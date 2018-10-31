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«17-летний местный житель пронёс взрывное устройство»: в СК рассказали о теракте в здании ФСБ в Архангельске
31 октября 2018, 16:09 • 125 • В России
Один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести в результате срабатывания самодельного взрывного устройства на проходной здания УФСБ России в центре Архангельска. Погибшим оказался 17-летний местный житель, который и пронёс в здание СВУ. Трое сотрудников ФСБ получили ранения, им оказана необходимая медицинская помощь. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, включая ст. 205 — «Террористический акт». Власти региона приняли все необходимые меры для усиления режима безопасности в общественных и государственных учреждениях области, а также в людных местах.
Один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области. ЧП произошло 31 октября около 09:00 утра на проходной регионального УФСБ в здании на Троицком проспекте в центре Архангельска.
«Сегодня утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошёл взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронёс в здание самодельное взрывное устройство. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУФСБ», — сообщили в Следственном комитете РФ.
При этом в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) уточнили, что взрыв на входе в административное здание управления ФСБ в Архангельске произошёл в 08:52.
Отмечается, что пострадавшим сотрудникам ФСБ оказана необходимая медицинская помощь, место происшествия обследуют специалисты-взрывотехники. Кроме того, проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех обстоятельств совершённого преступления.
В Следственном комитете сообщили, что личность погибшего установлена. Допрашиваются свидетели, назначены все необходимые экспертизы. На место происшествия выехали руководитель регионального следственного управления, следователи, криминалисты и сотрудники других правоохранительных органов.
«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации уголовное дело о взрыве в здании регионального управления ФСБ в Архангельске передано для дальнейшего расследования в центральный аппарат ведомства», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Также она отметила, что глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить знакомых подростка, который пронёс в здание ведомства взрывное устройство.
«Александром Бастрыкиным дано поручение в кратчайшие сроки установить мотивы совершённого преступления несовершеннолетним, причины и условия, способствовавшие этому. Установить и исследовать круг его общения, взаимоотношения и обстановку в семье», — заявила Петренко.
По итогам заседания оперативного штаба губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что власти приняли все необходимые меры по усилению режима безопасности в общественных и государственных учреждениях области, а также в людных местах.
«Мы максимально исключим слухи и провокации. Приняты меры безопасности в местах скопления людей. Тип взрывного устройства в данный момент определяется», — цитирует губернатора Интерфакс.
По данным источника агентства в экстренных службах, погибший скончался от полученных ранений уже после прибытия медиков: «Они сделали всё возможное, но ничем не смогли помочь».
В архангельском управлении ФСБ подтвердили местному порталу 29.ru, что погибший не является сотрудником спецслужб. Кроме того, сообщается, что один из пострадавших — 32-летний мужчина с тяжёлыми травмами — был доставлен в первую городскую больницу. Источник издания рассказал, что у потерпевшего осколочные ранения лица и руки.
О чрезвычайном происшествии в центре Архангельска проинформирован президент России Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Доложили президенту. Что касается расследования, исполнителей этого взрыва, наверное, эта информация будет по линии Федеральной службы безопасности представлена», — заявил Песков.
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