1179 пациентов скончались: в России выявлено более 39 тыс. новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки было выявлено 39 165 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число отмечено в Москве (4975), Московской области (3297) и Санкт-Петербурге (2551). За это время полностью выздоровели 26 806 человек, 1179 пациентов скончались.

В России за прошедшие сутки было выявлено 39 165 новых случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее число заразившихся отмечено в Москве (4975), Московской области (3297) и Санкт-Петербурге (2551).

За это время полностью выздоровели 26 806 человек, 1179 пациентов скончались.

Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 достигло 8 795 095. С начала пандемии в России выздоровели 7 561 978 человек, умерли 246 814 пациентов.

По данным Роспотребнадзора, в стране уже было проведено более 212,9 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса.

Напомним, в России указом президента Владимира Путина дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими с сохранением заработной платы с целью замедлить распространение COVID-19. В столице и ряде регионов в период нерабочих дней действуют дополнительные ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом.

При этом власти субъектов РФ имеют право продлевать режим нерабочих дней, а также ужесточать либо смягчать действующие ограничения, исходя из эпидемиологической обстановки.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что ситуация с COVID-19 в столице позволяет не вводить дополнительные нерабочие дни после 7 ноября.

«Динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжёлой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — отмечал градоначальник.

Вместе с тем он напомнил, что в городе будут действовать ранее принятые меры борьбы с инфекцией, такие как самоизоляция для пожилых граждан и перевод на дистанционную работу 30% сотрудников столичных компаний. Музеи и театры будут принимать посетителей только по QR-кодам.

Решение не продлевать режим нерабочих дней уже приняли власти ряда российских регионов. Так, о возвращении к обычному режиму работы сообщили власти Псковской области — при этом в регионе сохраняется система QR-кодов, без которых запрещено посещать объекты общепита, аквапарк, бассейны, фитнес-центры, культурные мероприятия, музеи, библиотеки и другие развлекательные организации.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

О завершении режима нерабочих дней сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В Самарской и Ульяновской областях, Мордовии и Чечне с 8 ноября также возобновляется прежний режим работы, но сохранится ряд ограничений, в том числе система QR-кодов.

О решении не продлевать нерабочие дни также заявило руководство Тамбовской и Астраханской областей, Дагестана и Карелии.

Между тем правительство Камчатского края на фоне ситуации с коронавирусом в регионе объявило о продлении действия системы QR-кодов для посещения ряда объектов общепита и культуры до конца ноября.

«Принято решение о продлении действия системы QR-кодов для предприятий общественного питания и учреждений культуры», — сказано на сайте регионального правительства.

Также в регионе с 23 ноября вводится запрет на осуществление пассажирских перевозок по межмуниципальным маршрутам воздушным и наземным транспортом граждан без предъявления ими документа, удостоверяющего личность, и сертификата о вакцинации либо перенесённой инфекции.

В Забайкальском крае с 8 ноября попасть в кафе и рестораны можно будет только при наличии у посетителей QR-кода о вакцинации. Мера будет действовать также в крупных торговых центрах и на предприятиях бытовых услуг. Несовершеннолетние не смогут посетить кафе, ТЦ, музеи, кинотеатры, цирки, зоопарки, аттракционы даже в сопровождении взрослых.

«Во всём регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры», — заявил вице-премьер краевого правительства Александр Бардалеев.

Тем временем специалисты Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и госпиталя в Коммунарке внесли новый симптом в список распространённых кожных проявлений COVID-19.

«В частности, «ковидные пальцы» — участки покраснения и отёка кончиков пальцев рук и ног, на которых располагаются пузырьки и гнойнички, что в совокупности напоминает картину обморожения», — сообщает газета «Известия».

Как уточняет издание со ссылкой на специалистов, около 20% пациентов, заболевших коронавирусом, имеют кожные симптомы.