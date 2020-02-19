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13 военных колонн: боевики в Сирии используют оружие США

19 февраля 2020, 15:09  •  109 • Война
Оружие и боеприпасы, которые американские военные передают в Сирию, используются боевиками против мирных жителей и турецких военнослужащих на севере арабской республики, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Олег Журавлев. По его словам, военная техника используется по всей территории Заевфратья.
С начала текущего года силы США отправили из Ирака в Сирию 13 военных колонн с более 80 единицами бронетехники, рассказал Журавлев.
Кроме того, в страну прибыло свыше 300 грузовых автомобилей с различными видами вооружения, боеприпасами и материальными средствами.
В связи с этим ситуация на северо-востоке Сирии продолжает ухудшаться, в том числе на территориях, которые находятся под контролем возглавляемой Вашингтоном глобальной коалиции из 68 стран по борьбе с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещенная в России), подчеркнул Журавлев.
Российская сторона ранее уже высказывала мнение, что сирийские боевики могут получать международную помощь. В ходе внеочередного заседания Совбеза ООН по Сирии в феврале российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что такие переговоры проводятся именно в моменты, когда угроза нависает над местными боевиками.
«У внеплановых заседаний есть уже знакомый почерк. Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией», — обратил внимание российский постпред.
Дипломат напомнил, что террористов признал таковыми сам Совет Безопасности. В данной ситуации речь идет о суверенной территории Сирии и о боевиках, борьба с которыми — право и обязанность правительства любой страны, подчеркнул Небензя.
О сторонней технической помощи боевикам ранее говорил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, дроны боевиков, атакующие российские авиабазы в Сирии, создавались с применением сложных технических решений, требующих специального образования.
Он сообщил, что дальность полета одного из таких аппаратов — 150 км, а высота — 4 км. Как пояснил Конашенков, на такой ударный беспилотник устанавливали систему управления для навигации, три антенны и специальные консоли для крепления боеприпасов. На другом дроне была бензиновая двигательная установка — обычная бочка с топливом на пять литров.
«Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты 1,5-2 км», — отметил официальный представитель Минобороны.
С одной стороны, такие БПЛА соответствуют уровню авиамодельного кружка, но при этом для систем навигации, управления и сброса боеприпаса необходимо серьезное техническое образование, констатировал Конашенков.
Он признал, что боевики совершенствуют технические решения. «Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам», — заявил генерал.
Ситуация в сирийской провинции Идлиб ухудшается с каждым днем после согласованного Москвой и Анкарой перемирия, которое начало действовать в регионе 12 января.
Как сообщают в российском МИД, счет погибшим и раненым среди сирийских военнослужащих и мирных жителей за пределами зоны деэскалации уже идет на сотни. Жертвами боевиков стали российские и турецкие военнослужащие.
Дипломаты констатировали, что после того, как террористы активизировали свою деятельность, в Идлибе произошел всплеск насилия. В связи с этим сирийским войскам пришлось реагировать, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Неблагоприятная гуманитарная обстановка и «постоянные обстрелы боевиками городов на северо-востоке страны» стали причиной того, что мирные сирийцы «массово покидают свои районы и переходят на территорию, подконтрольную нынешнему правительству Сирии», сообщил Журавлев.
В качестве аргумента представитель Минобороны привел статистику: с начала года, по его словам, через пункт пропуска «Эс-Салихия», расположенный в северо-восточной провинции Дейр-эз-Зор (здесь же находится одна из баз США), прошли около 23 тыс. сирийцев, преимущественно дети и пожилые люди.

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