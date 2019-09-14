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11 сентября по-саудовски? Атака беспилотников вызвала взрывы и пожар на крупнейшем НПЗ в мире в Саудовской Аравии - СМИ

14 сентября 2019, 17:24  •  34 • Политика
После атаки беспилотников на саудовском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, и произошло несколько взрывов, выяснили СМИ. Официальные власти королевства подтвердили, что крупнейший НПЗ в мире был обстрелян с воздуха. Журналист-международник задается вопросом, было ли это 11 сентября 2001 года по-саудовски.
Всего атаке дронов подверглись два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии — крупнейший НПЗ в мире, который принадлежит компании Saudi Aramco и находится на месторождении в Абкайке, и ещё один объект в Хурайсе.
После атаки беспилотников на заводах начались пожары и произошли несколько взрывов. В настоящее время возгорания удалось локализовать, сообщает Reuters. Власти королевства заверили, что экспорт нефти не будет остановлен из-за произошедшего.
Предполагается, что за атакой могут стоять йеменские хуситы. Государственный нефтяной гигант поддерживает участие Саудовской Аравии в международной операции в Йемене. Коалиция исламских государств обвиняет хуситов в подготовке терактов при поддержке Ирана, в Тегеране отрицают все обвинения.
"Если это дело рук хуситов, то саудовско-йеменское проитивостояние вышло на принципиально новый уровень. И далеко не в пользу Саудовской Аравии", - отмечает в твиттере журналист-международник сирийского происхождения Аббас Джума, сравнивая произошедшее с террористической атакой 9/11 в Нью-Йорке.
Ранее хуситы уже атаковали месторождения и НПЗ в Саудовской Аравии с помощью беспилотников. В ответ Саудовская Аравия разбомбила объекты на севере Йемена.
Вооружённый конфликт продолжается с 2014 года.
Фото: скриншот twitter/IBN_MOHAMMAD

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