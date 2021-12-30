13-я пенсия каждый год: Депутаты просят о предновогоднем сюрпризе старикам

Депутаты Госдумы предложили установить ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату.

Авторы инициативы предлагают установить 13-ю пенсию. Её, согласно предложению парламентариев, будут выплачивать пенсионерам перед Новым годом. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.

Предлагается установить выплату "в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты".

Ранее сообщалось, что пенсионеры России в декабре 2021 года получат намного больше денег. Досрочная выплата будет сделана тем, кто получает деньги первого числа каждого месяца через отделения Почты России.