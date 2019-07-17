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107 на 19: Луганск и Киев договорились об обмене пленными
17 июля 2019, 22:54 • 54 • Политика
Луганск и Киев договорились об обмене пленными. Со стороны ЛНР готовы обменять 19 служащих ВСУ на 107 защитников Донбасса.
На заседании контактной группы в Минске сегодня согласовали процедуру обмена пленными с обеих сторон - как киевской, так и Донбасса. Сообщается, что обмен предполагается в формате "101/50".
На оформление всех необходимых юридических процедур Украина запросила срок в шесть недель. То есть обмен пленниками между сторонами может пройти уже в начале осени.
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова рассказала РИА Новости, что на подконтрольной Киеву территории находится 101 человек, запрашиваемый Донецком, на территории ДНР — 50 человек, разыскиваемых Киевом.
По ее словам, для "процессуальной очистки" этих людей ДНР нужно около месяца.
Омбудсмен отметила, что уточнение списка нужно для того, чтобы избежать ошибок прошлого обмена между сторонами конфликта в Донбассе, когда с украинской стороны были предложены люди, осужденные по уголовным статьям.
"Ни на какие поэтапные обмены мы не согласны", - добавила омбудсмен, напомнив о негативном опыте прошлого обмена, когда последующие этапы были заморожены на 1,5 года.
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