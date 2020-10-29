100 миллионов долларов за коронавирус: Управитель мира рассчитался с Китаем

Автор:

Александр Цыганов

Этот похожий на Гарри Поттера мальчик родился, по-американски говоря, с золотой ложкой во рту. Прадед – сенатор, дед – вице-президент Национального банка, отец – корпоративный адвокат, мать – держатель и представитель капиталов в ряде банков и корпораций. Учился в самой привилегированной школе Сиэтла.

Поэтому когда кто-то, обливаясь розовыми слюнками, рассказывает о мальчике, который сам учился программировать на школьном мини-компьютере, а потом сам написал игровую программу, он рассказывает сказочки для бедных. На деле это была достаточно продуманная и по-американски жёсткая стратегия на всю оставшуюся жизнь. Стратегия захвата бизнесом семьи нового перспективного ареала. А точнее – целого нового технологического уклада, на который тогда, в 1960-х годах, переходило человечество. И который дожил до нынешнего времени, только теперь встречаясь с достаточно робкими проявлениями следующего уклада – квантово-вычислительного, идущего на замену нынешнему электронно-вычислительному.

Эта стратегия, надо признать, дала оглушительный результат – Билл Гейтс долгое время занимал позицию самого богатого человека планеты, да и сегодня, формально отойдя от дел, он остаётся на самых верхних позициях в этом списке. Ну ещё бы – когда ты получаешь отчисления от всего, на чём крутится современная человеческая цивилизация…

Никто не собирается утверждать, будто Гейтс подчинялся только стратегии семьи. Нет, вполне можно верить его словам, что он сам был помешан на программировании. Но не менее верно и то, что с самого начала он применял стратегию бизнеса, привлекая других людей к исполнению собственных задач и целей. Началось это со школы, где Билл организовал свою первую группу программистов-исполнителей, среди которых был настоящий "мозг" всего Пол Аллен, и продолжалось до конца, когда на него работали целые гигантские коллективы корпораций.

Соответственно, связи семьи помогли Гейтсу быстро встать на ноги, находя заказчиков для создаваемых под его руководством программ. Зато сам Билл очень хорошо научился использовать чужие разработки для постепенного присвоения, поглощения и переработки. Этакий желудок морской звезды, который обволакивает добычу вне собственного тела...

Мелкомягкие… законы рынка

Собственно, ставшая впоследствии легендарной компания MicroSoft, созданная Гейтсом и Алленом, и началась с того, что прилипла к чужому компьютеру, предложив для него свой язык программирования. Иное дело, что основой для него была опять-таки чужая разработка – легендарный язык BASIC, созданный ещё в 1964 году. Но спору нет – приспособить базовый язык к данной модели компьютера тоже вполне достойная работа. Просто опять-таки стоит напомнить: даже в официозной истории говорится, что техническими идеями и перспективными разработками занимался Пол Аллен, а Гейтс занимался прежде всего деловыми переговорами. Исполнитель и его менеджер.

Возможно, так и осталась бы "Майкрософт" одной из бесчисленных мелких фирмочек, приспосабливающих программы на бейсике к требованиям разных заказчиков, если бы гиганту компьютерной индустрии компании IBM не потребовалась своя операционная система для персонального компьютера IBM PC. И тут случайно случилось случайное совпадение – мама Билла близко сотрудничала с двумя влиятельными руководителями и впоследствии президентами IBM. Поэтому по чисто рыночным критериям корпорация приняла на вооружение разработанную под руководством Гейтса систему MS-DOS.

Правда, у Microsoft не было тогда собственной операционной системы для процессоров Intel 8086. Но это была не проблема – купили у других и адаптировали. Так что когда миллионы пользователей MS-DOS злобно ворчали на кучу дыр и щелей в "окнах" Microsoft, они просто не понимали, что таковы законы рынка.

Богатый и влиятельный… управитель мира

А дальше началась история уже не талантливого мамкиного программиста. А ни более и ни менее как... управителя мира.

Точнее, одного из них. Дело в том, что Америка – страна комитетов. И клубов. Их – несметное количество, образованных вокруг школ, университетов, корпораций, муниципалитетов, а также спецслужб и Вооружённых сил. Никто не запрещает людям собираться по интересам – вот и возникают на вид неформальные, но на деле – вполне директивные органы параллельного управления... управлением. Царьград не раз описывал эту систему. Она действительно неформальна и действительно – по интересам. Например, рядом с Министерством обороны образуется клуб заинтересованных людей. Из военно-промышленного комплекса, научных организаций, спецслужб. Соберутся, потреплются, попьют виски с содовой. А потом Пентагон размещает заказ, скажем, у "Боинг", потому как на днях об этом договорились в клубе.

А у "Боинг" – свой клуб, а у кого-то – свой. Так и образуется даже не параллельная, а – подспудная система управления. Того, однако, которое определяет решения управления официального. Вплоть до. Так что когда президент Трамп сетует, что он не знал, насколько глубоко то болото спецслужб, которое он клялся осушить, он говорит именно об этой системе. Только сравнить её лучше не с болотом, а с корнями травы. Вырванная травинка для которой не значит ничего.

Кто сказал о "глубинном правительстве"? Да, это именно оно. Не какие-то подпольные деятели, сидящие в бункере и управляющие Америкой, а вот эта вот подушка из корней травы под США.

И пресловутое "всемирное правительство" – это вот отсюда. Не кабинет неких наднациональных министров, которых назначают транснациональные корпорации. А несколько клубов по интересам, не принимающих никаких обязывающих решений. Но приходящих к неким общим выводам, которые потом и претворяются в жизнь действующими в реале структурами и официальными правительствами. Тот же пресловутый Сорос – так, старенький мальчик на исполнении...

Отсюда вопрос: мог ли такой ставший богатым и контролирующий почти всю компьютерную сферу человек, как Билл Гейтс, не стать участником этих клубов? Разумеется, нет. Тем более что по семье является представителем если и не настоящих "старых денег", то, во всяком случае, представителем денег уважаемых, "старых американских".

Деньги Гейтса также работают сегодня в паутине "корней травы". Он – известный меценат и жертвователь, отдавший на благотворительность десятки миллиардов. Но то, что реально важно – не как дым прикрытия – работало на цели, одобренные "корнями". В том числе на избрание нужных "корням" президентов США.

Благотворитель… COVID'а?

Кое-кто из внимательных людей обратил внимание на то, что Гейтс пожертвовал в этом году 100 млн долларов... Китаю. На борьбу с коронавирусом. Примечательный выбор, не так ли?

Примечательно также то, что ровно 10 лет назад Билл Гейтс тоже создал в Нью-Йорке свой клуб по интересам. И в собравшиеся в нём такие персоны, как Дэвид Рокфеллер, Джордж Сорос, Майкл Блумберг, Тед Тёрнер, Уоррен Баффет, – то есть самые влиятельные "травинки" США, – обозвавшись "Хорошим клубом" (Good Club), озаботились... перенаселённостью Земли.

Никто не помнит материал Царьграда о Фонде Рокфеллера, тоже случайно озаботившемся перенаселённостью планеты? Ага, и опубликовавшем доклад, где с пугающей, детальной точностью была описана нынешняя пандемия коронавируса. А вышел доклад тогда же, в 2010 году. И тогда же, в 2010-м, Гейтс читает доклад на закрытой конференции в Калифорнии, где говорит, в частности:

У проблемы (выбросов углекислоты в атмосферу) есть четыре фактора, один из них – численность населения. Так вот, проще всего убрать людей. В мире сегодня 6,8 млрд человек, и это число возрастёт до 9 млрд. Если же мы проведём работу по созданию новых вакцин, развитию услуг в области репродуктивного здоровья, то мы уменьшим его, возможно, на 10–15 %.

А далее в прессе проходила информация, что он же пообещал на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что его благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит 10 миллиардов долларов на разработку и доставку новых вакцин для детей в странах третьего мира. Забавно, что этот же фонд финансирует Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и Гейтс лично облаял президента Трампа, когда тот объявил, что США прекратят платить взносы ВОЗ, потому как та не справилась с борьбой с ковидом. Не хотела справляться, прозрачно намекнул тогда Трамп.

И, наконец, когда пандемия COVID-19 стала фактом, фонд Гейтса объявил о начале испытаний собственной вакцины. Испытания, а не разработки! И у массы народа тут же возник вопрос: а точно ли спасать жизни будет призвана эта вакцина, коли главной заботой Гейтса является сокращение численности населения Земли?

Конечно, всё это могут быть никак не связанные друг с другом факты. Как не связаны были первые шаги Гейтса в бизнесе с деньгами семьи и связями его матери. Но сам набор их, как его ни крути, вызывает довольно пугающее ощущение: не стал ли похожий на Гарри Поттера мальчик чёрным демиургом Земли?