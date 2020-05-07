12 мая не для Москвы: Собянин ужесточил самоизоляцию

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях, которые ожидают жителей столицы России с 12 мая. Прежде всего он отметил, что снижения уровня самоизоляции не будет.

По словам Собянина, большое количество выявленных в Москве носителей коронавируса связано с кратным увеличением тестирования жителей столицы на наличие COVID-19. Это позволяет выявлять больных на ранней стадии и предотвращать печальный исход. Но это также говорит о том, что снижать уровень самоизоляции пока нельзя.

"На предприятиях, где будет разрешено работать, нормы санитарного контроля станут ещё более строгими", - сказал Собянин в интервью Первому каналу.

Он добавил, что если какое-то из предприятий не станет придерживаться этих норм, оно будет немедленно закрыто.

Кроме того, для предотвращения проблем с мигрантами и ростом преступности в Москве будет увеличено количество полицейских патрулей и сотрудников Росгвардии. Кафе, рестораны и кинотеатры останутся закрытыми для посетителей.

Напомним, что с 12 мая в России официально должны быть ослаблены ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Многие российские граждане уже устали от самоизоляции и с нетерпением ждут возможности вернуться на работу. В то же время глава государства Владимир Путин заявил, что губернаторы различных регионов РФ должны учитывать рекомендации Роспотребнадзора во время снятия ограничений на фоне пандемии COVID-19, отмечает Nation News.