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100-летие литовской независимости в компании литовских нацистов

17 февраля 2018, 13:54  •  197 • В мире
В Литве 16 февраля парадами и праздничными мероприятиями отметили 100-летие независимости – день, когда в 1918 году литовские националисты пригласили на литовский трон немецкого принца Вильгельма фон Ураха, командовавшего в Первую мировую 26-й германской дивизией, участника оккупации Франции, Бельгии, Польши и Сербии.
Официальный Вильнюс выводит политическую преемственность нынешней Литвы от прогерманской Литвы времён фон Ураха и прогерманского литовского бандподполья времён Второй мировой войны. Поэтому 2018 год объявлен Годом Адольфаса Раманаускаса – нацистского пособника, приговорённого в 1957 году советским судом к высшей мере наказания.
Преклонение перед нацистскими преступниками стало неотъемлемой частью государственной идеологии Литвы. В Каунасе стоит памятник нацистскому пособнику Повиласу Плехавичусу. Как и Раманаускас, он воевал против советских войск и истреблял литовских евреев в 1941 году.
Среди других «подвигов» литовских коллаборационистов – убийство в 1947 году в деревне Опшрутай 33 человек, из них 13 детей; подрыв дома культуры в деревне Шимоняи в 1949 году, когда погибли 17 человек, и др.
В Литве установлен режим жёсткой цензуры. Публикации, проливающие свет на преступления литовских коллаборационистов, конфискуют, их авторов преследуют.
В 2017 году власти изъяли из библиотек и книжных магазинов 27 000 экземпляров книги Руты Ванагайте, которая осмелилась надписать правду о преступлениях нациста Раманаускаса. В том же году изъяли книги Повиласа Масилиониса «Небратские жертвы лесных братьев», против автора начато досудебное расследование. Правда о преступлениях литовских нацистов находится в Литве под жёстким официальным запретом.
Юных литовцев приучают чествовать память литовских нацистов
Соб. корр. ФСК

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