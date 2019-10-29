Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ещё один шанс» антирусской Украине
Будут охранять: нефть задержит американцев в Сирии
Песков: стрельба в воинской части в Забайкалье должна быть тщательно расследован...
«Слуги народа» готовят «октябрьскую революцию»
Главная / В мире

15 пулевых не сломили: Израненный в перестрелке американец "просто вошёл" в больницу

29 октября 2019, 16:24  •  109 • В мире
Инцидент произошёл в Филадельфии. Мужчина с 15 пулевыми ранениями появился на пороге местной больницы. Он добрался до неё самостоятельно с места перестрелки. Врачи заявили, что пострадавший в критическом состоянии, но они делают всё возможное, чтобы он выжил.
Удивительный случай произошёл в Филадельфии. Мужчина, получивший 15 пулевых ранений, пришёл в местную больницу самостоятельно. Об этом сообщает Foxnews.
Главный инспектор полиции Скотт Смолл стал очевидцем события и сказал, что пострадавший "просто вошёл в больницу". Врачи в свою очередь отметили, что мужчина находится в критическом состоянии, но прогнозы оптимистичные.
Полиция тем временем начала расследование перестрелки, в которой пострадал мужчина. На месте преступления обнаружили 23 гильзы, но о других пострадавших информации нет. Правоохранители начали проверку видеозаписей с камер наружного наблюдения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
28 октября 2019, 20:54
"Всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ": В Минобороны России указали на нестыковки в "ликвидации" аль-Багдади
29 октября 2019, 09:54
Платить за всё: Отдыхающих в Турции "порадовали" прогрессивным налогом
29 октября 2019, 09:54
"В понедельник, до конца дня": Болгария потребовала от России убрать дипломата-"шпиона"
28 октября 2019, 17:39
"Информацией не располагаем": В Минобороны России сомневаются в "ликвидации главаря ИГИЛ"
28 октября 2019, 17:39
Дежавю в Сирии. Только бомбить на сей раз придётся американцев
29 октября 2019, 00:09
Дайджест СМИ: США ликвидировали лидера ИГ, Турция грозится возобновить операцию в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
29 октября 2019, 03:09
Конструктив и запасные варианты: как прошёл четвёртый раунд переговоров по транзиту р...
29 октября 2019, 09:54
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
29 октября 2019, 06:39
Китовая отрыжка принесла бедному тайскому рыбаку около $320 тысяч
29 октября 2019, 06:39
В минутной готовности. На русских страшно нападать
29 октября 2019, 00:09
Украина признала поражение по спору ВТО с Россией. И попросила лишь об одной уступке ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2019, 03:09
Украину ждет год "разочарования и горечи": Эксперт вынес приговор команде Зеленского
28 октября 2019, 07:54
Батальоны просят крови
23 октября 2019, 04:24
Прозевал теракты 11 сентября и "отмазал" Клинтон: Назван истинный автор дела о "вмешательстве России"
23 октября 2019, 23:54
"Дизайнер и стилист у нее явно диверсант": Первую леди Украины обвинили в "неуважении" к императору Японии
26 октября 2019, 00:39
Дания подписалась под строительством конкурента морского участка Baltic Pipe
25 октября 2019, 01:54
"Грузинские снайперы" сдали заказчиков расстрелов на майдане: Всё организовали Парубий, Пашинский и Саакашвили
26 октября 2019, 02:09
Зачем стране аж 450 депутатов с зарплатами министров
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.