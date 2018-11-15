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«15 кораблей в заложниках»: Украинские пограничники не выпускают из портов суда, посещавшие Крым

15 ноября 2018, 20:24  •  160 • Политика
Государственная пограничная служба Украины задержала 15 судов за «незаконный заход в порты оккупированного Крыма». В пограничной службе заявляют, что часть судов задержаны.
В государственной пограничной службе Украины пояснили, что задержанные суда в настоящее время находятся в портах Бердянска и Мариуполя. Часть из них арестованы, по остальным ведутся судебные разбирательства.
Под наблюдением пограничников находится еще более 900 судов, большинство из которых также замечены в посещении крымских портов.
Ранее украинская погранслужба задержала два российских судна - сейнер «Норд» и танкер «Механик Погодин». Киев намеревается продать их с торгов.

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