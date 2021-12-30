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13-я пенсия каждый год: Депутаты просят о предновогоднем сюрпризе старикам

30 декабря 2021, 15:20  •  203 • Политика
Депутаты Госдумы предложили установить ежегодную предновогоднюю пенсионную выплату.
Авторы инициативы предлагают установить 13-ю пенсию. Её, согласно предложению парламентариев, будут выплачивать пенсионерам перед Новым годом. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение в Госдуму.
Предлагается установить выплату "в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты".
Ранее сообщалось, что пенсионеры России в декабре 2021 года получат намного больше денег. Досрочная выплата будет сделана тем, кто получает деньги первого числа каждого месяца через отделения Почты России.

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