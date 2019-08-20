«112 Украина» отреагировал на данные об уголовном деле против канала

«112 Украина» прокомментировал сообщения украинских СМИ о возбуждении СБУ уголовного дела в отношении телеканала с целью ареста его имущества и передачи другому владельцу.

«Международный редакционный совет телеканала требует от высшего руководства государства и от правоохранительных органов Украины, в частности от президента Украины, генерального прокурора и председателя Службы безопасности, срочно прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что за уголовным производством против «112 Украина» стоит глава офиса президента Андрей Богдан», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте телеканала.

Телеканал также призвал украинское правительство «подтвердить свою приверженность свободе слова и другим демократическим ценностям» и отреагировать на враждебные действия и угрозы в адрес «112 Украина».

Редакционный совет заявил о готовности вынести вопрос о возможном «рейдерском захвате» телеканала на обсуждение делегацией от Европарламента в парламентский комитет ассоциации ЕС — Украина.

«Преследование телеканала «112 Украина» может стать причиной громкого международного скандала... информация... будет донесена до главных европейских и международных организаций... направлена ​​в иностранные дипломатические представительства на Украине», — подчеркнули сотрудники канала.

Ранее издание «theБабель» со ссылкой на источники сообщило, что СБУ возбудила дело в отношении «112 Украина» о противодействии законной хозяйственной деятельности.

По информации издания, инициатором возбуждения данного уголовного дела является Андрей Богдан, который намерен «получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука».

13 июля здание «112 Украина» было обстреляно из гранатомёта, в результате инцидента никто не пострадал. Произошедшее было квалифицировано как теракт.