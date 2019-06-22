11 лет независимости: Как живёт Южная Осетия без Грузии

Автор:

Гасанов Камран

Наше путешествие в Цхинвал началось в аэропорту Владикавказа. Другим путём в непризнанную Республику Южная Осетия (РЮО) попасть невозможно. Граница с грузинской стороны закрыта, а с территорией России РЮО соединяет одна-единственная дорога. Её ещё называют «дорогой жизни».

Ключевой элемент магистрали Транскам — Рокский тоннель длиной почти в четыре километра. Он проложен внутри Главного Кавказского хребта. Наш водитель говорит: «Если бы не было этого тоннеля, Южная Осетия никогда бы не стала независимой». Грузины долгое время препятствовали прокладке автотрассы и хотели, чтобы осетины ездили в Цхинвал через Тбилиси, делая крюк в 600 км. Поэтому прямой путь между разделённым осетинским народом появился лишь в 1980-х.

Граница России и Южной Осетии. Фото: Телеканал «Царьград»

На границе

От Владикавказа до Цхинвала примерно два часа езды. В Северной Осетии летом очень жарко, и это усиливается влажностью. Но как только мы достигаем границы, воздух становится сухим и с приятным ветром. Чувствуется прохлада и свежесть. Первая наша остановка — российский КПП. С паспортом РФ проверка занимает не больше пяти минут, но так как в нашей делегации были ещё три сирийца, оформление затянулось ещё на 15. Участие сирийцев неслучайно — год назад их страна признала независимость Южной Осетии.

На южноосетинской стороне тоже есть КПП: всё-таки самостоятельное государство. Но там пропускают быстро — доверяют профессионализму российских пограничников. В целом трафик на границе низкий. «На глаз» — автомобилей десять по одну и другую стороны.

По словам наших гидов, в августе 2008 года недалеко от этого КПП шли ожесточённые бои. Михаил Саакашвили отправил сюда вертолёты и истребители. У южноосетин авиации не было. На помощь пришли российские миротворцы. Недалеко от этого места у подножья горы огромными буквами написано: «Спасибо, Россия». В РЮО не устают повторять, что без российских военных Грузия её уничтожила бы.

Испытание не для слабонервных

Если до КПП мы ехали по более-менее ровной дороге, то после — сплошные виражи. Через каждые 50-100 метров — крутые повороты. О книге и телефоне можно забыть. Ремня недостаточно, нужно ещё держаться за ручку, чтобы не обнять на очередном повороте соседа. Отвлечься от экстрима помогали прекрасные виды гор, не уступающие по красоте швейцарским Альпам.

Южная Осетия так напоминает об австрийском Зальцбурге. Фото: Телеканал «Царьград»

До Цхинвала мы совершили ещё одну остановку — у минерального источника. Таких источников в Южной Осетии сотни, и каждый из них по-своему уникален. Они отличаются по температуре, газированности и содержанию железа. Наряду с горами лечебная вода — главное природное богатство республики.

Охота за иностранцами

По прибытии в Цхинвал нас ждала группа местных журналистов, которая «охотилась» за нами все три дня пресс-тура. Такое внимание показывает, какое значение для них имеют иностранные СМИ. Присутствие Царьграда и трёх сирийских информагентств — ещё один кирпичик для выведения Южной Осетии из информационной блокады, повторял иранский журналист и организатор пресс-тура Хаял Муаззин.

Журналистка местного телевидения берёт интервью у организатора пресс-тура в Южную Осетию, иранского журналиста Хаяла Муаззина. Фото: Телеканал «Царьград»

Хотя предстояло провести много встреч, первые минуты в Цхинвале оказали наибольшее впечатление. Как только я поднял с местными журналистами вопрос о «нормализации» отношений с Грузией, почувствовал раздражение. Для Южной Осетии это больная тема. Грузия у населения Южной Осетии ассоциируется с войной, кровью и агрессией. События августа 2008-го затронули практически каждую семью. Журналистка Стелла рассказала, что их дом был полностью разрушен грузинскими снарядами, и пришлось пять лет жить в съёмной квартире, пока администрация города не предоставила другое жильё.

Кавказское гостеприимство

Осетины — очень гостеприимный и терпеливый народ. Но в то же время они прямолинейные и воинственные. «У нас нет двойственности: либо ты друг, либо враг», — сказал госсоветник президента по внутренней политике Сослан Кокоев. Южные осетины свою страну называют Иристон (страна народа «ира») или Алания. Себя считают потомками древних аланов — кочевых племён скифо-сарматского происхождения, занявших к IV веку территории от прикаспийских степей до Крыма. Осетинский язык относится к иранской языковой группе, поэтому персов, курдов, таджиков, пуштунов и талышей называют братскими народами.

Хотя воспоминания о войне ещё свежи, по самому городу Цхинвал это едва заметно. Ведётся строительство, дороги нуждаются в ремонте, но следов разрушений практически не осталось. Восстановили почти всё. Главным местом, напоминающим о войне, остаётся «Музей сожжённых душ» в селе Тбет, куда свезли раздавленные грузинскими танками автомобили, и воткнутая в землю башня грузинского танка на пересечении Московской и Привокзальной улиц.

Попавшие в засаду грузинской армии люди в августе 2008-го были раздавлены танками. Среди погибших были женщины и дети. Фото: Телеканал «Царьград»

Встреча на рынке

Единственное, что бросается в глаза, — безлюдность. Во время войны многие жители уехали: осетины в Россию, грузины в Грузию. В республике проживает 40 тысяч человек — вдвое меньше, чем население Лефортовского района Москвы. Здесь все друг друга знают. На улицах Цхинвала можно случайно встретить какого-нибудь министра. Так, на центральном рынке с нами поздоровался человек крепкого телосложения в спортивной форме. Как выяснилось позже, это вице-премьер Геннадий Бекоев. Он пришёл с сыном за продуктами. В отличие от других стран, здесь чиновники не прячутся за заборами своих вилл, а живут с народом.

Вице-премьер РЮО Геннадий Бекоев заглянул на рынок купить помидоров и зелени. Фото: Телеканал «Царьград»

На следующий день мы отправились в Университет Цхинвала. Это современный вуз с оборудованными аудиториями, роскошным актовым залом. «Это один из древнейших институтов Кавказа», — хвастается ректор Вадим Тедеев. Главные специальности — лингвистика, юриспруденция и биология, но ввиду «растущего геополитического значения» Южной Осетии всё больше внимания уделяется международным отношениям и журналистике. Из иностранных языков студенты изучают английский и немецкий. «Почему немецкий?» — поинтересовался я. «Советская традиция, надо знать язык врага», — ответил ректор.

В Университете Цхинвала есть свой музей фауны. Фото: Телеканал «Царьград»

Кузница чемпионов

Ещё одним предметом гордости «иристонцев» является спорт. Осетия — кузница спортсменов, рассказала советник президента по информационной политике Элина Марзоева. Тренер национальной сборной России по футболу Станислав Черчесов и его подопечный Алан Дзагоев, главный тренер России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев — все они осетины. Четыре года назад Алина Кабаева построила в Цхинвале современный спортивный комплекс. Сам глава РЮО Анатолий Бибилов — тоже профессиональный спортсмен, в 1988-м стал чемпионом Рязанского училища ВДВ по армейскому рукопашному бою. Говорят, что генерал Бибилов — лучший стрелок в стране и иногда вытаскивает чиновников на стрельбище. Грузия больше не угрожает, но к войне должен быть готов каждый.

В Южной Осетии подрастают свои «Алины Кабаевы». Фото: Телеканал «Царьград»

Нам довелось также увидеть национальный ансамбль «Симд». Осетины — народ творческий. Однако даже в их национальном хоре и танцах ощущается воинственность. Жёсткие движения танца и мощный голос в пении как бы выражают готовность противостоять внешнему врагу.

Тост за единого Бога и крещение Сталина

Третьей чертой «иристонцев» является религиозность. В маленькой республике расположено 12 тысяч церквей. В одной из них, в высокогорном селе Джер, что на высоте почти три километра, крестили Сталина. К Иосифу Виссарионовичу в Южной Осетии особое отношение. Его или любят, или ненавидят. Любят за то, что «он — осетин». Ненавидят за то, что «подарил Южную Осетию Грузии». Кокоев рассказывал, что Сталин был хилым мальчиком, правая рука у него не работала. Однажды Сосо привезли в эту церковь и принесли жертву, чтобы он исцелился.

По рассказам местных, восхождение «хилого мальчика» Иосифа началось именно в этой церкви. Фото: Телеканал «Царьград»

Этот родившийся в нищете больной и практически недееспособный ребёнок вырос и завоевал весь мир,

— заметил Кокоев.

Православие в Осетии имеет свой национальный колорит и тесно переплетено с языческими традициями. Здесь чтят святого Георгия Победоносца, олицетворяющего собой одновременно православного мученика и божество Нартского эпоса Уастырджи. В Южной Осетии сохранился обряд жертвоприношения и культ дерева. Дерево считают связующим звеном между человеком и Богом. Самый первый тост всегда поднимают «за единого Бога».

«Приняв христианство, мы не отказались от своих традиций», — говорят жители Цхинвала.

Мать всех проблем

За 11 лет после войны с Грузией Южная Осетия проделала большой путь к полноценной независимости. Её признали уже пять государств. Но РЮО предстоит решить ещё множество проблем. Из-за отсутствия качественных дорог и инфраструктуры туризм находится в зачаточном состоянии. Отели строятся, но пустуют. С Владикавказом Цхинвал соединяет лишь одна дорога. В январе этого года из-за обвала скалы прилавки магазинов три недели были полупустыми. Для доставки тяжелобольных у республики нет даже своего вертолёта.

Военные на улицах Цхинвала. Фото: Телеканал «Царьград»

Но матерью всех проблем остаются отношения с Грузией. Из-за блокады Южная Осетия лишается выхода на Турцию, Азербайджан и Армению, которые из солидарности с Грузией тоже не признают РЮО. Выстраивание и укрепление экономических отношений с ними могли бы положительно сказаться на развитии региона.

Власти РЮО своё будущее видят в составе России. Однако Москва, хоть и признала независимость Цхинвала, не спешит воссоединять южных осетин с северными. Этот шаг может стать карт-бланшем для полного разрыва отношений между Россией и Грузией и вступления последней в НАТО. И недавняя провокация в грузинском парламенте подтверждает, что западные спецслужбы не оставляют попыток окончательно рассорить грузин с русскими.