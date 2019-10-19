15 погибших, 13 пропавших без вести: что известно о прорыве дамбы в Красноярском крае

В Красноярском крае проводятся аварийно-спасательные работы возле населённого пункта Щетинкино после прорыва на реке Сейбе дамбы, принадлежащей золотодобывающей артели. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек, 14 пострадали. Следователи возбудили уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при ведении работ, повлёкшего по неосторожности смерть двух и более лиц». На место ЧП направились глава регионального СК и следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства. Ситуацию взял под личный контроль губернатор края Александр Усс. Согласно данным региональных властей, дамба не числилась в реестре Ростехнадзора и была построена с нарушениями.

В Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы, в результате чего затопило два рабочих общежития, в которых могли размещаться до 80 человек. Сообщается о 15 погибших и 14 пострадавших. Неизвестной остаётся судьба 13 рабочих.

«В 02:00 мск поступила информация, что в районе населённого пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейбе произошло разрушение дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели, в результате чего в имеющемся рабочем посёлке затопило два рабочих общежития временного типа», — сообщили в пресс-службе краевого МЧС.

На место ЧП направлены все аварийно-спасательные службы из ближайшего города — Артёмовска, который находится примерно в 60 км. Как сообщает ТАСС, к ликвидации последствий прорыва привлечены около 270 человек и 50 единиц техники, включая авиацию.

К тому же к прииску направлены более 100 сотрудников полиции, которые призваны обеспечивать охрану общественного порядка, защищать имущество граждан, пресекать мародёрство и оказывать помощь пострадавшим.

Добавим, что ситуацию взял под личный контроль губернатор Красноярского края Александр Усс. Он вылетел на место трагедии.

«Пострадавших доставляют с ушибами и переломами»

Как сообщили в отделении скорой медицинской помощи Курагинской районной больницы, пострадавшие поступают в состоянии лёгкой и средней тяжести.

«Это ушибы и переломы. Сейчас их везут машинами скорой помощи до больницы», — пояснили медики ТАСС.

В медучреждение уже доставили троих пострадавших. При этом в транспортировке людей задействовано пять машин скорой помощи. Вертолёты санавиации не используются, поскольку им негде приземлиться возле места ЧП.

© Пресс-служба МЧС

Добавим, что в связи с прорывом дамбы также была открыта горячая линия на базе ГУ МЧС по Красноярскому краю.

Уголовное дело

По факту гибели рабочих золотодобывающего рудника в Курагинском районе следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные криминалисты и следователи по расследованию особо важных дел», — говорится в сообщении.

Кроме того, на место выехал исполняющий обязанности руководителя регионального главка Алексей Ерёмин.

Также в Красноярский край по поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Они будут оказывать практическую помощь в расследовании уголовного дела.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в качестве основной версии ЧП рассматривается «износ тела плотины».

Кустарная дамба

Как сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс, разрушенная дамба принадлежит холдингу «Сибзолото», который является одной из крупнейших золотодобывающих компаний на территории Сибирского федерального округа. Предприятие добывает около 2 тонн золота в год на территории Красноярского края и в Хакасии.

Глава региона также заверил, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

«У нас есть необходимый регламент для этого, финансовые средства, но я уверен, что объём необходимой помощи будет предоставлен и со стороны этой золотодобывающей артели и холдинга «Сибзолото», — сказал Усс в эфире телеканала «Россия 24».

При этом краевой министр экологии Павел Корчашкин подчеркнул, что если сама компания работает на основании лицензии, то дамба зарегистрирована не была. Об этом РИА Новости также сообщили в Енисейском управлении Ростехнадзора.

«Гидротехническое сооружение в списки поднадзорных объектов Енисейского управления Ростехнадзора не входит. Никаких заявленных документов не поступало, преддекларационных обследований не проводилось. В настоящее время на место выехали наши специалисты», — говорится в сообщении.

В свою очередь, глава краевого кабмина Юрий Лапшин указал, что разрушенное гидротехническое сооружение было сделано кустарным способом. По его мнению, работы были проведены «с нарушением всех мыслимых и немыслимых норм».

В администрации Щетинкинского сельсовета также указали, что высота волны селевого потока, которая затопила два рабочих общежития, достигала четырёх метров.