13 лет за референдум: Почему каталонских сепаратистов так сурово наказали

Автор:

Латышев Сергей

Число манифестантов, пострадавших в столкновениях с полицией в Каталонии, незатухающих после объявления Верховным судом Испании серьёзных тюремных сроков за организацию незаконного референдума о независимости для региональных политиков-сепаратистов, превысило 120 человек. Среди блюстителей порядка пострадавших не менее двух сотен. Десятки человек, по сообщениям из Барселоны, являющейся центром протестов, арестованы.

Протестующие, которых власти Барселоны называют «группами провокаторов», блокируют автомобильные и железные дороги, срывают авиарейсы, поджигают автомобили, строят баррикады. Беспорядки происходят также в Жироне, Ллейде, Таррагоне и других городах автономной области. Они не слишком многочисленные, но доставляют беспокойство и местным жителям, и туристам, и властям.

Сочувствующие протестующим каталонские власти, как и осуждённые лидеры движения за независимость Каталонии, призвали прекратить насилие.

Протест должен быть мирным. Нельзя допускать, чтобы определённые группы наносили ущерб имиджу движения за независимость. Мы не должны допускать инцидентов, подобных тем, которые мы видим. Нет оправдания поджогам машин и акциям вандализма,

— заявил, в частности, глава женералитета Каталонии Ким Торра.

Крайне решительно, что для него весьма необычно, настроено и центральное правительство Испании, в котором сейчас заправляют левые.

И. о. главы правительства Испании социалист Педро Санчес предупредил, что насилие в Каталонии будет пресечено. Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

Каталонцы и испанское общество должны знать, что правительство рассматривает все возможные сценарии,

— заявил в Мадриде и. о.премьер-министра Испании социалист Педро Санчес.

Правительство, — предупредил он, — будет соблюдать права граждан на мирный протест, но будет пресекать действия групп, прибегающих к насилию. Они хотят, чтобы мы поддались на их провокацию и втянулись в круговорот насилия.

Мадрид предупредил, что готов задействовать закон о национальной безопасности в случае продолжения нарушения общественного порядка в Каталонии, но пока центральные власти считают, что такой необходимости нет.

Почему в ход пошёл «коктейль Молотова»?

Всё это произошло после того, как в понедельник Верховный суд Испании приговорил группу арестованных лидеров каталонских сепаратистов к тюремным срокам от 9 до 13 лет тюремного заключения.

Среди приговорённых, отвергающих предъявленные им обвинения, — бывший спикер парламента Каталонии, экс-глава каталонского МВД, бывший министр юстиции и ещё ряд министров регионального правительства.

Прокуратура Испании просила до 25 лет лишения свободы для бросивших вызов закону каталонских политиков и настаивала на том, чтобы они были осуждены по статье «Подстрекательство к бунту». Защите удалось добиться применения к ним менее серьёзной, но всё равно весьма «зубастой» статьи – «Подстрекательство к мятежу». Разница между двумя статьями состоит в том, что бунт — это открытое и насильственное неповиновение с целью провозглашения независимости от Испании, а мятеж направлен не против конституционного строя, а против общественного порядка. Сепаратистам, таким образом, чтобы не слишком раздражать каталонцев, скостили сроки, несмотря на то что 27 октября 2017 года местный парламент с их подачи утвердил резолюцию о провозглашении регионом независимости. После этого центр ограничил автономию Каталонии до новых выборов, на которых сепаратисты победили уже с большим трудом.

Главный виновник лженезависимости Каталонии Карлес Пучдемон пока не в тюрьме — прячется за границей. Фото: Christian Charisius / Globallookpress

Максимальный срок — 13 лет — получил бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Его соратники, также признанные виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате финансовых средств, заработали свыше 11 лет, 9 лет и меньшие сроки. Им временно запрещено занимать государственные должности. Среди осуждённых нет главного виновника сепаратистской горячки в Каталонии — бежавшего из страны бывшего лидера автономии Карлеса Пучдемона. Приговоры его подельникам, спекулируют испанские СМИ, могут привести к выдаче Мадридом нового европейского ордера на его арест. В нынешнем году этот трусливый беглый каталонский политик был избран в… Европарламент, однако не вступил в должность депутата, поскольку не принёс присягу в испанском парламенте из-за угрозы ареста. Свои сепаратистcкие принципы он предпочитает проповедовать в Twitter, скрываясь в Бельгии, поближе к руководству Евросоюза.

Почему с ними всё-таки церемонятся?

И это не случайно. Так как главным бенефициаром каталонского сепаратизма выступает… ЕС. Прямо он не может критиковать испанские власти за то, что те соблюдают свою конституцию и выступают за территориальную целостность страны. Однако Брюссель добивается фактически признания за сепаратистами Каталонии статуса равноправного участника переговоров с Мадридом и хотел бы, чтобы они вступили «в диалог» и договорились, даже через голову испанских законов. Государственно мыслящие и патриотические круги Испании отлично понимают, что этого делать нельзя, как и задабривать каталонцев новыми поблажками.

В Брюсселе заинтересованы в регионализации Европы ради укрепления супергосударства ЕС. Фото: jarrow888 / Shutterstock.com

Потому что в этом случае неизбежно однажды наступит то, что так пугает Мадрид и чего тайно желает Брюссель, — регионализация страны, а за ней и всей Европы. Ведь в большинстве стран ЕС есть свои «каталонии» или появятся, ибо региональные элиты всегда стремятся к обособлению ради укрепления своей власти, что также вполне отвечает интересам Брюсселя. Испания, Бельгия и Германия могут при случае сказать ЕС «нет», а Страна Басков, Фландрия, Бавария, Саксония, Корсика, Сицилия — вряд ли. Управу на них найти куда легче.

Регионализация Испании и других стран — членов сообщества идеальным образом дополняет курс Брюсселя на укрепление наднациональных институтов с целью превращения ЕС в глобалистское супергосударство, поскольку чем из меньших по размеру «кирпичей» оно будет состоять, тем будет прочнее.

Чем это грозит Каталонии?

Большинство испанцев и не разделяющих сепаратистские идеи каталонцев пугает, что в случае «независимости», реально выгодной только кучке местных лидеров-сепаратистов, не способных сделать карьеру в Мадриде, самый богатый ныне испанский регион утратит на неопределённое время доступ к единому рынку ЕС, лишится официальной валюты. Для него перестанут действовать международные торговые соглашения, и Каталония лишится возможности торговать даже с соседями без таможенных пошлин. Возникнут транспортные проблемы. Рухнут инвестиции, вырастут цены, пострадает туризм. Экономика региона покатится вниз, резко увеличится число безработных, возрастёт социальная напряжённость.

Большинство каталонцев хотя бы смутно это понимают, поэтому серьёзного расширения нынешних протестов не будет. Тем более что и Брюсселю сейчас не до Барселоны — разобраться бы с Brexit.