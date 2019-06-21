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11 тысяч человек в сутки идут через границу: В Крыму стало больше украинских туристов

21 июня 2019, 17:54  •  33 • В России

С наступлением курортного сезона в Крыму увеличилось количество туристов из Украины. В сутки крымско-украинскую границу пересекают 11 тысяч человек и до полутора тысяч машин. Такие данные приводит крымское пограничное управление ФСБ.

- Наибольшее число пересекающих госграницу приходится на предпраздничные, предвыходные и выходные дни. В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В Погрануправлении уточнили, что приняты дополнительные меры по осуществлению пропуска людей и транспорта. Задействованы все транспортные и пешеходные направления, при необходимости используется реверсное оформление (см. СПРАВКА «КП»)

Напомним, во время майских праздников, украинско-крымская страница буквально зашкаливала по количеству пересекающих ее людей. Глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что с 1 по 12 мая майские количество отдыхающих в Крыму украинцев увеличилось в три раза. В день границу полуострова с Украиной пересекают в среднем больше 10 тысяч украинцев.

- Многие надеются, что поездку в Крым теперь не надо будет скрывать. Это касается как ведущих политиков Украины, которые известны далеко за пределами своей страны, так и простых граждан Украины. Тем более, что Крым для украинцев хорошо известен. За эти пять лет все установили обновленные российские адреса, контакты, телефоны. Некоторые не скрывают того, что у них на полуострове есть недвижимость, - рассказал глава комитета.

Даже депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич побывал в Крыму на отдыхе и выложил фото в соцсети. Он вместе с женой посетил Ялту, Армянск и другие места Крыма и сказал, что «сердце в это время сжалось не раз».

СПРАВКА «КП»

Реверсное оформление - регулирование входящего и выходящего потока через границу таким образом, чтобы не образовывалась пробка. Если больше людей пересекают границу в сторону Украины, пограничники задействуют дополнительные силы для их оформления. Если же больше туристов идут в сторону Крыма из Украины, реверсный способ регулирует этот поток.

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