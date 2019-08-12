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11 признаков: Росфинмониторинг рассказал, как не стать участником преступных схем в сделках с недвижимостью

12 августа 2019, 06:39  •  36 • Политика
Росфинмониторинг назвал 11 признаков из трех категорий, как распознать преступные схемы с недвижимостью.
Росфинмониторинг составил список признаков, по которым можно определить преступные схемы в сделках с недвижимостью.
В документе названы детали, которые свидетельствуют о том, "что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является отмывание доходов, полученных преступным путем".
Признаки делятся на три группы: подозрительное поведение клиента, особые условия расчета или же самих условий сделки.
Основные признаки:
• клиент ведет себя чересчур скрытно, на большинство вопросов отвечает неопределенно;
• клиент просит упростить или ускорить процедуру сделки, но не хочет называть соответствующие причины;
• клиент пытается скрыть личность истинного покупателя или продавца;
• в сделке используются ошеломляюще крупные суммы наличных денег;
• сделка финансируется третьим лицом с зарубежным счетом;
• элитную недвижимость покупает человек, проживающий в другом регионе России или стране;
• стоимость покупки не соответствует рыночной стоимости объекта;
• короткие сроки сделки;
• в сделке участвуют покупатели и продавцы "нетипичной для данного вида сделок возрастной или социальной группы";
• родственная, служебная или предпринимательская аффилированность участников сделки;
• обмен недвижимостью между клиентами без доплат.
Информация предоставлена РБК.

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