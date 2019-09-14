11 сентября по-саудовски? Атака беспилотников вызвала взрывы и пожар на крупнейшем НПЗ в мире в Саудовской Аравии - СМИ

Всего атаке дронов подверглись два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии — крупнейший НПЗ в мире, который принадлежит компании Saudi Aramco и находится на месторождении в Абкайке, и ещё один объект в Хурайсе.

После атаки беспилотников на заводах начались пожары и произошли несколько взрывов. В настоящее время возгорания удалось локализовать, сообщает Reuters. Власти королевства заверили, что экспорт нефти не будет остановлен из-за произошедшего.

Предполагается, что за атакой могут стоять йеменские хуситы. Государственный нефтяной гигант поддерживает участие Саудовской Аравии в международной операции в Йемене. Коалиция исламских государств обвиняет хуситов в подготовке терактов при поддержке Ирана, в Тегеране отрицают все обвинения.

"Если это дело рук хуситов, то саудовско-йеменское проитивостояние вышло на принципиально новый уровень. И далеко не в пользу Саудовской Аравии", - отмечает в твиттере журналист-международник сирийского происхождения Аббас Джума, сравнивая произошедшее с террористической атакой 9/11 в Нью-Йорке.

Ранее хуситы уже атаковали месторождения и НПЗ в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. В ответ Саудовская Аравия разбомбила объекты на севере Йемена.

Вооружённый конфликт продолжается с 2014 года.

Фото: скриншот twitter/IBN_MOHAMMAD