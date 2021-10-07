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12 пунктов для Зеленского: как на Украине восприняли предложения Путина

07 октября 2021, 19:45  •  199 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Украинцы не сомневаются, что решения Кремля соответствуют интересам Незалежной
Москва и Киев готовы к саммиту на высшем уровне, однако переговоры глав государств все никак не состоятся. Президент России Владимир Путин предложил конкретные шаги для урегулирования конфликтной ситуации. Владимир Зеленский их не принял, хотя на самой Украине повестку Кремля восприняли с одобрением. 
Несколько месяцев назад Москва направила в Киев проект решений, которые могли бы стать итогами потенциальной встречи президентов. На Украине никак не ответили на 12 предложений России, но это обстоятельство не помешало Зеленскому в очередной раз обыграть свою готовность ко встрече с Путиным. 
Что же предлагает Кремль? Прежде всего, Москва считает необходимым обсудить вопрос транзита газа. На сегодняшний день Киев предпочитает больше жаловаться на ситуацию с газопроводом "Северный поток-2", чем решать ее. Кроме того, Россия предлагает разморозить транспортное сообщение, снять двусторонние санкции и восстановить дипотношения.
Аналитики украинского издания "Страна.ua" уверены, что повестка, выдвинутая Кремлем, весьма умеренная. По их мнению, Незалежной дается реальный шанс снять напряжение в ряде отраслей и не потерять при этом политических очков. Зеленскому даже не придется идти на компромиссы с Верховной Радой, ведь Путин предлагает решения, которые он может принять самостоятельно
Украинцы не сомневаются, что подход Москвы вполне соответствует интересам Киева, потому что властям не нужно чем-то жертвовать. Более того, многие пункты Кремля даже выгодны Незалежной. Например, снятие санкций и возобновление торговых связей позволят направить украинские товары на российский рынок.
При всем при этом Зеленский уже долгое время тянет с ответом, что, по мнению экспертов, может свидетельствовать об отсутствии реального желания решать проблемные вопросы за столом переговоров. Фактически Путин сделал украинскому коллеге беспроигрышное предложение, но увы, реакции не последовало. 
Украинское издание не исключает, что Киев находится под давлением Запада. Возможно, именно американские партнеры не хотят, чтобы Украина и Россия вели диалог напрямую. Так или иначе, сегодня Зеленский настаивает, чтобы в повестку переговоры включили Крым и Донбасс. Он отказывается от точечного разговора по ни менее важным для Незалежной вопросам, например, транзиту газа. 

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