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101 цель, три танка, один вертолёт: что известно об ударе Турции по сирийской армии
11 февраля 2020, 14:39 • 116 • В мире
Турецкие военные нанесли удар по позициям сирийских правительственных сил. Как утверждают в Минобороны Турции, это было сделано в ответ на обстрел вооружённых сил Анкары в Идлибе. Сообщается, что поражена 101 цель, в том числе три танка и один вертолёт. На фоне этих событий в Анкаре прошли переговоры о сирийском урегулировании между российской и турецкой делегациями.
Турецкие военные © ILYAS AKENGIN / AFP
Вооружённые силы Турции поразили 101 цель сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в Идлибе.
Как следует из сообщения Минобороны Турции, были обстреляны 115 целей сирийской армии. В результате поражена 101 цель, в том числе три танка, две артиллерийские позиции и один вертолёт.
Отмечается, что таким образом Анкара ответила на артобстрел со стороны сирийской армии в идлибской зоне деэскалации, в результате которого погибли пятеро турецких военнослужащих и ещё пять получили ранения.
«Турция дала молниеносный ответ на атаки режима (законного руководства САР. — RT) в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону», — отмечается в заявлении оборонного ведомства Турции.
Примечательно, что вскоре после атаки на турецких военных не сообщалось, кто, по мнению Анкары, её произвёл. Впоследствии пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик сказал, что Анкара намерена наносить «ответные удары» по сирийским правительственным войскам.
Отметим, что в тот же день в Анкаре состоялись переговоры между российской и турецкой сторонами. Россию представляли замглавы МИД Сергей Вершинин и спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. 10 февраля они встретились с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом и пресс-секретарём президента республики Ибрагимом Калыном.
Напомним, что российская делегация прибыла в Анкару и провела первый раунд переговоров 8 февраля. По итогам этой встречи было решено продолжить контакты в течение этой недели.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российская сторона не даёт оценок работы, проведённой совместной с Турцией.
«Здесь мы не даём никаких оценок, мы констатируем текст подписанного документа. Здесь нет места для каких-то оценок, здесь нет допусков для трактовок», — сказал он.
Ранее Песков отметил, что переговоры между президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможны, но конкретных планов на их проведение нет.
Ситуация в районе Идлиба
Напомним, что идлибская зона деэскалация — это последний крупный район, находящийся под контролем террористических организаций и боевиков. Для урегулирования ситуации в этом регионе Россия и Турция договорились о совместных действиях, включающих создание наблюдательных постов и совместных патрулей.
Однако боевики в этом регионе не соблюдают договорённости о прекращении огня и совершают попытки развернуть наступление на позиции правительственных сирийских войск. Помимо этого, террористы совершают атаки на мирных жителей и военную базу Хмеймим.
Наиболее сильная эскалация обстановки началась в декабре 2019 года. В российском МИД это связывают с захватом Идлиба террористической организацией «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
По данным внешнеполитического ведомства, организованные группировкой наступления привели к гибели сотен сирийских военных и мирных граждан. Более того, погибли и российские военные специалисты.
«По сути, джихадисты взяли в заложники население идлибской зоны деэскалации и используют его в качестве живого щита», — отмечается в сообщении МИД.
Дамаск активизировал усилия по взятию региона под контроль. В юрисдикцию законного правительства возвращаются населённые пункты и объекты инфраструктуры.
К более динамичным действиям перешла и Турция. Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров в начале февраля, фиксируется развёртывание Анкарой вооружённых сил.
«Поступает информация о развёртывании турецких войск у идлибской зоны, о том, что начинаются боестолкновения между ними и подразделениями сирийской армии», — сказал Лавров в беседе с «Российской газетой».
Лавров также отметил, что турецкая сторона не всегда уведомляет о своих перемещениях российскую, которая, в свою очередь, не может предупредить сирийскую армию. В результате этого между Анкарой и Дамаском возникают столкновения, констатировал министр. За последние семь дней турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии.
В частности, 3 февраля Турция заявила, что в результате обстрела армии САР погибли шестеро военных. В ответ на это Анкара якобы совершила ответный удар, в том числе с применением авиации, в результате чего были убиты 30—35 сирийских военнослужащих. Однако эта информация была опровергнута российским Центром по примирению враждующих сторон и контролем за перемещением беженцем (ЦПВС).
Центр, со ссылкой на данные Минобороны, сообщил, что турецкие ВВС не пересекали границу САР.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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