107 голосов за: ПАСЕ подтвердила полномочия делегации из РФ

Полномочия российской делегации на зимней сессии ПАСЕ подтверждены. За соответствующую резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата. В России положительно отозвались о решении парламентариев из Европы, отметив, что обсуждать европейскую повестку без участия России совершенно контрпродуктивно. Как отметили в Госдуме, решение относительно российской делегации говорит о готовности ПАСЕ к диалогу с Москвой.

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердили полномочия российской делегации на зимней сессии.

За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата. Кроме того, в процессе подготовки к проекту резолюции внесли 11 поправок, в том числе пункт, предлагавший не подтверждать полномочия делегации и предусматривавший перенос рассмотрения вопроса на июньскую сессию. Парламентарии проголосовали против обеих поправок.

Ранее глава делегации Украины Мария Мезенцева выступила с предложением оспорить по существу полномочия делегации России. Вслед за этим состоялось голосование, на котором инициатива украинских парламентариев получила поддержку 38 участников заседания из пяти национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в комитет ПАСЕ.

Впоследствии мониторинговый комитет ПАСЕ принял проект резолюции, в которой рекомендовал подтвердить полномочия делегации России. Как рассказал по итогам встречи комитета вице-спикер Госдумы Пётр Толстой, «заседание прошло хорошо».

Комментируя решение о подтверждении полномочий российской делегации, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов обратил внимание на количество проголосовавших против, а также воздержавшихся.

«То есть Россия, во-первых, является крупнейшим европейским государством и обсуждать европейскую повестку без участия России, на мой взгляд, совершенно контрпродуктивно. Во-вторых, Россия входит в число крупнейших доноров организации. Конечно, мы позитивно оцениваем решение», — подчеркнул Морозов в разговоре с корреспондентом RT.

Также депутат, комментируя попытки украинской делегации 25 января оспорить полномочия делегации России, заявил, что такая риторика воспринимается в Европе «как заезженная пластинка».

«Ничего нового не могут предложить в плане своей аргументации, поэтому эта позиция вызывает всё большее раздражение у остальных делегаций», — заключил он.

Глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий отметил, что подтверждение полномочий РФ в ПАСЕ говорит о готовности организации к диалогу.

«Все поправки Украины и стран Балтии с требованиями не ратифицировать мандат российской делегации были провалены подавляющим большинством голосов. Это значит, что ассамблея не идёт и не собирается идти в фарватере агрессивного русофобского меньшинства и готова к диалогу с крупнейшей страной Европейского континента», — написал Слуцкий в своём Telegram-канале.

Как отметил парламентарий, в результате принятого решения Россия сохраняет своё присутствие на площадке и «продолжит последовательно доводить свою позицию до европейских коллег напрямую».

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина назвала положительное решение об участии России в зимней сессии ПАСЕ ожидаемым, отметив конструктивный вклад делегации в работу ассамблеи.

«Наше участие во многих заседаниях связано именно с тем, что Россия всегда предлагает конструктивную повестку, и вывод России из обсуждения вопросов, касающихся современных международных отношений, вопросов безопасности, вопросов решения конфликта, он сейчас накладывается ещё на повестку, связанную с медициной и здравоохранением», — сказала Ерёмина в беседе с RT.

Эксперт отметила, что Россия располагает вакцинами от COVID-19, которые в настоящее время являются одним из важных элементов международного взаимодействия.

«Интересы этих стран связаны с Россией, это и решение энергетического вопроса, и Германия говорит о том, что необходимо взаимодействие и в области медицины, и, в том числе, решить вопрос с вакцинами», — заключила эксперт.

Напомним, что в 2014 году Россия была лишена части полномочий в ПАСЕ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Поскольку полномочия не были возвращены, с 2016 года Россия прекратила участвовать в заседаниях, а позднее сократила взносы в бюджет организации.

К работе в ПАСЕ Россия вернулась в июне 2019 года. Это стало возможным после изменения регламента организации: Москва требовала, чтобы право голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и её органах было неоспоримым.

Впоследствии члены Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-спикером ПАСЕ представителя Госдумы Петра Толстого.