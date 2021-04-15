150 турецких военных прибыли в зону ООС

Об этом сообщают источники проекта @wargonzo в Мариуполе.Несмотря на заявления главы турецкого МИДа о нейтралитете по отношению к конфликту на Украине, жители Мариуполя зафиксировали прибытие в город порядка роты турецких военных.По их словам, переброшенные в зону ООС турки на операторов дронов не очень похожи. По комплекции скорее напоминают бойцов спецназа.Возможно, конечно, это какая-нибудь турецкая ЧВК, но вероятнее всего это те, кто будет координировать действия и нарезать задачи для боевиков с севера Сирии, которых Турция набирает для отправки на Украину. По карабахской схеме.Вообще, как сообщают источники @wargonzo - именно на Мариупольском направлении наблюдается особенно масштабное скопление тяжелой техники, а также большое количество иностранных специалистов из стран НАТО.Так что турки - это только вершина айсберга.