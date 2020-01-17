11 контуженных: военнослужащие США пострадали от удара Ирана

В результате удара Ирана по базе Айн-эль-Асад на территории Ирака 8 января пострадали 11 американских военнослужащих, сообщает портал Defense One. По информации его источников в Пентагоне, на этой неделе их доставили в военный госпиталь в Германии для обследования.

В штабе возглавляемой США операции «Непоколебимая решимость», которая проводится в Ираке и Сирии, подтвердили информацию источников издания.

«Как было заявлено раньше, ни один военнослужащий США не был убит во время нападения Ирана на базу Айн-эль-Асад 8 января. Все же нескольким военным была оказана помощь в связи с симптомами контузии от взрыва, их все еще обследуют», — приводит издание слова официального представителя штаба операции полковника Майлса Кэггинса.

Как отметил представитель пресс-службы Центрального командования США Билл Урбан, слова которого приводит агентство Reuters, пострадавших отправили в Германию и Кувейт. Он заверил, что после выздоровления военнослужащие смогут вернуться в Ирак.

При этом ранее в Пентагоне утверждали, что в результате иранского обстрела авиабазы в Ираке никто из американцев не пострадал.

Отсутствие жертв после удара по базам США в Ираке объяснял иранский генерал Амир-Али Хаджизаде. По его словам, Тегеран совершал ракетные атаки не с целью убить американских солдат. Как пояснил Хаджизаде, Иран стремился нанести ущерб военной машине Вашингтона.

Генерал объявил, что ракетные удары — начало серии атак по американским базам во всем регионе. Он заявил, что настоящей местью за убийство командующего иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани станет изгнание США с территории всего Ближнего Востока.

Ранее о том, что иранский удар по американским базам был сознательно нанесен мимо целей, сообщали СМИ.

Как отмечало издание Welt, военнослужащих США заранее предупредили о будущем обстреле, чтобы они успели укрыться. К тому же большинство ракет упало в стороне от целей. «Больше похоже на предложение мира, чем смертельное наступление. При этом Исламская республика сохранила свое лицо», — обратило внимание издание.

В результате такого нападения базы получили минимальный ущерб и удалось обойтись без жертв. Как предположили в Welt, Тегеран таким образом показывает, что хочет избежать дальнейшей эскалации конфликта и не заинтересован в тотальном противостоянии мировой сверхдержаве.

Иранские военные атаковали американские базы в Ираке 8 января в рамках операции «Мученик Сулеймани». О нападении сообщил помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман. Представитель Пентагона уточнил, что Исламская республика запустила более дюжины баллистических ракет в сторону военных объектов Соединенных Штатов.

Позже издание Rudaw со ссылкой на иракские источники сообщило, что ракетный удар нанес повреждения нескольким истребителям, дислоцированным на авиабазе Эйн-аль-Асад. По другой информации, которую приводил телеканал Al-Hadath, некоторые самолеты были уничтожены.

Вскоре после атаки в иранских СМИ появилась информация, что на базах погибли 80 человек. Но Вашингтон опроверг эти сведения. Сам президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что «все в порядке».

В ходе своего обращения к согражданам он сообщил о намерении американской стороны ввести против Тегерана новые жесткие экономические санкции, которые будут сохраняться до тех пор, пока Иран «не изменит свое поведение».

Глава государства подчеркнул, что США продолжают изучать возможные варианты ответа Исламской республике. В то же время президент заверил, что Вашингтон не будет использовать военную мощь.

Удар Ирана по американским базам стал возмездием за убийство Соединенными Штатами иранского генерала 3 января. Ночью в этот день американцы осуществили спецоперацию, жертвами которой стали Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса. США объяснили атаку тем, что считают их причастными к организации штурма американского посольства в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Протестная акция прошла у диппредставительства Соединенных Штатов после того, как американские войска атаковали объекты шиитской «Катаиб Хезболлы» в Сирии и Ираке.