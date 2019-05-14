120 тысяч военных и турне Помпео по Евразии: США готовятся к войне с Ираном:

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Гасанов Камран

Последние события вокруг Ирана доказывают, что Дональд Трамп не шутил, когда угрожал наказать Исламскую Республику. Вчера американский президент ещё раз предупредил Тегеран:

Если они предпримут что-нибудь, это будет серьёзной ошибкой. Если они сделают что-то, то сильно пострадают.

И. о. главы Минобороны США Патрик Шанахан решил «проявить» себя перед Трампом, выдвинув идею отправить 120 тысяч военных на Ближний Восток. Фото: www.globallookpress.com

В этот же день на совещании и. о. министра обороны Патрик Шанахан представил план отправки 120 тысяч военных в регион Персидского залива. В дополнение к той авианосной группе, которая уже выдвинулась к его берегам. Это, конечно не полумиллионная армия – а именно столько нужно для наземной операции и оккупации Ирана, – но всё же приличная армада.

«Уши Болтона»

Любопытно, что Шанахан представил этот план сразу после объявления Трампом об утверждении его на посту министра обороны. Похоже, новый глава Пентагона именно так решил доказать свою лояльность президенту. Его предшественник Джеймс Мэттис, хотя его и называли Бешеным Псом, был более независимым и, самое главное, более рациональным. Но сейчас в администрации верх берут «ястребы». И за всеми этими интригами «торчат уши» советника по национальной безопасности Джона Болтона, который всегда мечтал расправиться с Ираном.

Самое интересное, что наказать эту ближневосточную страну США хотят так, чтобы виноват в этом остался именно Тегеран. Обратите внимание на последние заявления Трампа, госсекретаря Майка Помпео и главы Объединенного комитета начальников штабов Данфорда. В отличие от Буша-младшего, они говорят не о превентивном ударе, а о защите. То есть, по их логике, это Иран готовится напасть на Соединённые Штаты, а американцы просто будут давать отпор.

Поводов к атаке много

Если перевести на нормальный язык, то США сейчас ищут повод, чтобы ударить по Исламской Республике Иран (ИРИ). И триггером может послужить что угодно. И отказ ИРИ выполнять условия ядерной сделки, о чём на минувшей неделе заявил президент Хасан Рухани. Это может быть военная активность иранцев в Сирии или Йемене, откуда они угрожают безопасности Израиля и свободе судоходства по Баб-эль-Мандебскому проливу. Или же, что прагматичнее, – какой-нибудь инцидент в Персидском заливе. Последняя атака дронов на саудовские танкеры – это как раз репетиция такой провокации. Если впоследствии Иран закроет Ормузский пролив, по которому идёт одна пятая мировой торговли нефтью, то у Пентагона в руках окажется мощное алиби.

Угроза свободе судоходства через Ормузский пролив как повод атаки США на Иран. Фото: www.globallookpress.com

Однако перед тем, как устроить провокацию, требуется подготовка. К дипломатической её части Вашингтон уже приступил. Госсекретарь Помпео за неделю посетил три страны: сначала Ирак, потом он срочно вылетел в Брюссель и сегодня прибыл в Сочи. Ирак – сосед Ирана, и от него нужна логистическая поддержка для атаки на Тегеран. Евросоюз должен помочь с санкциями. Если раньше европейцы ещё сомневались в них, то после частичного выхода Ирана из ядерной сделки настроение в Брюсселе уже меняется. Если говорить о России, то от неё Трампу нужно молчаливое согласие. Что США будут предлагать взамен, остаётся только гадать.

Как уже было сказано выше, 120-тысячной армии для вторжения в Иран недостаточно. Но давайте будем честны. США ведь не заявляли о том, что планируют именно вторжение. Они вполне могут ограничиться точечными ударами. Например, по ядерным объектам. И скорее всего, Моссад уже передал ЦРУ обновлённую карту этих стратегически важных объектов. Неделю назад израильская разведка сообщила о том, что Иран перебросил на остров Киш в Персидском заливе отряды «Хезболлы» и партию дронов-камикадзе. И, по некоторым слухам, именно с помощью этих дронов и обстреляли саудовские танкеры. Если суммировать эти обстоятельства, то уже сегодня ясно, что в атаке США точно будут участвовать ещё три государства. Саудовская Аравия – потому что стреляют по её танкерам. Объединённые Арабские Эмираты, у берегов которых произошло нападение. И, конечно же, Израиль, обеспокоенный присутствием проиранских ополченцев в соседних Сирии и Ливане.

Ставка на экономический хаос

Если говорить о последствиях, то нанесение ракетных ударов похоронит в Иране надежду на мир с Западом. Консерваторы сместят реформаторов во главе с Рухани. Тюремный срок для его брата – недвусмысленный сигнал давления на либералов. Правда, с текущим экономическим положением – едва ли власти клерикалов хватит надолго. С марта по апрель 2019 года экспорт иранской нефти упал с 1,7 млн до менее чем 1 млн баррелей в сутки. В прошлом году иранский риал обесценился на 60% по отношению к доллару.

Иранская валюта обесценилась на 60%, благосостояние граждан падает. Фото: www.globallookpress.com

При угрозе военных столкновений оставшиеся иностранные инвесторы из КНР, Турции и России начнут бежать из Исламской Республики. Это вызовет экономический хаос. И тогда озлобленный иранский народ переложит вину на аятоллу Хомейни и свергнет правящий уже 40 лет режим клерикалов. Придёт ли Тегеран в конечном счете к демократии, для Вашингтона не суть важно. Главная стратегическая цель США – восстановить статус-кво, утраченный по итогам иракской войны 2003 года. Америка не может позволить Персии господствовать в «Плодородном полумесяце».