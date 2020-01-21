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15 прежних членов правительства не вошли в новый состав кабмина

21 января 2020, 22:39  •  37 • Политика

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Пять прежних вице-премьера РФ и десять министров из прежнего правительства не вошли в новый состав кабмина.

Не получили переназначения Максим Акимов, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак и Виталий Мутко, которые в правительстве Дмитрия Медведева были заместителями председателя. Бывший вице-премьер - глава аппарата кабмина Константин Чуйченко в новом составе кабмина стал министром юстиции.

Министрами перестали быть Владимир Мединский, возглавлявший Минкультуры, и Максим Орешкин, занимавший пост главы Минэкономразвития, а также экс-глава Минздрава Вероника Скворцова, экс-глава Минпросвещения Ольга Васильева, экс-глава Минспорта Павел Колобков, экс-глава Минюста Александр Коновалов, экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков, бывший глава Минкомсвязи Константин Носков и экс-глава Минтруда Максим Топилин.

Министерство по делам Северного Кавказа, которое возглавлял Сергей Чеботарев, было упразднено, функции этого ведомства переданы Минэкономразвития.

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