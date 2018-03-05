|
17 мгновений весны на Украине: Соцсети заметили "газовое" сходство между Порошенко и Гитлером
05 марта 2018, 16:39 • 447 • Политика
Диалог из советского сериала 1973 года стал отражением ситуации на Украине 2018 года.
Интернет-пользователи нашли поразительное сходство между президентом Украины Петром Порошенко и Адольфом Гитлером на исходе Второй мировой войны. Оба диктатора заставляли свой народ мерзнуть и умирать, пока сами наслаждались теплом в своих бункерах.
В соцсетях вспоминают диалог из советского фильма "17 мгновений весны" между Штирлицем и Плейшнером о том, почему все в Германии замерзают, а Гитлер сидит в тепле у себя в бункере. Вначале один из героев цитирует немецкую пропаганду о том, что Гитлер должен быть в тепле, так как думает о народе. В ответ звучит критическое замечание, что Гитлер - это взбесившийся психопат, подставивший собственный народ, а теперь греется в тепле.
Ситуация удивительным образом совпадает с той, что можно наблюдать сейчас на Украине. Из-за необдуманных и продиктованных ненавистью действий властей народ страны вынужден замерзать без тепла и газа.
Подпишитесь на нас
447
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
03 марта 2018, 07:56
|
03 марта 2018, 14:09
|
01 марта 2018, 23:09
|
03 марта 2018, 15:54
|
28 февраля 2018, 00:09
|
01 марта 2018, 13:24
|
28 февраля 2018, 19:39