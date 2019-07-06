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Зеленский пообещал решить вопрос «Северного потока — 2» через Трампа
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11 врагов «Северного потока — 2»: Теперь и Зеленский

06 июля 2019, 23:39  •  34 • В мире
Владимир Зеленский считает, что проблему «Северного потока — 2» может решить только Дональд Трамп. Царьград составил список противников газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря
Автор:
Гасанов Камран
Во время предстоящего визита в Вашингтон Владимир Зеленский кроме иных вопросов собирается обсудить с Дональдом Трампом и «Северный поток — 2». Украинский президент уверен, что только его американский коллега сможет остановить строительство газопровода.
«Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины», — сказал Зеленский. Решить в пользу Украины — значит, заблокировать. Новый украинский президент не сильно отличается от Петра Порошенко и тоже намерен остановить «Северный поток — 2», который минимизирует транзитную роль Украины в поставках российского газа в Старый Свет.
Зеленский верит только Трампу
О намерении Зеленского блокировать проект впервые стало известно во время его первого зарубежного визита. В Брюсселе — столице НАТО и ЕС — он поблагодарил президента Польши Анджея Дуду за готовность «противодействовать» строительству «Северного потока — 2».
Почему именно на Трампа возлагает шансы Зеленский? Потому что другие сильные мира сего — Ангела Меркель и Эммануэль Макрон — не справятся. Задействованные в прокладке трубы немецкий и французский бизнесы будут оказывать на канцлера и президента давление.
Трампу не нужны советы
Надо сказать, призывы со стороны нового руководителя в Киеве для хозяина Овального кабинета не столь важны. Ведь Трамп и сам заинтересован в замораживании проекта. Он уже не раз критиковал Меркель за то, что она превращает Германию в «заложника» России. Глава Белого дома видит угрозу в расширении поставок российского газа, ибо намерен заместить его американскими сланцами.
Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В унисон с Конгрессом
Хотя по многим вопросам Конгресс воюет с президентом США, как, например, в теме санкций против Ирана или Северной Кореи (первые законодатели хотят отменить, вторые — сохранить), в данном конкретном случае их мнения совпадают. 27 июня Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил законопроект, предполагающий санкционирование «Северного потока — 2». Такие же меры готовятся против другого российского проекта — «Турецкого потока».
Под санкции, если они будут приняты, подпадут лица, причастные к «продаже, аренде, предоставлению» судов для прокладывания российских труб. Их активы будут заморожены, а въезд в США — запрещён. Учитывая, что в проекте участвуют и европейские компании, урон будет нанесён и странам ЕС.
«Ассистенты» из Европарламента
В деле блокирования российского газопровода Конгрессу готовы ассистировать их коллеги из Брюсселя. «Газопровод "Северный поток — 2" усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, ставит под угрозу внутренний рынок ЕС и не соответствует положениям энергетической политики ЕС и её стратегическим интересам, поэтому должен быть остановлен», — говорилось в мартовском докладе Европарламента.
Немецкие «Зелёные»
Отдельным политическим пластом в списке «врагов "Северного потока — 2"» нужно выделить европейских зелёных, которые по итогам последних выборов в Европарламент серьёзно прибавили. Неплохие шансы у них и в Германии, где в 2021 году пройдут парламентские выборы. Пару лет назад депутат Бундестага «Союз 90/Зелёные» Омид Нурипур потребовал от Меркель положить конец проекту, чтобы остановить военную операцию России в Сирии.
Дания не даёт разрешение
Палки в колёса «Северному потоку — 2» ставит и один из близких союзников США в Европе. Дания, через чьи территориальные воды в районе острова Борнхольм должен пройти трубопровод, до сих пор не дала разрешение на укладку.
В Копенгагене отказ объясняют экологическими соображениями, но в Nord Stream 2 уверены, что датские власти специально затягивают с решением, чтобы подорвать доверие инвесторов. Отказ датчан обернётся убытками, но не сорвёт «Северный поток — 2», потому что трубу можно проложить и в обход Борнхольма.
Польша боится усиления Германии
Позицию Украины разделяют и в соседней Польше. Кроме Анджея Дуды открыто о своей позиции говорили и в польском правительстве. В январе на экономическом форуме в Давосе премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» представляет угрозу стабильности в регионе.
Мотивов для противодействия у Варшавы три: страх лишиться транзитных привилегий, поддержка антироссийской риторики Украины, стремление заместить российский газ американским через строительство СПГ-терминалов в Польше и страх усилить Германию, которая после завершения «Северного потока — 2» превращается в европейский газовый хаб.
Литва, Латвия и Эстония
Приблизительно по тем же мотивам «Северный поток» стремятся остановить три прибалтийских «вассала» Соединённых Штатов: Литва, Латвия и Эстония. Бывший литовский президент Даля Грибаускайте назвала проект политическим, ничего не имеющим общего с экономикой.
Борис Джонсон
Список недругов замыкает Борис Джонсон — возможно, следующий премьер-министр Великобритании. В мае он раскритиковал намерение немцев продвигать «Северный поток — 2», который якобы поставит европейских потребителей в зависимость от «зловредного российского государства» и приведёт к установлению монополии Москвы на рынке ЕС. Хотя Джонсон не использовал слово «блокировать», он сказал о совпадении своей позиции с украинской.
Б. Джонсон. Фото: www.globallookpress.com
Самый опасный из «11 врагов»
Строительство «Северного потока — 2» с двумя нитками трубопровода совокупной мощностью 55 млрд кубометров газа в год должно завершиться в этом году. Газопровод проходит через воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Из обозначенного списка в «11 врагов» никто напрямую не может сорвать проект. Последнее слово, даже с учётом поправок в газовую директиву ЕС, за Германией. Меркель за «Северный поток — 2» держится. Из противников газопровода наибольшую опасность представляют США. Если они решатся на санкции, то участвующие в «Северном потоке — 2» европейские ТНК — немецкие Wintershall и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Royal Dutch Shell — могут передумать.

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