Жительница Севастополя 1955 года рождения признана виновной в государственной измене за передачу составляющих гостайну сведений Главному управлению разведки Минобороны Украины. Севастопольский городской суд приговорил её к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима. Россиянку задержали в ноябре 2019 года. Как сообщали в ФСБ, она собирала секретные сведения военного характера. При этом в Госдуме тогда утверждали, что женщина служила на Черноморском флоте как гражданское лицо.

Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии местную жительницу 1955 года рождения, признав её виновной в государственной измене за передачу секретных сведений главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Заседание по делу состоялось 24 марта. В ходе процесса было установлено, что представитель иностранного государства привлёк гражданку РФ к негласному сотрудничеству с ГУР украинского Минобороны. Так, уроженка Бахчисарая выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота. В частности, речь идёт о данных, которые раскрывают сроки действия позывных, частот и ключей, индексов радиостанций, ключей к таблицам радиопозывных.

Как указали в суде, вся эта информация составляет государственную тайну, передача которой могла быть использована в ущерб безопасности Российской Федерации.

«Приговором Севастопольского городского суда гражданка Д. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, и ей назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, с ограничением свободы на один год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах содержались содержащие гостайну сведения.

Как считает зампредседателя движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов, суд «учёл тяжесть вины» женщины. По его словам, некоторые жители Крыма, у которых есть контакты на Украине, могут по различным мотивам попытаться воспользоваться ими для совершения преступлений.

«Я не исключаю, что эти люди на идейно-политической или на коммерческой основе пытаются предоставлять или каким-то образом вести враждебную деятельность в отношении России», — цитирует его РИА Новости.

Российские информационные агентства со ссылкой на источники указали, что арестованной якобы оказалась севастопольская пенсионерка Галина Довгополая.

Сообщается, что её задержали в Севастополе ещё в ноябре 2019 года. Тогда в пресс-центре Федеральной службы безопасности указывали, что гражданка РФ была завербована спецслужбами Украины и осуществлял сбор секретных сведений военного характера. При этом депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик утверждал, что задержанная служила на Черноморском флоте как гражданское лицо.

«Взять на крючок одного из сотрудников или гражданских специалистов флота для украинской разведки — большая удача. Но хочу заметить, что российские спецслужбы ведут огромную контрразведывательную работу», — говорил он.

Случаи задержания граждан, сотрудничающих со спецслужбами Украины

16 марта сотрудники ФСБ задержали Владислава Есипенко, который занимался «разведывательно-подрывной деятельностью». Мужчина признался, что работал на спецслужбы Украины. При этом он хранил в своём автомобиле самодельное взрывное устройство. Было возбуждено уголовное дело. Впоследствии задержанный сообщил, что также работал на один из проектов финансируемого Вашингтоном «Радио Свободы»*.

«Было редакционное задание проекта — снять дом Зеленского в Ливадии. Я снял это», — заявлял он в эфире телеканала «Крым 24».

При этом созданная на Украине так называемая «прокуратура Автономной республики Крым и Севастополя» сообщила о возбуждении уголовного дела против ФСБ по факту «незаконного лишения свободы» Есипенко.

В июле 2020 года в Севастополе задержали военнослужащего Черноморского флота за государственную измену в пользу Украины.

В июне того года по подозрению в передаче секретных данных Службе безопасности Украины задержали начальника районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.

В апреле 2020-го сотрудники ФСБ пресекли на территории Крыма деятельность представителей ГУР Минобороны Украины, которые планировали теракты и похищение информации, содержащей гостайну. Агентурную группу завербовал и курировал начальник херсонского подразделения украинской военной разведки полковник Олег Ахмедов 1975 года рождения. В её состав входила военнослужащая Вооружённых сил России — она подозревается в выдаче в 2017—2018 годах в военной разведке Украины данных, составляющих гостайну — а также гражданин Украины, занимавшийся шпионажем по заданию украинской спецслужбы.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.