11 признаков: Росфинмониторинг рассказал, как не стать участником преступных схем в сделках с недвижимостью

Росфинмониторинг составил список признаков, по которым можно определить преступные схемы в сделках с недвижимостью.

В документе названы детали, которые свидетельствуют о том, "что действительной целью сделки с недвижимым имуществом является отмывание доходов, полученных преступным путем".

Признаки делятся на три группы: подозрительное поведение клиента, особые условия расчета или же самих условий сделки.

Основные признаки:

• клиент ведет себя чересчур скрытно, на большинство вопросов отвечает неопределенно;

• клиент просит упростить или ускорить процедуру сделки, но не хочет называть соответствующие причины;

• клиент пытается скрыть личность истинного покупателя или продавца;

• в сделке используются ошеломляюще крупные суммы наличных денег;

• сделка финансируется третьим лицом с зарубежным счетом;

• элитную недвижимость покупает человек, проживающий в другом регионе России или стране;

• стоимость покупки не соответствует рыночной стоимости объекта;

• короткие сроки сделки;

• в сделке участвуют покупатели и продавцы "нетипичной для данного вида сделок возрастной или социальной группы";

• родственная, служебная или предпринимательская аффилированность участников сделки;

• обмен недвижимостью между клиентами без доплат.

Информация предоставлена РБК.