$136 млн на исследования, разработку и испытания: удастся ли Пентагону создать систему перехвата гиперзвукового оружия

Агентство по противоракетной обороне США привлекло компании Raytheon, Northrop Grumman и Lockheed Martin для разработки оборонной системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты. Компании должны разработать перехватчик парящего разгонного блока, который будет отслеживать гиперзвуковые ракеты на пути к цели и нацеливаться на них. В качестве одного из условий указана необходимость интеграции такого перехватчика с американской системой ПРО Aegis. По данным агентства, на три контракта было выделено около $60 млн. Однако для того, чтобы создать перехватчик, сначала нужно создать само гиперзвуковое оружие, с чем США испытывают явные проблемы, отмечают эксперты.

Агентство по противоракетной обороне США привлекло подрядчиков Raytheon, Northrop Grumman и Lockheed Martin для разработки оборонной системы, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты. Информация о контрактах и грантах на эти разработки была размещена на официальном сайте оборонного ведомства США.

Всего на три контракта выделено около $60 млн. Целью обозначена разработка перехватчика гиперзвукового парящего блока, который будет направляться группой спутников и поражать цель в атмосфере на подлёте к месту удара.

Согласно информации Пентагона, компании Raytheon Missiles and Defense и Lockheed Martin Corp. получат на разработку этой системы суммы около $20,9 млн каждая, а Northrop Grumman Systems Corp. — около $18,9 млн. Всего в бюджете Агентства по противоракетной обороне на 2022 год на исследования, разработку и испытания перехватчика заложено $136 млн.

По словам руководителя программы систем вооружения морского базирования в Агентстве противоракетной обороны контр-адмирала Тома Драггана, заключение контрактов сразу с несколькими конкурирующими компаниями американского ВПК позволит достичь лучшего результата в кратчайшие сроки.

«Множество контрактов позволяет нам снизить риски, поскольку мы сможем изучить разные концепции отрасли и извлечь максимальную пользу из конкурентного климата, чтобы в кратчайшие сроки представить наиболее эффективный и надёжный перехватчик на планирующем этапе полёта для нужд региональной защиты от гиперзвукового оружия», — приводит его слова телеканал Fox Business.

Технологические неудачи

В то же время американские военные пытаются создать ракету — перехватчик гиперзвуковых целей на основе уже существующих крылатых ракет. Так, в апреле и. о. замминистра обороны США по исследованиям и инженерным разработкам Барбара Маккуистон в докладе перед подкомитетом по обороне комитета по ассигнованиям сената упомянула о готовящихся испытаниях такой ракеты.

В своём докладе она сообщила, что Агентство противоракетной обороны совместно с ВМС США работают над использованием в качестве перехватчика ракеты морского базирования SM-6 производства компании Raytheon. В докладе отмечалось, что против гиперзвуковых целей она будет испытана в 2024 году.

Министерство обороны США

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© Anadolu Agency

Напомним, американские официальные лица неоднократно признавали, что США отстают от России и Китая в сфере гиперзвуковых технологий.

В декабре 2019 года Марк Эспер, занимавший на тот момент пост главы Пентагона, отметил, что США «вынуждены нагонять» Москву и Пекин, задействовав для этого «все доступные финансовые ресурсы».

В свою очередь, бывший замглавы Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Джон Хайтен в начале 2020 года сообщил, что после многолетних исследований проекты по разработке гиперзвукового оружия HTV-1 и HTV-2 не увенчались успехом и были закрыты.

В марте этого года Счётная палата Соединённых Штатов представила доклад, согласно которому, у Вашингтона нет достаточно развитых технологий, которые требуются для разработки гиперзвукового оружия, а потому программы по его развёртыванию могут реализовываться с задержками. Например, с опозданием осуществляется проект создания аэробаллистической гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A ARRW, в рамках которого все четыре запланированных лётных испытания были просрочены.

В октябре гиперзвуковую программу Пентагона постигла очередная неудача: во время испытаний на Тихоокеанском космодроме Кадьяк на Аляске у разгонной ракеты-носителя, на которой был установлен парящий блок, вышел из строя двигатель.

Отсутствие защиты

В середине октября постпред США при Женевской конференции по разоружению Роберт Вуд заявил, что у Вашингтона нет средств защиты от гиперзвукового оружия.

«Для нас гиперзвуковые технологии — это предмет для беспокойства. Мы не знаем, как обороняться от этой технологии, как, впрочем, не знают и Китай, и Россия», — приводит слова американского дипломата газета Washington Examiner.

При этом Вуд заявил, что отставание США в этой сфере объясняется нежеланием подстёгивать гонку вооружений.

«Мы старались не искать военного применения данной технологии», — сказал Вуд.

В России, в свою очередь, продолжается успешное освоение гиперзвуковых технологий. Так, 18 ноября глава военного ведомства Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об успешной стрельбе ракетой «Циркон» в Белом море с борта фрегата «Адмирал Горшков». Пуск гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон» был выполнен в рамках завершающегося цикла её испытаний, заявили в Минобороны РФ.

Ранее Шойгу сообщил, что контракт на поставку в Вооружённые силы РФ гиперзвуковых ракет «Циркон» носит долгосрочный характер.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов подчеркнул, что для противодействия гиперзвуковому оружию американскому ВПК придётся решить сложную задачу по созданию систем слежения за целями, летящими на сверхвысоких скоростях.

«Это очень сложная задача. Потому что планирующий гиперзвуковой блок «Авангард» маневрирует в полёте и развивает скорость до 28 Махов. В полёте болид покрывается плазмой, которая поглощает радиолокационные волны. Его можно обнаружить инфракрасным тепловизором, но нельзя обнаружить с помощью радиолокации. Но тепловизор имеет очень маленькую дальность, по этой причине своевременно засечь блок «Авангард» очень и очень сложно», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Скорее всего, США сделают ставку на спутниковые системы обнаружения, которые будут фиксировать запуск гиперзвуковых ракет, предполагает Кнутов. Однако из-за короткого подлётного времени ракеты с этой задачей справиться будет нелегко.

Что касается перехватчиков, то сейчас вряд ли можно создать системы, которые смогут осуществлять перехват ракет, идущих со скоростью более 6—7 Махов, подчеркнул Кнутов.

«Такие работы будут вестись, они даже могут дать определённые результаты по поражению ракет, движущихся на гиперзвуковых скоростях, но эти скорости не будут превышать 6—7 Махов, при условии что ракеты не будут активно маневрировать в полёте. Всё остальное американские перехватчики поразить не смогут. Кроме того, появятся они минимум лет через пять, не раньше. За это время в РФ будут созданы ещё более совершенные гиперзвуковые ракеты», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин считает, что США смогут получить систему перехвата гиперзвукового оружия не ранее чем через десять лет.

«Чтобы создать комплекс перехвата гиперзвуковых ракет, необходимо для начала произвести само гиперзвуковое оружие, благодаря которому будут проходить различные испытания других систем. А с этим у США явные проблемы», — подчеркнул эксперт в комментарии RT.

Сейчас заявления о прогрессе в этой сфере делаются Вашингтоном, чтобы успокоить американский народ и политический истеблишмент, добавил Литовкин.

«Вместе с тем Россия намерена и дальше развивать гиперзвуковое оружие, поэтому некое соревнование между странами и их новыми комплексами и системами стратегических вооружений неизбежно. При этом нужно понимать, что России подобные системы необходимы для защиты своего суверенитета, а не нападения на другие страны», — заключил собеседник RT.