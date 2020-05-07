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12 мая не для Москвы: Собянин ужесточил самоизоляцию
07 мая 2020, 13:10 • 76 • Политика
Собянин рассказал, как изменится жизнь в Москве с 12 мая, когда в России должны быть ослаблены меры самоизоляции. По его словам, количество полицейских патрулей в столице будет увеличено, кафе и рестораны останутся закрытыми, а на открытых предприятиях введут более жёсткие меры санитарного контроля.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об изменениях, которые ожидают жителей столицы России с 12 мая. Прежде всего он отметил, что снижения уровня самоизоляции не будет.
По словам Собянина, большое количество выявленных в Москве носителей коронавируса связано с кратным увеличением тестирования жителей столицы на наличие COVID-19. Это позволяет выявлять больных на ранней стадии и предотвращать печальный исход. Но это также говорит о том, что снижать уровень самоизоляции пока нельзя.
Он добавил, что если какое-то из предприятий не станет придерживаться этих норм, оно будет немедленно закрыто.
Кроме того, для предотвращения проблем с мигрантами и ростом преступности в Москве будет увеличено количество полицейских патрулей и сотрудников Росгвардии. Кафе, рестораны и кинотеатры останутся закрытыми для посетителей.
Напомним, что с 12 мая в России официально должны быть ослаблены ограничительные меры, введённые из-за пандемии коронавируса. Многие российские граждане уже устали от самоизоляции и с нетерпением ждут возможности вернуться на работу. В то же время глава государства Владимир Путин заявил, что губернаторы различных регионов РФ должны учитывать рекомендации Роспотребнадзора во время снятия ограничений на фоне пандемии COVID-19, отмечает Nation News.
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