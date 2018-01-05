100 событий 2017 года из жизни Украины

– МВФ выделил Украине единственный транш – $1 миллиард, ещё один запланированный транш перенесён на 2018 год. Всего Киев за три года получил от Фонда $8,5 млрд, это половина заявленной программой финансирования суммы. Программа заканчивается в 2018 году. По итогам года Украина вернула МВФ больше, чем от него получила – $1,3 млрд.

– Закончилась программа макрофинансовой поддержки Украины Евросоюзом, действовавшая с 2015 года: Киев получил €1,2 млрд из общего объема €1,8 млрд. Прошедший год стал разочарованием – €600 млн европейцы не дали, поскольку Украина не выполнила ряд требований: не сняла мораторий на экспорт леса-кругляка, не узаконила продажу земли сельскохозяйственного назначения, недостаточно подняла тарифы на газ для предприятий и населения, не внедрила антикоррупционный суд и так далее…

– Завершил постмайданную финансовую поддержку киевского режима и Всемирный банк ($5,5 млрд с 2014 года). Финансовое учреждение, по словам его главы, «достигло лимита в кредитовании Украины».

– За 2017 год уровень государственного и гарантированного государством долга Украины увеличился на $6 млрд, до $77 млрд (85% ВВП). Прирост госдолга в месяц составлял $0,5 млрд. Всего после «революции гидности» украинский госдолг вырос на $12 млрд.

– Стокгольмский арбитраж обязал «Нафтогаз Украины» выплатить российскому «Газпрому» $2 млрд долларов за уже поставленный газ, а также оставил без изменения формулу «бери и плати» для 80% объёма годовых контрактных закупок газа, который снижен до 5 млрд кубометров. С 2018 года Украина по решению суда обязана этот объём закупать. В Киеве считают итог Стокгольмского арбитража своей «пэрэмогой», поскольку российский газ обошёлся бы дороже, не будь решения суда. Но в сухом остатке выходит, что деньги сэкономлены виртуальные, а платить придётся – реальные миллиарды.

– Развёрнутая «ветеранами АТО» в 2017 году угольная блокада Донбасса обошлась Украине недёшево. По оценкам замглавы Нацбанка, негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неподконтрольными Киеву территориями оценивается в $1,8 млрд долларов в 2017 году, еще $0,5 млрд долларов Украина потеряет в наступившем 2018 году. Цифры весьма приблизительные, поскольку никто пока не посчитал, во что обошёлся и ещё обойдётся украинцам альтернативный уголёк и последствия остановки электростанций. По словам украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, из-за торговой блокады Донбасса Украина в 2017 году потеряла 1% ВВП.

– При этом из России за 2017 год Украина импортировала угля на сумму $1,5 млрд (56,6% от общего количества), из США – на $682 млн (24,9%), из Канады – на $182,2 млн (6,6%). Доля остальных поставщиков угля украинскому государству составила порядка 12% или $327,6 млн.

– Основным поставщиком топлива для украинских АЭС оставалась российская компания ТВЭЛ; американская корпорация Westinghouse в 2017 году поставляла топливо всего на 3 украинских энергоблока из 15. В 2017 году Государственная инспекция ядерного регулирования Украины выдала разрешение на эксплуатацию топлива Westinghouse ещё на двух блоках.

– С сентября официально заработало в полную силу пресловутое соглашение об ассоциации с ЕС, частично оно вступило в силу с 1 сентября 2014 года, а часть о зоне свободной торговли – с 1 января 2016 года. Теперь украинцам говорят о том, что эффекта нужно подождать лет 7-8.

– По итогам года инфляция выросла не на 8,1% (исходя из этой цифры рассчитывался Госбюджет), а на 13,6%, а ВВП вместо запланированных 3% — всего на 1,8%.

– По данным Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, за 2017 год сало на Украине подорожало на 68%, свёкла – на 58%, морковь – на 57%, свинина – на 37%, а говядина – на 30%. Так выглядит ТОП-5 лидеров роста цен на продукты питания. Регулирование цен на Украине отменено с 1 июля 2017 года.

– Эксперты Международного фонда Блейзера зафиксировали, что в 2017 году общая сумма инвестиций на Украину составила всего $2,5 млрд – это ровно в два раза меньше официально установленного исторического минимума.

– Главными инвесторами Украины в 2017 году стали украинские заробитчане – они за 10 месяцев перечислили на родину порядка $7 млрд. Фактическая сумма выше, поскольку украинская власть с конца 2016 года ввела запрет на российские платёжные системы, что усложнило жизнь гастарбайтерам. К тому же часть тех, кто работает за границей, предпочитает деньги привозить, а не пересылать.

– Благодаря «заробитчанам» удержалась, если это так можно назвать, национальная валюта – гривна только к новогодним праздникам переползла за отметку 28 гривен за доллар (во времена «преступной власти» Януковича доллар колебался в диапазоне 7,9-7,99 гривен).

– Литва придумала «план Маршалла» для спасения Украины стоимостью €45 млрд. Желающих финансировать план не нашлось.

– Украина попала в ТОП-10 стран-доноров нелегалов в ФРГ.

– Киев попал в хвост рейтинга журнала The Economist 140 самых комфортных городов Земли, заняв 131-ю позицию. «Прекрасно дикий и совершенно свободный», – прокомментировал это «достижение» министр иностранных дел Украины Павло Климкин в Twitter.

– Украину снова накрыла африканская чума свиней. За 2017 год были зарегистрированы более 150 вспышек заболевания (против 91 случая в 2016 году).

– Цитата года на Украине по праву принадлежит министру социальной политики Андрею Реве: «Когда мы говорим о том, что немцы тратят (на питание) 14%, а мы 50%, то тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чем-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. Немцы едят немного по-другому. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы на Украине и в Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому, что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми».

– В Министерстве экономики Украины в 2017 году посчитали постреволюционные потери от разрыва экономических связей с Россией. Сообщил о них глава ведомства Степан Кубив: «Украина понесла убытки более $15 млрд от потери традиционных рынков реализации продукции в России». «Есть совершенно другие цифры. Достаточно взять экспорт Украины в Россию за 2013 год и из него отнять показатели следующих годов. Экспорт за 2014 год – минус $6 млрд, 2015 год – минус $12 млрд, 2016 год – минус $9 млрд. Сейчас, по истечении 10 месяцев, – минус $7 млрд. Потери – где-то минус $35 млрд», – внёс поправки руководитель Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

– Польский рок-музыкант Войцех Бальчун, приглашённый управлять украинскими железными дорогами в 2016 году, спустя почти 1,5 года объявил о своей отставке. Прославился он тем, что запросил зарплату $1,5 млн в год, после вступления в должность выступил в правительстве на польском языке без переводчика и продолжил гастрольную деятельность. «С точки зрения опасений и рисков, которые я принял во внимание при поездке на Украину, могу сказать, что наибольший успех в том, что я выжил и вернулся», – заявил Бальчун в интервью польскому изданию Wiadomosci Onet. На Украине он получил прозвище Польский Остап Бендер.

– Волнения в «Янтарной республике» – так прозвали регионы Западной Украины (Житомирская, Волынская, Ровенская области), где после «революции гидности» широчайшим образом развернулась нелегальная добыча янтаря. «Янтарная республика» сейчас представляет неконтролируемую территорию, где работают исключительно законы криминального бизнеса. Здесь – свои вооружённые отряды, своя мафия. Тема государственного контроля «Янтарной республики» в публичную плоскость почти не выносится – иначе государству придётся начать настоящую, а не выдуманную АТО у границ Европы.

– Украинская газета «Вести» обнародовала сравнительную стоимость коммунальных услуг для населения в 2013 и 2017 годах. Результаты таковы. Подорожали: электричество – более чем в 5 раз, квартплата – более чем в 2 раза, газ – в 7 раз, вода – в 5 раз, отопление – в 11 раз, горячая вода – в 4 раза.

– По данным рейтинга Всемирного экономического форума, Украина в 2017 году оказалась 113-й в списке 137 стран с наивысшим уровнем организованной преступности. Соседи Украины в этом списке – Уганда (112 место) и Тринидад и Тобаго (114 место).

– 2017-й стал для Украины годом резонансных убийств: 31 марта в Мариуполе был взорван автомобиль, в котором находился заместитель начальника отдела контрразведки управления СБУ Донецкой области полковник Александр Хараберюш (Душман), отличившийся, по словам его бывших коллег, в применении пыток; 23 марта 2017 года в центре Киева был расстрелян сбежавший на Украину от следствия и получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы РФ Денис Вороненков; 27 июня 2017 года в Киеве в автомобиле подорвали руководителя спецрезерва Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала; в тот же день под Константиновкой в Донецкой области было взорвано авто с контрразведчиками СБУ; в сентябре 2017 года в украинской столице взорвался автомобиль гражданина Грузии, члена одного из «диких» (неподконтрольных украинским властям) батальонов; 30 октября в автомобиле была расстреляна «чеченка» Амина Окуева (на самом деле – одесситка Наталья Никифорова), помощник украинского депутата, национал-радикала Игоря Мосийчука, жена экстремиста Адама Осмаева (он был ранен), воевавшая с мужем в одном из «карбатов» в чине лейтенанта ВДВ Вооружённых сил Украины; год завершился убийством правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой нашли в водоёме под Киевом 1 января 2018 года.

– В прошедшем году на Украине прогремели взрывы на Львовской шахте, а также на складах боеприпасов под Мариуполем и Винницей.

– В 2017 году освобождены по амнистии 587 участников АТО из 617 осужденных. Почти все. Закон об амнистии действовал с 7 сентября по 7 декабря 2017 года.

– ООН пообещала расследовать авиационный удар, нанесённый ВВС Украины 2 июня 2014 года по центру Луганска.

– Донецкий пилот Александр Акопов посадил лайнер турецкой компании Atlasglobal в Стамбуле. На борту находились 121 пассажир и шесть членов экипажа.

– Июльский саммит Украина-ЕС назван самым безрезультативным: Жан-Клод Юнкер посоветовал украинской власти заняться борьбой с коррупцией, а Дональд Туск мрачно пожелал вынести «бремя реформ», а также «сохранять единство и избегать внутренних конфликтов», «не потерпеть поражения от самих себя». Также не удалось согласовать итоговый документ – из-за попыток Украины закрепить в нём фразу о своих устремлениях в Европу.

– Назначение специального представителя США по Украине Курта Волкера. Троекратный провал его переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе.

– Организация Human Rights Action (HRA) обратились к официальному Киеву с призывом положить конец деятельности группировки «Правый сектор» (запрещена в РФ). «Нельзя недооценивать подобных фанатиков, – сказал представитель HRA Андерс Берг. – Они представляют собой мощную военизированную структуру, с которой готов заигрывать даже украинский президент Порошенко, а министерство внутренних дел открыто их побаивается. Следовательно, нет никаких предпосылок для того, чтобы не верить намерению ПС «огнём и мечом» насаждать в стране собственные порядки, в том числе и религиозные. Поверьте, их «крестовый поход» против «инакомыслящих» и «иноверцев» только начался».

– Военные США начали строительство оперативного центра ВМС на украинской военно-морской базе в Очакове.

– Главный военный психиатр Украины поплатился карьерой за страшную правду: он заявил о том, что 98% участников АТО нуждаются в психиатрической помощи из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), 93% – несут угрозу обществу. Министр внутренних дел Украины сообщил, что порядка 500 «атошников» покончили жизнь самоубийством.

– ООН назвала Донбасс одним из самых заминированных регионов мира.

– В сентябре на полигоне 17-й танковой бригады ВСУ под Мелитополем вдруг сломался целый танковый батальон: вышли из строя 35 Т-64, на которых вместо новых были установлены полностью отработавшие ресурс двигатели.

– На Украине вспыхнул оружейный скандал: по данным Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), Украина оказалась причастной к продаже бывшего советского вооружения из европейских стран в Африку и на Ближний Восток.

– Ещё один оружейный скандал: The New York Times обвинила «Южмаш» в поставках ракетных двигателей в Северную Корею.

– Над жителями Украины, погибающими без вакцин и сывороток от ботулизма и столбняка, сжалился Международный комитет Красного Креста и передал 350 доз иммуноглобулинов в качестве гуманитарной помощи.

– На Украине заявили о начале строительства американской компанией Holtec International хранилища отработанного ядерного топлива в чернобыльской зоне для захоронения переработанных отходов украинских АЭС. Масштабы объекта превышают потребности Украины, отчего эксперты предположили, что под Киевом планируется хранить ядерные отходы из других стран.

– Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) утвердила решение, предусматривающее восстановление российских полномочий в ПАСЕ, проигнорировав мнение Украины.

– Особый статус Донбасса в 2017 году продлён ещё на год.

– Российская резолюция о миротворцах в Донбассе внесена в Совбез ООН. Украина безуспешно пыталась протянуть свои предложения о введении армии ооновцев в ДНР и ЛНР вплоть до границы с Россией.

– ООН заявила о сворачивании программы гуманитарной помощи.

– 27 декабря состоялся крупнейший обмен пленными между Украиной и непризнанными республиками по конечной формуле «237 на 74». Украинская сторона заявила, что 40 человек уже освобождены до обмена, а 29 отказались от него. На самом деле выяснилось, что часть этих людей, среди которых и российские граждане, продолжают находиться за решёткой. Кроме того, 14 человек, вернувшихся на Украину из ДНР и ЛНР, обвиняются в дезертирстве, а ещё 25 подозреваются в сотрудничестве с «сепаратистами».

– 2017-й год стал на Украине годом «неслыханной свободы слова»: репрессии в отношении журналистов усилились. Районный суд Житомирской области приговорил журналистов Дмитрия Васильца и Евгения Тимонина к 9 годам лишения свободы; арестован и брошен в следственный изолятор журналист Василий Муравицкий; «Радио Эра» вынуждена была продать компанию из-за давления властей; телеканал NewsOne за независимую редакционную политику блокировали «активисты и ветераны АТО»; СБУ отчиталась о прекращении деятельности 388 «злоумышленников», которые администрировали и модерировали, по мнению службы, «антиукраинские» СМИ и блоги; украинские суды вынесли 36 обвинительных приговоров в отношении пользователей социальных сетей, которые якобы администрировали «антиукраинские» сообщества в запрещённых Порошенко российских социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте»; украинское министерство образования разослало на места директивы с требованием ограничить доступ сотрудников государственных учреждений, предприятий и организаций к доменным зонам «.ru» и «.ру»; стало жертвой борьбы с инакомыслием и украинское интернет-издание «Страна» – главного редактора обвинили в вымогательстве взятки, он выпущен под залог в сумме порядка $20 тысяч, деньги были собраны за два часа. Новый, 2018 год тоже начался с задержания в Киеве двух журналистов за «проведение специальных информационных операций против Украины» – ныне так называются публикации в социальных сетях и блогах.

– Украинский певец, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук внезапно оказался в тройке лидеров президентского рейтинга с результатом 12,1%. С ближайшими соперниками его разделяют ничтожные проценты – 2,3 с Юлией Тимошенко (14,4%), 4 – с Петром Порошенко (16,1%).

– Самым скандальным законом 2017 года можно назвать новый украинский закон об образовании, дискриминационный по отношению ко всем народам, кроме этнических украинцев, – он предполагает обучение только на украинском языке с 5 класса, небольшие уступки власти сделали языкам «коренных народов» и Евросоюза – на них разрешено преподавать один или несколько предметов. В итоге Венгрия, увидев в законе ущемление прав проживающих на Украине соотечественников, потребовала отменить закон об образовании или «забыть о европейской Украине». «За одну неделю практически все страны-соседи обрушились на Украину с волной обвинений», – жаловались украинские СМИ. В декабре Венецианская комиссия Совета Европы порекомендовала Украине внести поправки в скандальный закон и наладить диалог с народами, населяющими страну. Однако Киев не прислушался. Граждане встретили 2018 год всё с той же редакцией закона об образовании, ставшего причиной ссор с соседями.

– В феврале, председательствуя в Совбезе ООН, Украина, нарушив дипломатическую этику, заблокировала заявление в связи с кончиной постпреда России Виталия Чуркина, которое единогласно поддержали все члены СБ ООН.

– Министр иностранных дел Украины Павло Климкин в 2017 году поднял вопрос о необходимости «национальной идентификации», но не уточнил, как лучше идентифицировать истинного украинца – по размерам черепа, по крови, по мове или по иным признакам.

– Решением Верховной рады Украина с 2017 года празднует не одно, а два Рождества. 25 декабря на Украине впервые на государственном уровне отметили католическое Рождество. Притом что римо-католиков, баптистов, адвентистов, пятидесятников, евангелистов и прочих, чтящих 25 декабря, в стране менее 5%.

– Попытка принять в 2017 году законы, направленные против Украинской православной церкви, провалилась. Парламент собирался узаконить «церковное рейдерство» и поставить под государственный контроль религиозные организации Русской православной церкви (то есть УПЦ). Многолюдные уличные протесты православных верующих и вмешательство международных организаций не позволило этим планам осуществиться, тем не менее на Украине в течение года продолжались захваты храмов УПЦ и передача их под контроль раскольников «киевского патриархата» и униатов. В конце года расстрига Филарет придумал аферу с «покаянным письмом» РПЦ, чтобы ещё более углубить раскол православия на Украине.

– Украинский парламент узаконил судебную, медицинскую и пенсионную реформы. Последствия жители Украины начнут ощущать уже в 2018 году.

– Весь 2017 год на Украине не прекращались скандалы с Польшей из-за государственной политики героизации вояк ОУН-УПА (запрещённые в России организации). Несмотря на то, что стороны согласились снять мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ, а президент Польши прилетал в Харьков, снять напряжение между государствами не получилось: Украинский институт национальной памяти (УИНП) выдвинул полякам ультиматум восстановить снесённые памятники УПА, Польша же объявила директора УИНП Владимира Вятровича нежелательной персоной и запретила ему въезд в страну. Вятрович – не единственный в списке persona non grata, но узнавать об этом украинские чиновники и адепты ОУН-УПА будут при попытке пересечь польскую границу.

– В 2017-м украинская власть долго вынашивала идею визового режима с Россией, но так и не решилась ввести визы, услышав от главы российского МИД Сергея Лаврова комментарий про «зеркальный ответ». Впрочем, въезд россиянам на Украину всё равно постарались усложнить: с конца декабря введён биометрический контроль на границе, а с 2018-го вводится заблаговременное предупреждение о поездке.

– Украинский институт национальной памяти призвал жителей Украины к разрыву связей с русскими родственниками. Не помогло. Украинцы, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, стали ездить в Россию чаще в полтора раза! Уже в новом, 2018 году департамент консульской службы украинского МИД мрачно предупредил: «Поездка украинцев в Россию – нередко билет в один конец».

– В 2017 году дело в отношении одесских антимайдановцев полностью развалилось: обвинение не смогло доказать их вину в суде. 18 сентября в Черноморске (бывший Ильичёвск) суд вынес решение о невиновности «куликовцев» по делу беспорядков 2 мая 2014 года на Греческой площади Одессы. Однако нескольким из них после освобождения из-под стражи в зале суда были предъявлены новые обвинения.

– Вооружённый конфликт Киева с Донбассом в 2017 году полыхнул крупнейшей провокацией украинской стороны в Авдеевке в конце января на фоне вояжа Петра Порошенко в ФРГ и предвкушения председательства в Совете Безопасности ООН. Повторилась примерно такая же провокация в конце года в Новолуганском – на сей раз на фоне попыток Украины получить поддержку идеи введения миротворцев в Донбасс на Генеральной Ассамблее ООН.

– Российские офицеры в декабре 2017 года выведены из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации обстановки на юго-востоке Украины (СЦКК), Киев стоит перед необходимостью вести диалог непосредственно с Донецком и Луганском, чего украинская власть категорически не принимает.

– Министерство обороны Украины приняло решение отказаться от ракетного крейсера «Украина», который на протяжении 25 лет после спуска на воду простаивает на стадии готовности в 95%.

– Введены языковые квоты для телевидения и радио.

– С сентября 2017 г. в политической жизни Украины солирует бывший президент Грузии Михаил Саакашвили: он с помощью сторонников прорывает границу со стороны Польши, устраивает «марши за импичмент» Порошенко, грозится покончить с «властью барыг», бегает по крыше восьмиэтажки от спецназа СБУ, коротает несколько дней в СИЗО и день в суде, выходит на свободу и снова будоражит общественность, требуя антикоррупционного суда и закона об импичменте. Занятный спектакль, если учесть, что за «лайки» в соцсетях на Украине можно легко загреметь в тюрьму. При этом «антимайдан» Порошенко, направленный против «Михомайдана», терпит полное фиаско – поддержать президента на Крещатик собираются около 300 человек. Саакашвили же удаётся проводить многотысячные «марши».

– 21 декабря решением Высокого суда Лондона были арестованы активы украинского олигарха Игоря Коломойского и его партнёра Геннадия Боголюбова. Претензии к дельцам возникли у национализированного «Приватбанка»: бывшие собственники перед самой национализацией вывели из финансового учреждения и «увели» через свои фирмы порядка $2 млрд. Коломойский заявил, что решение Лондона временное и будет оспорено.

– США в конце 2017 года легализовали продажу Украине снайперских систем M107A1. Также «под ёлочку» американским телеканалом ABC News запущен слух о том, что президент Дональд Трамп готов одобрить поставку Киеву 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на $47 млн. Оптимизм Киеву вселяет американская поддержка Грузии, которой США поставят «Джавелинов» на $75 млн, хотя ряд украинских экспертов заявляют, что ПТРК со стоимостью выстрела в $80 тысяч Украина не получит. Пока официального подтверждения Вашингтона о поставках Киеву «Джавелинов» нет.

– В 2017-м о львовском мусоре узнали во всех уголках Украины и за её пределами. «Львовский мусор» вошёл в ТОП-10 мемов по версии ВВС.

– В ушедшем году по результатам расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) был арестован главный налоговик Украины Роман Насиров (мера пресечения – домашний арест с позволением выезжать не далее Киевской области, залог – $3,6 млн). Также НАБУ задержала в апреле спонсора партии «Народный фронт» Николая Мартыненко за нанесение ущерба государству в сумме $17,2 млн. Суд отпустил его на поруки. В октябре Мартыненко был обвинён в присвоении имущества «Энергоатома». В июле Генеральная прокуратура Украины внесла в парламент представление на снятие неприкосновенности с шестерых депутатов: каждого из них подозревали в махинациях – разнился только объект (земля, янтарь, налоги). 31 октября по подозрению в растрате государственных средств на сумму более около $500 тысяч при закупке рюкзаков для Национальной гвардии НАБУ был задержан сын министра внутренних дел Арсена Авакова. На следующий день суд отпустил «мальца» под личное обязательство, а за неделю до Нового года разрешил снять электронный браслет и позволил вернуть загранпаспорта.

– В числе событий, не оставивших большого следа в жизни жителей Украины, – Евровидение, гей-парад в Киеве, «арбузы Гройсмана», приплывшие на барже из Херсона. Сюда же можно отнести «Великий Безвиз», который украинская власть считает символом грандиозной пэрэмоги. Однако, как признался Порошенко в новогодней речи, воспользоваться безвизом смогли сотни тысяч граждан Украины (по данным пограничников, 400 тысяч, то есть меньше 1% заявленного статистикой населения Украины). В жизни оставшихся 99% украинских граждан безвизовый режим с ЕС ничего не поменял.

– Самым любимым и массовым праздником в 2017 году для жителей Украины остался День Победы. Более того, 9 мая запрос в поисковике Google «Парад в Москве 2017» стал самым популярным у украинских интернет-пользователей.