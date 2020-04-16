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15 апреля. Вот тебе бабушка, и Юрьев день!

16 апреля 2020, 04:10  •  16 • Аналитика

Всё для нас, всё для людей


Автор не побоится в очередной раз вызвать не себя традиционный шквал обвинений в чрезмерном внимании к московским делам, которые казалось бы, России никак не касаются или почти не касаются. Всё дело в том, что столица регулярно отфутболивает многие свои проблемы в глубинку, разумеется, оставляя себе деньги. Зато чиновники на местах охотно перенимают любой, удачный или не очень, опыт столичных коллег.


Но главное не это, главное, что Москва сегодня – это эпицентр пандемии COVID-19 в её российской редакции. И не только. Москва – настоящий эпицентр антивирусной истерии во всех её видах. Начиная с омерзительного парада масок с их весьма сомнительной эффективностью, которую признали даже в ВОЗ, и кончая СМИ-паранойей и передвижными ретрансляторами, как в дни войны.



Мегафоны с рупором в наше время называли просто «матюгальниками», но их с каждым днём на улицах столицы всё больше и вещают они всё громче. Пока же не только голоса из матюгальника, никто и ничто не убеждает автора в том, что у нас с коронавирусом всё просто запаздывает, хотя время покажет.

Согласитесь, никого сейчас не надо убеждать в том, что у нас в который раз «особенная стать», и нам фактически остаётся «только верить». К чему весь этот пафос? Да к тому, что в Москве ввели пропускную систему. Со среды 15 апреля. Быть может, это и не последний шаг на пути к комендантскому часу, но за комендантский-то час и ответить можно. И нужно. По закону. Впрочем, что такое закон в России, мы и без того знали неплохо, а в карантин нам об этом регулярно напоминают.

А тут – самое широкое поле для чиновной самодеятельности. И никакой ответственности. И неплохой, наверняка на десятки, а скорее – на сотни миллионов не рублей, а долларов, заказ на разработку компьютерной программы по выдаче «ксив». И… километровые очереди на въездах, если ГИБДД станет действовать строго по закону.

Вот только зачем нужны эти очереди – не совсем понятно. Много сейчас не «настрижёшь». Больше двух миллионов уже выданных пропусков так просто не проверишь. Зато вот робот проверил – и тут же 900 тысяч уже выданных QR-кодов признал «нелегитимными», простите за выражение. «Это какие-то неправильные пчёлы». Верно говорил плюшевый Винни!

Автор, которому пропуск не очень и нужен, в этом году дача подождёт, всё-таки решил систему протестировать. Мучился недолго. Хотя с первого раза, как только было объявлено о её запуске, не получилось.

Только с паролем, который то не совпадал, то не подходил, помучиться пришлось часа полтора. Потом были разбирательства с целью поездки и адресами, и с жёстким ограничением по дате – исключительно на 15 апреля. И никаких шансов обзавестись пропуском на день-другой вперёд. Быть может, только пока.

Но вдруг, конечно, совершенно неожиданно, всё просто зависло, и на мониторе выскочило объявление, что с 00:00 до 21:00 никакие услуги на сайте mos.ru получить невозможно.


Ничего себе услуга!

Впрочем, утром во вторник всё сработало нормально, хотя объявление с часами (с 00:00 до 21:00) со страницы mos.ru на экране по-прежнему маячило. Подумалось: похоже, придётся 15 апреля отправиться по выбранному адресу. Хотя бы для проверки системы, извините, не для проверки – это не в компетенции простого писаки, для тестирования.

Карантин – не настоящий!


Вы ещё не забыли этот вопль из «Ивана Васильевича», почти культового, гайдаевского фильма: «Царь — не настоящий»! На Руси давно известно, что нельзя так народ доводить, он в конце концов может опять что-то подобное крикнуть. А собственно, чем и как получение пропусков поможет в тяжёлой борьбе с пандемией?

Карантин, конечно, мера вынужденная, но для массового употребления, бесспорно, оптимальная, хотя можно очень долго спорить, зачем вообще нужны столь массовые меры при уровне заболеваемости не больше 0,03 процента. Пусть только пока, но 2 миллиона от 7 с лишним миллиардов – это именно столько.


К тому же карантин почему-то хотелось бы настоящий, а не для людей «второго» сорта, в которых сейчас превратились, точнее, превращены, десятки миллионов сограждан. Настоящий карантин с настоящим чрезвычайным положением – это никаких работ, магазинов, строек, бордюров и никаких развозчиков и разносчиков пиццы вместе с заразой.



Тогда-то и можно рассчитывать на победу, как было при эпидемиях оспы, холеры и тифа. Иначе будет как с испанкой. На финише Первой мировой войны, кажется, просто ждали, пока не помрёт больше, чем было убито за время эпидемии на фронтах. Было понятно, что "до того" публика в себя так и не придёт.

Напомню, что безусловно уважаемая автором ВОЗ, на днях весьма странно лишившаяся одного из самых своих здравомыслящих руководителей (подавиться брокколи – это надо суметь), в одном из исследований оценила суммарные потери от испанки чуть ли не в 100 миллионов жизней.

То есть смертей, извините. Не потому ли автор, вместе с очень многими друзьями и коллегами, абсолютно убеждён, что нынешний карантин, в отличие от самой пандемии, – это фейк.

Будем же оперировать не какими-то исследованиями и заявлениями авторитетов, а исключительно нашим карантинным бытом. Итак, к примеру, если вы выходите из дома, в тот же магазин или аптеку, вы уже контактируете с людьми. Тут уж никуда не денешься. Да, антисептиками заливают всё что не попадя, и маска вроде бы помогает, как говорят, даже процентов на 90-95. Но их в России как не раздавали, так и не раздают. Продавать рублей по 200, да ещё выдавая за многоразовые, – это пожалуйста, так ведь не секрет, что даже многоразовых масок надо много, очень много.

Впрочем, бог с ними, с масками. Практически нигде, как не было, так и нет пресловутых опрыскивателей с антисептиком – пишущий эти строки только теперь узнал, как они называются. Хотите – диспенсер, хотите – дозатор. Такими давно уже снабжены все лайнеры многих круизных компаний, но не самых массовых: «Косты», «Принцесс-круиз» и ещё нескольких, у которых и случились глобальные проколы с COVID-19.

Ещё до начала карантина повезло увидеть и даже воспользоваться диспенсером — на проходной одного из несекретных предприятий системы Росатома. Утверждают, что сейчас они появились во всех медицинских, а также, понятное дело, в городских учреждениях, хотя на сегодня даже ЕРЦ с МФЦ закрыты. Но автор не Станиславский, он верит. Уже потому, что знает: чиновники всегда первым делом позаботятся о себе, любимых.

Продолжим. Если вы даже едете на социально значимую работу, риска ещё больше. Нынешние меры не направлены на сохранение нашего здоровья. Они нужны только чиновничеству как для отчётности, так и для жёсткого контроля за публикой. Контроль ещё можно как-то оправдать, но как быть с навязчивым стремлением «добиться более равномерного распространения заразы»?

Этот чиновный перл слетел с сетевых страниц так же быстро, как и появился. Кто спросит, всегда можно сказать: фейк. Однако, пользуясь вопросом из детективов «кому выгодно?», можно всё понять. Такой подход нужен, чтобы сгладить пик. То есть снять ответственность с ответственных лиц, что, вообще-то, очень логично. А пик, как видно, имеется в виду как раз московский.
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Наше с вами личное здоровье никого вообще не заботит, и кроме вас и близких никого не будет заботить. Даже заслуживших и заслуживающих аплодисменты работников медицины. У них сейчас конвейер, с которого совсем не видно то, что получается на выходе.

И правильного карантина, когда власть, принимая жёсткие меры, реально помогает людям материально, а не собирается прямо влезать к ним в карманы, в России в это раз не будет. И хорошо бы, чтобы никогда больше не было.

Пропуска же, как оказалось, оформить довольно просто. Но бессмысленно. Чем отличается ваша поездка на работу или по личным делам с пропуском или без пропуска? На реальность это не влияет никак. Просто надо сделать то самое «ку». Спасибо, что помимо намордников ещё никто не потребовал колокольчики в нос и цветные штаны.


А как у них?


Новости из-за границы. Новости позитивные, разумеется. Италия и Испания приступают к постепенному снятию особого режима, хотя Макрон готов тянуть до 11 мая, как видно, не хочется ему в Москву на Парад Победы.

Датчане со шведами вообще, по большому счёту, на карантин и не уходили. Характерно, что больных в Швеции немало и умерших довольно много, но даже самые вирусные СМИ не обвиняют правящую династию Бернадотов и утверждённое королём правительство в том, что они не справились.

По всем признакам, во многих странах эпидемия достигла пика, и любимым словом у журналистов уже стало «плато». Его даже в Штатах начали использовать, хотя после "Теодора Рузвельта" (не президента, а авианосца) лучше бы вообще помолчали. Ну а как быстро восстановятся экономики развитых, и не только, стран, как придётся тем, кто потерял бизнес, или хуже того – работу, остаётся открытым.

У них ситуация в целом и вправду становится лучше, и это, как звучит со всех экранов, – прямое следствие повсеместных карантинов, с чем спорить никто и не собирается. И уже тем более не стоит спорить с прогнозами по поводу того, что рост заболеваемости может снова ускориться, как только гражданам позволят вернуться в жизнь.

Люди станут снова общаться, то есть контактировать – и вот вам результат. Семнадцать негритят…
Пётр Ненароков

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