137 тысяч мигрантов выдворили, 210 тысяч не пустили...

На «Радио «Комсомольская правда» генерал-майор полиции Ольга Кириллова, начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России, ответила на вопросы наших читателей и слушателей.

ОСТАВЬТЕ ВАШИ ПАЛЬЧИКИ

- Изменится ли порядок въезда трудовых мигрантов в Россию, появится ли биометрический контроль, дактилоскопия, страховой депозит?

- Когда человек въезжает в РФ, ему нужно заполнять бумажную миграционную карту. Не все иностранцы могут ее заполнить правильно. И бумажный носитель, наверное, тоже атавизм. Планируется автоматический контроль прохождения границы. Будет считываться информация с паспорта и выполняться фотографирование. МВД, конечно хотело бы дактилоскопически регистрировать въезжающих иностранцев. Проще не допустить тех, кто находится в международном розыске, чем потом его искать .

- Нынешняя система миграционного учета не изжила себя?

- Она требует модернизации. Тут много коррупционных рисков. Хочется, чтобы система учета была удобна всем - и иностранному гражданину все было доступно, и чтобы правоохранительные интересы соблюдались.

- В Узбекистане русский язык ушел из обихода. Этим пользуются «бригадиры», которые формируют группы и завозят сюда мигрантов, а здесь их эксплуатируют нечистоплотные работодатели…

- Узбекистан - первая страна, с которой Россия заключила договор об организованном наборе иностранных граждан. Это самый цивилизованный путь решения - довъездная работа, отбор именно специалистов нужного профиля, тестирование на знание русского языка. Мигранту объяснят, где он будет жить, какая у него будет зарплата. Дадут минимум основ нашего законодательства.

Подобное соглашение планируется заключить с Таджикистаном.

- Как относитесь к визовому режиму со странами Средней Азии?

- Не так много так называемых союзников у России, для того чтобы мы закрывались от Средней Азии. Основной поток трудовых мигрантов - это люди, которые едут к нам в поисках более надежной, благополучной жизни, они хотят заработать и помочь своим семьям. И только крупицы несут риск благополучию. Вот этим крупицам мы и должны сделать въезд недоступным. Для этого на границах нужен тотальный контроль.

Генерал Ольга Кириллова объяснила на пальцах, почему за Уралом мигрантов ждут больше, чем в Москве и Питере.Фото: Иван МАКЕЕВ

С ВЕЩАМИ НА ВЫХОД!

- Сколько незаконных мигрантов депортировали за последний год?

- За злостное нарушение миграционного законодательства РФ имеются санкции: выдворение, депортация и реадмиссии. За прошедший год выдворено было порядка 137 тысяч иностранных граждан. Есть и такой механизм, как запрет на въезд. То есть уже уехал иностранный гражданин, а мы видим, что он в период своего предыдущего пребывания не соблюдал установленные правила.

За прошлый год 210 тысяч граждан такой категории не имеют право на въезд. Но, допустим, он нарушил миграционное законодательство, но при этом у него здесь жена, ребенок. При том, что человек пообещает нам, что впредь будет соблюдать российское законодательство, принимаем решение об открытии въезда.

- У нас есть случай: Николай Трегуб, ополченец, проиграл уже суд второй инстанции - Мособлсуд. Ему определили принудительную депортацию. На Украине его ждет тюрьма, пытки и возможно - смерть!

- Николай Трегуб однозначно получит статус временного убежища. Он действительно не может вернуться на Украину в силу своих политических убеждений. Про остальных - работа индивидуальная. Если человек в таком же положении, мы поддержим, если нет, то можно использовать другие механизмы. Сначала разрешение на временное проживание, потом постоянное проживание, как и остальные иностранные граждане. Как альтернатива, для того чтобы увеличить законный срок нахождения на территории России, это - получение патента.

- Сколько легальных и нелегальных мигрантов на территории России?

- Порядка 9,5 миллионов иностранных граждан. Мы говорим прежде всего о тех, кто у нас остался с давних времен, въехавшие до 2002-го года. Это, как правило, выходцы с территории нашего ближнего зарубежья, язык общения у них русский. Они не уложились в установленный законом 90-дневный срок, для того чтобы вовремя встать на учет. Сейчас, внеся законопроект, мы этой категории поможем.

- Это будет амнистия?

- Это будет документ, который позволит в дальнейшем получить временное проживание, вид на жительство, гражданство. Они получат шанс войти в правовое поле.

- Слушатель Олег нам пишет: «У меня племянник из Узбекистана, живет в России 5 лет. Получил вид на жительство, работает на заводе, но в паспортном говорят, что гражданство получить нет основания... »

- Только что приехавший находится в статусе временно пребывающего. Далее он получает разрешение на временное проживание, статус временно проживающего. Получив вид на жительство, он получает статус постоянно проживающего иностранного гражданина. На каждой этой ступеньке определенный интервал времени. На этапе временного проживания это 3 года, вид на жительство - это 5 лет. Ваш племянник имеет право обратиться с ходатайством о приобретении российского гражданства. Проблема в том, чтобы еще подождать, прожить. Статус постоянного проживания - хорошее основание. Человек приравнен практически во всех правах к гражданину Российской Федерации, за исключением права служить в армии и неполного избирательного права.

ЖЕНЮСЬ, ЖЕНЮСЬ, КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ ИГРУШКИ

- А если жениться на россиянке?

- Тогда мы включаем упрощенный порядок приобретения гражданства РФ. Это по родителям, по супруге. Если один из супругов гражданин РФ, можно подать документы, минуя квоту.

- Из города Ноябрьск вопрос: «Нам сказали легализация по квоте. А квоты нет».

- Квоты - это понятие, которое регулирует количество желающих подать на временное проживание в субъекте. Квота определяет количество привлекаемых соискателей из граждан дальнего зарубежья, кто может трудоустроиться на территории этого субъекта. Квота для каждого субъекта устанавливается по инициативе самого субъекта. В Москве, допустим, квота 2 тысячи. Могу только сказать, что здесь придется ходить на комиссию, рассказывать обстоятельства. Не получается в Ноябрьске - стоит искать счастья в другом регионе, где квота больше.

- Почему многофункциональный центр в Путилкове не принимает сертификат о знании русского языка, полученный в Москве? Граждане каких стран могут получить разрешение на работу, а не патент?

- Начнем с сертификата на знание русского языка. В субъектах РФ сертификаты, как и медсправки, выдавали всем подряд. Сейчас определен перечень организаций, которые уполномочены проводить экзамены. Что касается разрешения на работу - это разрешительный документ для представителей дальнего зарубежья для трудоустройства в РФ. На сегодня этот инструмент регулируется только зарплатой — ее устанавливает работодатель. Если он готов платить 2 миллиона в год, иностранный гражданин может оформить разрешение на работу как высококвалифицированный специалист. Этот статус дает ряд привилегий - получение временного проживания, гражданства. И распространяется на членов семьи специалиста.

Ну, а патент - это авансовый платеж. Патент, выдаваемый гражданину - авансовое внесение платежа за работу. Он исчислялся из минимального уровня оплаты труда в субъекте. Это говорит о том, что больше с человека налоги за работу браться не будут.

- Жалуются на сотрудников полиции: «Я сделал регистрацию УФМС. Вскоре меня останавливает полицейский, поехали в отделение. Проверили и заявили - фальшивая регистрация. Мне грозит выдворение?»

- Миграционный учет носит коррупционный характер. И посредники, которые забирают документы, ставят на учет фиктивно. Если все было соблюдено, человек оформлял регистрацию сам, ошибки возможны, человеческий фактор никто не исключает. Мы проверяем по базам, мы поднимаем документы, беседуем с человеком и наказываем, если это произошло по вине сотрудника, и освобождаем от ответственности, если иностранный гражданин не виноват. Поэтому путей два: либо доказать, что это делал он сам и честно, либо нести ответственность за обращение к посреднику.

УЧАСТКОВЫЙ, БДИ!

- Пожилой женщине сын подарил автомобиль, она поехала по грибы. Ее выследил мигрант, убил, положил тело в багажник. Его остановили сотрудники полиции. Мигрант был хорошо одет, сыт, при этом 3,5 года нелегально проживал в России, не попадая в поле зрения правоохранительных органов. Значит, система учета мигрантов имеет серьезные недостатки?

- Опять мы говорим о системе учета многочисленной категории людей, находящихся на территории РФ. В год на учет ставится 15 миллионов человек! В Главном управлении по вопросам миграции идет работа по созданию баз учета иностранных граждан - «момент въезда», «принимающая сторона», «место работы», нарушения. Нужно сделать так, чтобы этими данными мог воспользоваться любой сотрудник полиции.

- Есть ли критерии оценки миграционных потоков? Есть ли мигранты желательные и нежелательные ? Существуют преференции для Иванова Ивана Ивановича, который возвращается в Россию из Душанбе?

- Иванов Иван Иванович из Таджикистана... Конечно, преференции для этой категории есть. В странах ближнего зарубежья в основном у нас расположены представительства, куда можно обратиться и стать претендентом на участие в программе добровольного переселения соотечественников в Россию. Эта программа работает по всей стране. Есть критерии отбора, субъект определяет, кого они берут. Это и от востребованности профессии зависит, и от возраста.

Программа меняется. Учитывая желание помочь, особенно семьям с большим количеством детей, сегодняь трудовой стаж, количество отработанных лет, профессиональная квалификация уже не являются основанием для отказа. Возможно, изменится критерий регистрации по месту жительства - это иногда сложно сделать. Нежелательность - этот термин есть. Это люди, которые грубо нарушили российское законодательство. Им пожизненно закрывается въезд в РФ.

- Частая жалоба: «Россия - мачеха, не принимает, не могу легализоваться, получить вид на жительство в Москве». При том люди из Донецка без проблем на Дальнем Востоке легализовались за несколько месяцев. Почему такая разница между территориями?

- Да, она огромная. Мы ориентируем и мигрантов, и граждан России на Сибирь, Дальний Восток. Там земли, нуждающиеся в трудовых ресурсах. Преференции. В том числе и про «Дальневосточный гектар» мы говорим. Там и землю дадут, и помогут с работой, и с выделением жилья. Хотелось бы, чтобы на Дальний Восток ехали тоже.

- Вопрос от слушателей: «Что делать, когда люди жалуются, что у них за стенкой живут мигранты, куда им идти?»

- Если вы переживаете, законно мигранты находятся или незаконно, пишите заявление участковому, оно будет рассмотрено. Участковый проверит, все ли там в порядке. Проверка соблюдения миграционного законодательства - одна из задач, стоящая перед МВД.

- И конкретно перед участковым?

- Конечно. Участковый отвечает за порядок на обслуживаемой территории. В установленном порядке максимум через месяц вы должны получить ответ, где вас либо успокоят, либо скажут, что выселили.

- В Госдуме представители национальной Ассоциации клининговых операторов, основные работодатели мигрантов недавно задали такой вопрос: «Мигрант, оплатив патент и встав на миграционный учет, выпадает из поля зрения МВД, так как он выполнил все требования, а в Федеральной налоговой службе не появляется. При том бюджет лишается налоговых поступлений. Возможно наладить совместную работу с Налоговой службой, чтобы была единая база данных?».

- Мы наладили взаимодействие, оперативность предоставления информации Сбербанком, ВТБ, ведущими банками страны. Любому иностранному гражданину при оформлении разрешительного документа присваивается ИНН, как и россиянину. И его финансовая история тоже вся отслеживается.

- Фирмы, принимают на работу мигрантов, не оформляя их в штат, не платят им зарплату официально. Экономят на налогах до 70% от фонда оплаты труда. И эти фирмы, которые скрывают налоги и скрывают мигрантов, выигрывают тендеры, потому что предлагают более дешевые услуги. Те, кто честно платит зарплату мигрантам, кто их трудоустраивает официально, получается, что они проигрывают?

- Вот поэтому на сегодняшний день мы договорились со всеми странами Евразийского союза о том, чтобы одинаково наказывать тех, кто не заключает трудовой договор. Причем обе стороны - и работника, и работодателя.

ВОПРОС ДНЯ

А какие нам нужны мигранты?

Николай СВАНИДЗЕ, журналист, профессор РГГУ:

- Чтобы высококвалифицированные кадры ехали в Россию, нужно создать для них условия. Пока этим похвастаться не можем. Мы не можем обойтись даже без дворников-мигрантов. У нас много демографических ям, которые идут волнообразно. Сейчас в одну из них погружаемся. То есть без мигрантов нельзя, хотя это опасно политически, культурно. Но мы в ситуации, когда выбирать не приходится.

Герман ПЯТОВ, кандидат медицинских наук:

- Только наше государство ведет такую самоубийственную миграционную политику. В прошлом году к нам въехали почти 16 миллионов. Надо перекрывать этот поток, сделать визовый режим и поставить железный занавес со странами Средней Азии. А то они к нам будут пробираться нелегально, как мексиканцы в США. На этом наживаются чиновники и бизнесмены, остальным пользы нет.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Максим ШЕВЧЕНКО, публицист:

- Все, кто готов соблюдать законы и стать гражданином России. От людей необязательно требовать знания русской истории. Важен язык, чтобы могли нормально общаться. Я за то, чтобы в России жили люди из разных цивилизаций.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Мы должны показать жителям Донбасса, что Россия - это их дом. Наша миссия - оказать им помощь. Признать их право на перемещение по нашей стране и дать им возможность работать на человеческих условиях. И если они хотят получить российский паспорт - им нельзя отказывать в этом праве.

Эдуард ЛИМОНОВ, писатель:

- Можно подумать, что у нас есть выбор. Будто к нам едут Эйнштейны. Кто нам нужен? Воины - надо принимать здоровых мужиков. Создать иностранный легион по примеру французского, чтобы защищали страну. После 5 лет службы давать гражданство. Человека всегда можно выгнать или посадить, если он не подходит.

Алена, читательница сайта KP.RU:

- Те, у кого все в порядке с документами. А то привозят тайно узбеков или таджиков. Они тут грабанут кого-нибудь или изнасилуют. И где их искать потом? Будто и нет этого человека в нашей стране.