|
15 прежних членов правительства не вошли в новый состав кабмина
21 января 2020, 22:39 • 37 • Политика
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пять прежних вице-премьера РФ и десять министров из прежнего правительства не вошли в новый состав кабмина.
Не получили переназначения Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко, которые в правительстве Дмитрия Медведева были заместителями председателя. Бывший вице-премьер - глава аппарата кабмина Константин Чуйченко в новом составе кабмина стал министром юстиции.
Министрами перестали быть Владимир Мединский, возглавлявший Минкультуры, и Максим Орешкин, занимавший пост главы Минэкономразвития, а также экс-глава Минздрава Вероника Скворцова, экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева, экс-глава Минспорта Павел Колобков, экс-глава Минюста Александр Коновалов, экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков, бывший глава Минкомсвязи Константин Носков и экс-глава Минтруда Максим Топилин.
Министерство по делам Северного Кавказа, которое возглавлял Сергей Чеботарев, было упразднено, функции этого ведомства переданы Минэкономразвития.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 января 2020, 06:54
|
16 января 2020, 04:54
|
19 января 2020, 14:09
|
16 января 2020, 01:39
|
16 января 2020, 08:09
|
21 января 2020, 11:39
|
20 января 2020, 16:09