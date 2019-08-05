«135 партий с нарушениями»: Роспотребнадзор рассказал о проверке минеральной воды

Роспотребнадзор обнаружил нарушения обязательных стандартов в 135 партиях питьевой воды, проверенных ведомством в период с 2017 по 2019 год. Организация предложила ввести обязательную маркировку воды средствами идентификации, чтобы оградить рынок от контрафактной продукции. Эксперты отмечают, что новые инструменты маркировки позволят гарантировать, что покупатель будет получать воду заявленного качества.

Более чем в 130 партий минеральной воды, исследованных Роспотребнадзором в период с 2017-го по 2019 год, обнаружены нарушения обязательных требований, сообщается на сайте организации.

Специалисты проверили более 300 тыс. партий общим весом более 245 тыс. тонн.

«Всего выявлено 135 партий минеральной воды, общим весом более 32 тонн с нарушениями обязательных требований, включая требований к маркировке, нанесенной на упаковку», — указывается в сообщении.

Ведомство предложило маркировать воду «средствами идентификации», подчеркнув, что такая мера исключит попадание на потребительский рынок нелегально произведенной продукции. Маркировка к тому же поможет защитить производителей от репутационных издержек, связанных с подделками, а покупатель сможет лично удостовериться в качестве воды, подчеркнули в ведомстве.

«Потребитель с помощью мобильного приложения сможет проверить, является ли конкретная бутылка воды легально произведенной», — отмечает Роспотребнадзор.

Новые инструменты маркировки

Ранее глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял о том, что более четверти продукции на российском рынке питьевой воды является контрафактом.

«Как ни странно, самая подделываемая продукция — это вода, питьевая вода, которую мы покупаем, которую мы пьём. Процент фальсификата составляет от 25 до 30%, это в среднем по России, а в некоторых регионах и до 80%», — говорил он.

В связи с этим Чемезов заявил о необходимости «начать маркировку этой продукции».

Сейчас в России маркируются только некоторые виды товаров. 15 июля в России стартовал эксперимент в отношении молочных продуктов. Согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства России, он продлится до 29 февраля 2020 года. На протяжении этого периода будут отрабатываться механизмы маркировки молочных продуктов с целью «противодействия её незаконному ввозу, производству и обороту».

Остальные товары, которые должны начать участвовать в маркировке в ближайшее время — непродовольственные. В их число входят сигареты, обувь, шубы, духи, туалетная вода и некоторые товары легкой промышленности, передаёт Интерфакс. Кроме того, с 1 июля станет обязательной маркировка всей фармацевтической продукции.

Ранее Роспотребнадзор уже выступал с инициативой распространить существующую систему маркировки на минеральную воду. С этой целью ведомство направило предложение в Минпромторг.

«Чтобы нам эту систему применить для продукции минеральной воды, мы как раз и предложили Минпромторгу распространить эту систему (маркировки)», — передают РИА Новости слова замглавы Роспотребнадзора Михаила Орлова.

О том, что такое решение уже находится в стадии подготовки, заявляла в июле спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Готовится решение о маркировке воды, чтобы она строго соответствовала тому источнику, из которого, как следует из этикетки, она произведена», —сообщают РИА Новости со ссылкой на Матвиенко.

По ее словам, на сегодняшний момент на полках магазинов нередко стоит вода «непонятного происхождения и качества». Сенатор сообщала, что «80% продаваемой в отечественных магазинах воды не советует ее названиям», и призвала строже бороться с производителями контрафактной воды.

РИА Новости

© Сергей Красноухов

Как рассказал в беседе с RT руководитель главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар, сейчас для производства воды достаточно иметь «декларацию о соответствии» государственному стандарту. При этом сам стандарт прописан таким образом, что под него подходит очищенная водопроводная вода.

«Когда мы берём 10 образцов от известнейшего бренда минеральной питьевой лечебной воды, по химическому составу мы определяем, что они все похожи на ГОСТ советских времён. При этом по радиологическому составу видно, что только пять из них набраны из скважины. Каким образом защитит Роспотребнадзор от разлива такой воды? Производитель в лучшем случае находит скважину, в худшем — берёт водопровод, чуть-чуть очищает — и вода будет высочайшего качества. Разрабатываются технические условия, и после очищения от хлора и железа нет значения, маркирована вода или нет», — считает эксперт.

В то же время новые технологии помогут справиться с проблемой контрафакта воды, отмечает преподаватель кафедры маркетинга Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова.

«На сегодняшний день существуют инструменты маркировки, которые основаны на технологии блокчейн. Что это значит? Это системы, которые дают возможность придать всему процессу элемент «прослеживаемости». То есть, есть информация о том, где производился товар, из какой скважины разлита вода, как она транспортировалась — все этапы вплоть до момента, когда вода попала на прилавок магазина. Покупатель получит гарантию, что он покупает воду именно того качества, которое заявлено на этикетке», — прокомментировала она ситуацию RT.