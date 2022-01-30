113 122 новых случая: за сутки в России госпитализировали 14 570 пациентов с COVID-19

В России за минувшие сутки были госпитализированы 14 570 человек с коронавирусной инфекцией. Суточный прирост числа заболевших COVID-19 в целом по стране — 113 122. Полностью выздоровели за это время 30 010 человек, скончались — 668. В оперштабе по борьбе с коронавирусом добавили, что новый штамм «омикрон» зафиксирован в 78 регионах РФ.

В России за минувшие сутки были госпитализированы 14 570 человек с коронавирусной инфекцией — в оперштабе по борьбе с коронавирусом отметили, что этот показатель увеличился на 3,7% по сравнению с предшествующим днём.

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 113 122. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (26 488), Санкт-Петербурге (14 939) и Московской области (10 725).

Полностью выздоровели за это время 30 010 пациентов, 668 человек скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 11 615 779.

В оперштабе добавили, что новый штамм коронавируса «омикрон» зафиксирован уже в 78 регионах страны.

В частности, первые десять случаев заражения «омикроном» были выявлены на территории Камчатского края. Завотделением анестезиологии и реанимации городской больницы №2 Петропавловска-Камчатского Олег Гайдук отметил, что при заболевании данной разновидностью вируса могут наблюдаться «некоторые нюансы», такие как першение в горле, в отличие от прежней вариации вируса, которому были свойственны высокая температура и сухой кашель.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по данным на 28 января в Москве было зафиксировано 2514 случаев инфицирования «омикроном». Отмечается, что 2014 человек из числа заболевших не выезжали за пределы страны, 500 случаев являются завозными.

Между тем директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал появление штамма коронавируса NeoCoV. По его словам, образование этой разновидности связано с постоянно происходящими мутациями вирусов.

«В тех странах, где уровень секвенирования порядка 100 тыс. и более в месяц, всегда будут выявляться новые варианты», — сказал Гинцбург.

РИА Новости

© Андрей Сорокин

Врач-вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетёсов предположил, что нынешняя волна COVID-19 в России может продлиться от двух до четырёх месяцев.

«Конечно, может случиться так, что мы всё-таки быстро провакцинируемся и задавим вирус, но надо готовиться к худшему. У нас в стране коллективный иммунитет пока ещё очень мал — меньше 60%», — сказал специалист.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что за прошедший год смертность в России возросла на 15,9% из-за распространения COVID-19.

«В целом за 2021 год смертность возросла на 15,9%, при этом прирост смертности связан исключительно с избыточной смертностью от COVID-19», — цитирует РИА Новости Голикову.

В свою очередь, главврач инфекционной больницы №40 Денис Проценко рассказал о высокой нагрузке на первичное амбулаторное звено из-за распространения омикрон-штамма.

«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится «омикрон», является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено», — написал он в своём Telegram-канале.

Проценко отметил, что в ситуации с «омикроном» фиксируется относительно лёгкое течение заболевания, а госпитализация «растёт не столь взрывными темпами». Основное количество пациентов лечатся у терапевтов, уточнил он.

Глава НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России Геннадий Сухих отметил, что течение коронавируса у беременных в среднем стало легче в первом месяце 2022 года. Он также напомнил, что вакцинация беременных антикоронавирусной вакциной «Спутник V» возможна с 22-й недели срока.

Также в пятницу глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе переговоров со своей аргентинской коллегой Карлой Виссотти обсудил эффективность российской вакцины «Спутник V» против омикрон-штамма коронавируса. Помимо этого, Мурашко рассказал о вакцинации детей и подростков в России.

«Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виссотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», — говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем президент Аргентины Альберто Фернандес в интервью RT рассказал, что призывал всех европейских лидеров во время встречи «Большой двадцатки» поскорее одобрить российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», результаты действия которой «более чем впечатляющие». Фернандес отметил, что Аргентина оказалась среди стран с «самым высоким ритмом вакцинации, когда вакцин не хватало».

«И это во многом благодаря поддержке со стороны России. К тому же мы говорим о вакцине высочайшего качества. Она очень нам помогла. На встрече «Большой двадцатки» я сказал всем европейским лидерам, что нужно поскорее одобрить «Спутник V» и что, если им нужны доказательства эффективности, то я перед ними. Я трижды вакцинирован «Спутником». Результаты более чем впечатляющие», — заявил Фернандес.