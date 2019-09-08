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14 россиян, 1 молдаванин и 20 украинцев: кого Россия вывезла из незалежной

08 сентября 2019, 23:09  •  75 • В России

1.Виктор Агеев, гражданин России. 24 июня 2017 года был взят в плен в районе села Желобок, Луганской области, в ходе боестолкновения между отрядом 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ и разведгруппой армии ЛНР. Киев сразу заявил, что к ним в руки попал действующий российский военнослужащий. Однако сам Агеев настаивал на том, что приехал воевать в Донбасс добровольцем. По обвинению в участии в террористической организации и незаконном обороте оружия приговорен к 10 годам заключения.

2-3. Александр Баранов и Максим Одинцов, граждане России. До 2014 года служили в украинской армии в Крыму. После возвращения полуострова в состав России решили остаться и продолжили службу – уже в российских войсках. 20 ноября 2016 года они были задержаны сотрудниками СБУ возле пункта пропуска “Чонгар” на границе с Крымом. За государственную измену и дезертирство осуждены на 13 и 14 лет колонии соответственно.

4. Аслан Басханов, гражданин Украины из Луганска. Бизнесмен, был осужден в Лисичанске за посягательство на жизнь старшего советника юстиции Украины Беседы С.В.

5-6-7-8. Граждане Украины Алена Бобова, Валерий Пикалов и Денис Хитров, а также гражданин Молдавии Петр Мельничук – фигуранты дела о государственной измене. Все они были участниками антимайданных митингов и шествий в Одессе в мае 2014 года. Однако задержали их только в марте 2017-го. СБУ повесила на них создание шпионской сети, с помощью которой они якобы вербовали сотрудников стратегических предприятий на юге Украины и собирали информацию о передвижении сил ВСУ. Всем им вменялась госизмена и незаконный оборот оружия. Их дело еще не завершено.

9. Андрей Васьковский, гражданин Украины. Бывший сотрудник СБУ, которого коллеги заподозрили в работе на российские спецслужбы. Будучи сотрудником Департамента контрразведки он якобы “оказывал помощь разведывательным органам РФ в проведении подрывной деятельности против Украины путем передачи служебной информации с ограниченным доступом”. По статье “госизмена” был осужден на один год, который он уже отбыл в СИЗО и был отпущен на свободу. Тем не менее, его тоже включили в список на обмен.

10. Кирилл Вышинский гражданин России и Украины. Главный редактор “РИА Новости Украина”, обвиненный в государственной измене только за то, что на своем новостном ресурсе давал различные точки зрения на происходящее на Украине. “Отягчающими” обстоятельствами стали и найденные в ходе обысков российский паспорт Кирилла и российские госнаграды. По мнению украинской фемиды с таким бэкграундом заниматься журналистикой на Украине – преступление. Суд еще не закончен, а сам Кирилл заявил, что намерен вернуться в Киев и доказать свою невиновность.

Фото: ТАСС

11. Владимир Галичий, гражданин России, житель Крыма. При Украине был депутатом севастопольского горсовета и в марте 2014 года проголосовал за вхождение в состав России. Этого стало достаточно, чтобы обвинить его в государственной измене, когда он приехал на Украину на могилы родителей. Последние полтора года он находился под домашним арестом, до этого - 520 дней пребывал в Лукьяновском СИЗО, где его неоднократно закрывали в карцере.

12. Сергей Гнатьев, гражданин России из Севастополя. Он был осужден в Киеве за нападение на неонациста Виталия Регора. Того самого, что на День Победы в 2016 году сорвал георгиевскую ленточку с девочки Насти Кудаевой и ударил ее мать. 5 сентября 2017 года Регор получил несколько ножевых ранений. В качестве подозреваемого был задержан Сергей Гнатьев.

13. Сергей Егоров, гражданин России. Воевал в Донбассе добровольцем. В плен попал в апреле 2017 года. Осужден на 10 лет сразу по трем статьям - “создание террористической группы”, “незаконный оборот оружия” и “незаконная переправка людей через границу”.

14. Станислав Ежов, гражданин Украины. Один из самых статусных участников обмена. До ареста он трудился помощником премьер-министра Гройсмана в качестве личного переводчика и замруководителя службы протокола. По версии СБУ, российские спецслужбы завербовали его в период длительной командировки в США: “Ежов инициативно и творчески выполнял задания московских кураторов”, - поясняли в службе безопасности Украины. Вину Ежов признал и в рамках соглашения с обвинением получил три года колонии. Однако по “закону Савченко” - день в СИЗО за два в колонии – срок свой уже отбыл. Тем не менее, его, фактически свободного человека, включили в список на обмен.

15. Николай Еремин, гражданин Украины из Рубежного, Луганской области. Известно, что он был осужден на 4 года по статье «создание террористической группы».

16. Аркадий Жидких, гражданин России. Добровольцем приехал воевать в Донбасс. Попал в плен в сентябре 2015 года. В феврале 2016-го осужден к 8 годам лишения свободы.

17. Игорь Кимаковский, гражданин России. В 2014 решил на собственные деньги закупать продукты, одежду, стройматериалы и развозить по пострадавшим районам Донбасса. Ранение его не остановило. После лечения он вернулся к своей личной гуманитарной миссии. В июне 2015-го вызвался отвезти женщину с ребенком из Дебальцева в Новоазовск - в санаторий на море. Дорогу знал плохо, ехал по навигатору, уперся в украинский блокпост... Стандартный для таких дел набор: «создание террористической группы», «незаконное обращение с оружием», «ведение агрессивной войны», «незаконная переправка через границу». Судебные разбирательства не закончены.

18-19. Ольга Ковалис и Павел Черных, супружеская пара, граждане России. Обоих СБУ обвинила в создании террористической группы, которая якобы помогала ополчению ДНР, собирая данные о передвижениях украинских войск. По версии СБУ, группа эта действовала на территории Волновахского, Володарского района Донецкой области, Мариуполя, Донецка и даже Запорожской области. Суд по их делу продолжается.

20-21. Дмитрий Кореновский и Виктор Федоров, граждане Украины. Обоих задержали в июне 2018 года в Николаеве, обвинив в сотрудничестве с российским ГРУ. Дмитрий Кореновский, к слову, известный николаевский скульптор. В октябре 2018 года они признали вину и заключили с прокуратурой соглашение, в рамках которого обязались помогать следствию в делах против других “изменников”. И согласились на срок в семь лет. Однако судья сделку отклонила, решив дать “шпионам” на полную катушку. Приговора по их делу пока нет.

22. Андрей Костенко, гражданин Украины. В тюрьму попал по страшному совпадению. В руках украинских спецслужб оказалось штатное расписание нескольких подразделений армии ДНР. В одном из них числился полный тезка Андрея. Однако тот был на 4 года старше. СБУ это не смутило, и Костенко был обвинен в участии в террористической организации.

23. Алексей Лазаренко, гражданин Украины. Специалиста запорожского предприятия “МиГремонт” обвинили в шпионаже в пользу России. Лазаренко задержали весной 2019 на границе. По версии СБУ, он поехал продавать новую информацию о заводе. На изъятых дисках были записаны данные о самолетах и ремонтной документации.

24. Сергей Лазарев, гражданин Украины. Полковник ВВС Украины, по версии следствия, был идейным агентом российских спецслужб, которому пришлась не по душе насильная украинизация. Лазарев якобы собирал информацию о состоянии украинской авиации и передавал своим московским кураторам. В 2018 году он был приговорен к 4 годам колонии за госизмену и шпионаж.

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25. Юрий Ломако, гражданин Украины. Еще один украинский офицер - капитан 1-го ранга ВСУ в запасе. Обвинен в руководстве агентурной сетью, которая якобы шпионила на базе ВМФ в Очакове. Естественно, в пользу России. В апреле этого года приговорен к пяти годам заключения.

26. Евгений Мефедов, гражданин России. Один из самых известных российских политзаключенных на Украине. После трагедии в Одессе 2 мая 2014 года украинские спецслужбы не утруждали себя поиском виновных в гибели людей в Доме профсоюзов. Зато россиянина сразу обвинили в участии в массовых беспорядках. Дело развалилось, и Мефедова выпустили, однако сразу же задержали, предъявив новые обвинения - в покушении на территориальную целостность Украины.

Фото: ТАСС

27. Юлия Просолова, гражданка Украины из Донецка. По версии следствия, она совершила подрыв машины в Мариуполе, в результате которого погиб полковник СБУ Александр Хараберюш. Именно ему приписывается создание тайных тюрем и системы изощренных пыток, которым подвергались плененные ополченцы. Из Донецка Юлию выманили под предлогом оформления биометрического паспорта. Поле задержания она признала свою вину и была осуждена на 12 лет заключения.

28. Александр Ракушин, гражданин Украины. Еще один отставной офицер незалежной с типичным набором обвинений в содействии российским спецслужбам. Выпускник Ленинградского высшего военно-политического училища на роль “изменника” подходит как никто лучше. Следствие по его делу не завершено.

29. Антонина Радионова, гражданка Украины. Еще одна шпионка якобы была завербована в августе 2016 года. Делопроизводитель в службе радиационной, химической, биологической защиты Службы экологической безопасности Главного управления Нацгвардии Украины, по версии СБУ, передавала в Россию данные о своем ведомстве. Признала вину и 24 января 2018 года была приговорена к 4 годам лишения свободы.

30. Ольга Рудая, гражданка Украины. В открытых источниках о ней ничего неизвестно. По данным “КП”, она была осуждена по статье “создание террористической группы” на 3 года с отсрочкой на 1 месяц.

31. Александр Саттаров, гражданин Украины. Бывший боец “Беркута” из Днепропетровска был задержан в родном городе в декабре 2017 года. По версии следствия, в 2014 году он в составе самообороны Крыма участвовал в захвате военного аэродрома «Бельбек» под Севастополем. Он свою вину отрицает. Суд по его делу продолжается.

32. Алексей Седиков, гражданин России. В Донбасс он приехал добровольцем в 2016 году, воевал в ЛНР. В одном из боестолкновений получил тяжелейшее ранение ноги и попал в плен. На Украине ему сделали операцию, после которой возникла угроза жизни. Долгое время в заключении он не мог добиться квалифицированной медицинской помощи. Пенитенциарная система незалежной словно издевалась над ним. По приговору суда, Седиков был осужден к 11 годам колонии. В Россию он вернулся с апаратом Илизарова на ноге.

33. Тарас Синичак, гражданин России. Еще один высокопоставленный “изменник” - бывший замначальника подготовки личного состава ВМС Украины, подполковник медицинской службы после возвращения Крыма в родную гавань продолжил службу в российских войсках. Как и почти 80 процентов бывших украинских военных на полуострове. В 2016 году он поехал на Украину и был задержан. За государственную измену осужден на 8 лет.

34. Александр Тарасенко, гражданин Украины. Никакой информации о нем в открытом доступе нет.

35. Владимир Цемах, гражданин Украины из Донецка. Бывший начальник ПВО города Снежное в ДНР был похищен украинскими спецслужбами прямо из своего дома. Мужчине разбили голову, накачали психотропными препаратами и по поддельным документам переправили на подконтрольную Киеву территорию. Украинские и некоторые российские СМИ называют его едва ли не ключевым свидетелем катастрофы Боинга МН17. Хотя сам он любую свою связь с этой трагедией отрицает. Более того, судили в Киеве его за участие в террористической организации. А на вопрос судьи, кем Цемах значится в расследовании по малайзийскому боингу, сторона обвинения лишь развела руками – никем. По заверениям Владимира Зеленского, перед отправкой в Россию с ним побеседовали все заинтересованные лица из всех заинтересованных стран.

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