразительное сходство между президентом Украины Петром Порошенко и Адольфом Гитлером на исходе Второй мировой войны. Оба диктатора заставляли свой народ мерзнуть и умирать, пока сами наслаждались теплом в своих бункерах.

В соцсетях вспоминают диалог из советского фильма "17 мгновений весны" между Штирлицем и Плейшнером о том, почему все в Германии замерзают, а Гитлер сидит в тепле у себя в бункере. Вначале один из героев цитирует немецкую пропаганду о том, что Гитлер должен быть в тепле, так как думает о народе. В ответ звучит критическое замечание, что Гитлер - это взбесившийся психопат, подставивший собственный народ, а теперь греется в тепле.

Ситуация удивительным образом совпадает с той, что можно наблюдать сейчас на Украине. Из-за необдуманных и продиктованных ненавистью действий властей народ страны вынужден замерзать без тепла и газа.