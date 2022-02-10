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12 установок РСЗО «Смерч» ВСУ наведены на погранпереход с Россией для отражения вероятного вторжения

10 февраля 2022, 09:10  •  161 • Украина

Источники Телеграм-канала War Gonzo сообщают, что под Мариуполь командование Операции объединенных сил перебросило 12 установок РСЗО «Смерч».

По имеющимся данным, их целью является отражения вероятного вторжения на территорию Украины российской армии. Украинский дивизион «Смерчей» должен работать по колоннам, которые для оказания военной помощи могут зайти в ДНР из России во время наступления ВСУ на самопровозглашенную республику. Корректировку реактивной артиллерии ВСУ будут производить при помощи БПЛА «Байрактар».

Беспилотники призваны зафиксировать заход российской помощи на «территорию» Украины, а затем корректировать огонь «Смерчей» по колоннам, которые потенциально могут спешить на выручку.

В общем, информация к размышлению определённо имеется. Учитывая, что на днях мы сообщали о прибытии на этот же участок фронта установок разминирования УР-77 «Змей Горыныч», по всей видимости, Киев принял решение перейти к активным боевым действиям.

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