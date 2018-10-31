«17-летний местный житель пронёс взрывное устройство»: в СК рассказали о теракте в здании ФСБ в Архангельске

Один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести в результате срабатывания самодельного взрывного устройства на проходной здания УФСБ России в центре Архангельска. Погибшим оказался 17-летний местный житель, который и пронёс в здание СВУ. Трое сотрудников ФСБ получили ранения, им оказана необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, включая ст. 205 — «Террористический акт». Власти региона приняли все необходимые меры для усиления режима безопасности в общественных и государственных учреждениях области, а также в людных местах.

Один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области. ЧП произошло 31 октября около 09:00 утра на проходной регионального УФСБ в здании на Троицком проспекте в центре Архангельска.

«Сегодня утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошёл взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронёс в здание самодельное взрывное устройство. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУФСБ», — сообщили в Следственном комитете РФ.

При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что взрыв на входе в административное здание управления ФСБ в Архангельске произошёл в 08:52.

«По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что пострадавшим сотрудникам ФСБ оказана необходимая медицинская помощь, место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Кроме того, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления.

В Следственном комитете сообщили, что личность погибшего установлена. Допрашиваются свидетели, назначены все необходимые экспертизы. На место происшествия выехали руководитель регионального следственного управления, следователи, криминалисты и сотрудники других правоохранительных органов.

Хеллоуин в Киеве плавно переходит в годовщину Майдана По факту взрыва в управлении ФСБ следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ («Террористический акт») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение боеприпасов»).

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело о взрыве в здании регионального управления ФСБ в Архангельске передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Также она отметила, что глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить знакомых подростка, который пронёс в здание ведомства взрывное устройство.

«Александром Бастрыкиным дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершённого преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому. Установить и исследовать круг его общения, взаимоотношения и обстановку в семье», — заявила Петренко.

© Владимир Трефилов/РИА Новости

По итогам заседания оперативного штаба губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что власти приняли все необходимые меры по усилению режима безопасности в общественных и государственных учреждениях области, а также в людных местах.

«Мы максимально исключим слухи и провокации. Приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется», — цитирует губернатора Интерфакс.

По данным источника агентства в экстренных службах, погибший скончался от полученных ранений уже после прибытия медиков: «Они сделали всё возможное, но ничем не смогли помочь».

В архангельском управлении ФСБ подтвердили местному порталу 29.ru, что погибший не является сотрудником спецслужб. Кроме того, сообщается, что один из пострадавших — 32-летний мужчина с тяжёлыми травмами — был доставлен в первую городскую больницу. Источник издания рассказал, что у потерпевшего осколочные ранения лица и руки.

О чрезвычайном происшествии в центре Архангельска проинформирован президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Доложили президенту. Что касается расследования, исполнителей этого взрыва, наверное, эта информация будет по линии Федеральной службы безопасности представлена», — заявил Песков.