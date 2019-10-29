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15 пулевых не сломили: Израненный в перестрелке американец "просто вошёл" в больницу
29 октября 2019, 16:24 • 109 • В мире
Инцидент произошёл в Филадельфии. Мужчина с 15 пулевыми ранениями появился на пороге местной больницы. Он добрался до неё самостоятельно с места перестрелки. Врачи заявили, что пострадавший в критическом состоянии, но они делают всё возможное, чтобы он выжил.
Удивительный случай произошёл в Филадельфии. Мужчина, получивший 15 пулевых ранений, пришёл в местную больницу самостоятельно. Об этом сообщает Foxnews.
Главный инспектор полиции Скотт Смолл стал очевидцем события и сказал, что пострадавший "просто вошёл в больницу". Врачи в свою очередь отметили, что мужчина находится в критическом состоянии, но прогнозы оптимистичные.
Полиция тем временем начала расследование перестрелки, в которой пострадал мужчина. На месте преступления обнаружили 23 гильзы, но о других пострадавших информации нет. Правоохранители начали проверку видеозаписей с камер наружного наблюдения.
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